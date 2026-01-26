FXトレードのテクニックを徹底検証！YouTube動画『THE・検証FX』を配信開始

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities))にて、FXトレードの基本テクニックを検証する新番組『THE・検証FX』を配信開始しました。

FXでは、取引時間、通貨ペア、裁量取引と自動売買といった取引方法など、取引における選択肢が数多く存在することから、「どの手法で取引すればいいのかわからない」という初心者の声をよく耳にします。そこで本番組では、FX初心者の持つ“FXの疑問“に焦点をあて、5つのトレード手法を取り上げます。

まだFXを始めたばかりという俳優の相沢菜々子さん、俳優の川久保拓司さんに登場いただき、初心者ならではの疑問をぶつけていただきながら、億トレーダーのジュンFXさん、コウさん、サイレンススズカさんが、実際のトレードで利益につながる取引手法を検証していきます。

予想外のトレード結果が続出しながらも、各手法のメリット・デメリット、精神状況が与えるトレードへの影響など、取引のヒントになる情報が盛りだくさんです。

なお、フリーアナウンサーの野沢春日さんが進行役として、番組を盛り上げていきます。松井証券アナリストの鈴木翔も出演し、専門用語やトレードの考え方を解説します。FXの基本知識から具体的な取引手法まで、楽しみながらFXを学んでいただけます。FXに興味のある方は必見です。

『THE・検証FX』#1の見どころ

#1では、トレードにおける時間軸を検証するため、ジュンFXさん、コウさん、サイレンススズカさんが2週間の取引を実践していきます。1人10万円で、米ドル／円を対象にするという条件に加え、自身の得意な時間軸でのトレードに制限をかけ、収支を競い合います。有名トレーダーが、あえて不慣れな時間軸で取引することで、どのような結果が出るのかご注目ください。

公開スケジュール

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xSCokjonbCE ]

全5話

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/232_1_943fa1bd21912248a80bd1fce43041d6.jpg?v=202601270321 ]

※公開日および内容は、予告なく変更となる場合があります。

出演者プロフィール

ジュンFX

2025年10月時点の生涯収支17億円。

2013年のアベノミクス相場で10万円の入金額から億トレに成り上がる。

2016年にはニコニコ生放送でFX配信を始めて人気となり、

ここに数多くの億トレが集結することに。

著書「チリが積もって15億 FXで成り上がった僕とあなたの微差（扶桑社）」

コウ

総資産5億円。資産運用特化型のMENSA会員で株と不動産と事業の収益でトリプル億り人達成。FXや先物取引、ポイ活から観覧車まで投資する現役の全ジャンル投資家。

サイレンススズカ

生涯収支3億円。相場歴30年のベテラントレーダー。

CFD、FXがメインで、株と債券も売買。中長期のスイングトレードが得意。

レバレッジを使った取引が大好きで、過去リーマン、コロナ、トランプ関税ショックでは大失敗も！

相沢菜々子

福岡県出身。女優・タレント。ニックネームはハチ子。

趣味はカメラで愛機は Nikon Zf & Nikon Zfc。TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』

エマ・グリーン役として声優に初挑戦。

X／Instagram／TikTok（すべて @nanako_aizawa）

川久保拓司

俳優。主にドラマ・映画・舞台・CM等に出演し、最近ではMCとしての出演等、活動の幅を広げている。そして、FP1級や宅建士等の資格を取得し、ファイナンシャル・プランナーとして『川久保FP事務所』を運営している。

野沢 春日

フリーアナウンサー(元テレビ東京アナウンサー)

金融経済番組「Newsモーニングサテライト」を10年間担当し、世界経済とマーケットの取材、生中継などを経験。

鈴木翔

地方銀行、ネット銀行の運用部門で国内外の債券や株式などのディーラーを経験。松井証券に入社後はディーラーの経験を活かし、マーケットアナリストとして金利動向を踏まえた市場分析や、機関投資家・個人投資家などの投資家動向を組み合わせたマーケット情報などを提供している。

「松井証券 FX」について

夜間までご利用いただける無料の電話相談窓口「FXサポート」をはじめ、業界最狭水準のスプレッド(※1)や、1通貨単位(100円)から始められる取引環境など、初心者でも安心して始めやすいサービスを提供しています。さらに業界初の“100円から取引できるFX自動売買機能(※2)”では、仕事中や就寝中などリアルタイムに取引画面を確認できない場合でも、24時間自動取引することもできます。外出中でも手軽に取引いただけるスマホアプリもご用意しておりますので、是非ご活用ください。

松井証券FXの詳細は以下WEBサイトをご参照ください。

https://www.matsui.co.jp/fx/

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

*1 FXサービスの取扱い業者9社(楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、外為どっとコム、DMM.com証券、トレイダーズ証券、ヒロセ通商、マネックス証券、GMOクリック証券、GMO外貨)の中央値と比較。2025年11月18日時点、当社調べ。

*2 2023年4月5日時点、当社調べ。証券・FX・自動売買業者にてリピート系自動売買を1通貨単位で提供している企業を調査。詳細は2023年4月14日付けプレスリリース「業界初！“100円から取引できるFX自動売買機能”を4月22日より提供開始」をご参照ください。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

FX(外国為替証拠金取引)について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fx.html

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会