メ～テレ『秋山の楽しすぎる約30分』で人気企画『ロバート秋山の市民プール万歳』が復活！！一部の“市民プール界隈”で話題！？“泳いで、しゃべって、食べるだけ”の「秋山趣味企画」を2か月限定で放送します

名古屋テレビ放送株式会社「復活！ロバート秋山の市民プール万歳」ロゴ

■番組内容

“市民プール愛好家”ロバート秋山

メ～テレ（名古屋テレビ放送）制作の月１回放送のバラエティ番組『秋山の楽しすぎる約30分』。

「秋山がやりたい企画を実現する」“とにかく楽しいだけ”の番組。

1月31日（土）、2月28日（土）の放送では、

2018年 2月よりSeason3までこっそり・ひっそり放送＆配信してきた

秋山のプライベートムービー『ロバート秋山の市民プール万歳』を復活してお届けする！

不定期番組ではありながらも、ジワジワと地道に広げてきた結果、少しずつ反響が！？

そんなニッチな視聴者の声にお応えして、2か月連続放送で復活します。

この企画は、自称“市民プール愛好家”ロバート秋山が、

全国各地の市民プールで遊泳し、消費したカロリーを回収すべく

その地のご飯屋さんで“プール飯”を堪能する、という“秋山ワールド全開”の「秋山趣味企画」。

今回、秋山とプール巡りを共にするディレクターは、

ロバートの熱狂的ファンから メ～テレ社員となったメモ少年（篠田D）。

「もともと市民プール万歳の視聴者だった」という篠田Dとの絡みや

「市民プール万歳」初演出にも注目！

■秋山2年ぶりの市民プール！？ アクアビクスでマダムと戯れる

1月31日（土）放送の舞台は 愛知県・大府市！

焼却炉の余熱を再利用している市民プールが多いことから、

「煙突の下にプールあり」という秋山の格言をもとに、たどり着いた「住友重機械温水プール」。

日差しが差し込む美しいプールには、元気にアクアビクスのレッスンに励むマダムたちが待つ。

秋山も混ざって練習に参加するが、果たしてついていくことはできるのか！？

番組開始当初から10kg近く体重が増えた秋山。

また、秋山の趣味から始まったこの番組だが、今回2年ぶりの市民プール来訪という。

秋山は、当時のように美しい泳ぎを見せられるのか！？こちらも、ご期待ください。

焼却炉の余熱を感じられる、秋山が大好きな採暖室やジャグジーも堪能します。

恒例！泳いだ後のカロリー回収“プール飯”！秋山自ら取材交渉してたどり着いた、絶品グルメとは…？

■アクティビティにサウナまで！？“充実度が半端ない”市民プールへ

秋山、約2年ぶりの市民プール過酷！？アクアビクスに挑戦プール万歳恒例のマダムとの交流も

「市民プール万歳」企画の可能性を広げるべく、２か月連続の市民プール巡り。

2月28日（土）放送の舞台は 愛知県・清須市！

今回訪れた「ARCO清州」は、25mプールはもちろん、

市民プールとは思えないほどの、アクティビティの充実ぶり！！

流れるプールやスライダー、なんと帆船に造波プールまで…！

まるで海に来たような光景に、秋山もハシャギまくる！！

しかし… ポンコツスタッフの制作体制に秋山が激怒…？

秋山「なんで プールが苦手な泳げないスタッフがプールに入ってんだよ！」

帆船と波をバックに楽しむ秋山流れるプールを楽しむ秋山サウナを楽しむ秋山

■秋山竜次（ロバート）コメント

僕が元々「市がやってる施設」や「区がやってる施設」が好きで、

劇場の出番の合間に、市民プールに通っていました。

そんな自分の趣味から始まった番組「ロバート秋山の市民プール万歳」が、

今回「秋山の楽しすぎる約30分」で復活できて嬉しかったです。

2018年に番組が始まり、いろんなエリアで放送していただいたり、

プラットフォームで配信していただいたりと、細々と続けてきて、

着実にファンが増えてきている実感がありました。

いろんな番組をやらせていただいていますが、

その中でも「市民プール万歳見ています」「復活しないんですか？」という声はとても多かったです。

全国の“市民プールマニア”の皆さんに楽しんでいただけたらと思います。

とゆう真面目で面白みのない宣伝コメントになりましたが本編はマジ面白いぜ！！頼んだからな！！

■番組プロデューサー 篠田直哉 コメント

ロバート秋山と篠田P

もともとファン・視聴者として楽しんでいた「市民プール万歳」を、

自分の演出で復活させられることが個人的に嬉しかったです。

水中の画や音、秋山さんの泳いでいる姿は、

「なんとなく観ていられる不思議なチカラ」があると改めて思いました。

当時と比べて、カラダも大きくなってあまり泳げていない秋山さんもご愛嬌です。

この企画のいい意味での“ユルさ”“癒し”を感じてもらえたら嬉しいです。

番組メインビジュアル

＜ 「秋山の楽しすぎる約30分」 概要＞

■出演者：秋山竜次（ロバート）

■放送日時：月１回 土曜深夜 ※東海3県（愛知・岐阜・三重）で放送

■1月の放送：2026年1月31日（土）深夜0時10分～ 放送予定

■2月の放送：2026年2月28日（土）深夜0時～ 放送予定

■配信：YouTube 「メモ少年」チャンネル 及び TVer・Locipo で見逃し配信

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Memo_Boy

■番組公式HP：https://www.nagoyatv.com/akiyama30/

■演出＆プロデューサー：篠田直哉 ■制作著作：メ～テレ