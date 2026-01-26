大人気御礼！ 電子コミック『滅亡までだよ、笹本くん』『姫ポジションは譲れない』キャラグッズ発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）が各電子コミックサービスで連載中の『滅亡までだよ、笹本くん』『姫ポジションは譲れない』につきまして、2026年１月26日（月）から株式会社A3（東京都豊島区、代表取締役：小澤隆史）よりキャラクターグッズの発売を開始致しました。グッズは缶バッジやアクリルカード、アクリルスタンドなどで同社サイトで購入できます。

『滅亡までだよ、笹本くん』 https://eeo.today/store/101/title/7447

『姫ポジションは譲れない』 https://eeo.today/store/101/title/7449

『滅亡までだよ、笹本くん』表紙缶バッチアクリルカード『姫ポジションは譲れない』表紙缶バッチキャラクリアケース

『滅亡までだよ、笹本くん』は、太陽の影響で２年半後に地球が滅亡すると予想される中、じょじょに壊れていく歪な世界を舞台に、主人公の主人公の宮市春馬と笹本夏生のまっすぐな思いを描いたラブストーリーです。

『姫ポジションは譲れない』は、家庭の事情で北関東一の「ヤンキー男子校」に入学した超優等生・姫野学が、下宿先の桜井鉄也ら個性的な面々に囲まれ、大騒動の日々を送りながら「姫ポジション」を確立していくという物語です。

この機会に、グッズともども両作をよろしくお願い致します。

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-579-8ebf61e43838b57d2a3ee86ff352000a.pdf