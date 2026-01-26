クラウドファンディングは第2ゴールへ　能登に暮らす外国人の住まいの再建相談への緊急対応が必要～能登に暮らす外国人の安全と安心を守りたい。地域とともに支え合える仕組みづくりを～

一般社団法人多文化人材活躍支援センター

石川県輪島市に拠点を置く一般社団法人多文化人材活躍支援センター（代表理事：山路健造）は、能登半島地震で支援から取り残された外国人住民が、地域住民とともに支え合える仕組みづくりを進めるためのクラウドファンディングに挑戦しています。第1ゴールの75万円を達成しましたが、外国人住民から寄せられる住まいの再建にも対処するため、第2ゴールの100万円を目指したいと考えています。1月31日までの募集期間ですが、最後までどうぞよろしくお願いします。

国では生活支援や多文化共生などの外国人施策が進められていますが、輪島では今も仮設住宅や壊れた自宅で暮らし続け、「普通の生活」を取り戻せずにいる外国人の方がいます。住まいの再建、仕事、子どもの将来――国際交流協会や行政の国際課のない奥能登地域では、不安はあっても、どこに相談していいか分からず、声を上げられない現実があります。

第2ゴールは、そうした方が一人で抱え込まず、地域の中でつながれる相談の場を、さらに広げるための挑戦です。

特に、住まいの再建については、公的支援制度も複雑で、さらには、行政が建てる「災害公営住宅」に入居するための条件も細かく決められています。第2ゴールでは、そのような住まいの再建に向けた、通訳付きの説明会を企画するための支援をお願いしたいと思います。

小さな一歩でも、誰かの人生を前に進める力になると信じています。

どうか最後まで、力を貸してください。

石川県輪島市では、地震前に197人いた外国人住民は、高校のキャンパス移転や実習先倒壊等で87人まで半減しました。同時に日本人住民も広域避難等で流出し、人口は14％減。介護、食品加工、建設など幅広い現場が人手不足に陥っています。そんな中、多くの業界から、外国人材を求める声が上がっています。外国人材は、能登の復興にとって欠かせない存在です。

2024年2月、能登半島地震支援で派遣された代表理事の山路は、全国から集まった延べ1,300人の調査員とともに、輪島市の12,000世帯以上を訪問。約3,000世帯に会いました。

しかし―。お会いしたリストの中に、外国人はほとんど含まれていませんでした。金沢から発信した情報は能登の外国人に届かず、災害用語の日本語も難解です。

「リサイショウメイ？」「タキダシって何か分からないので、ポストに入れておいて」「家のローンのことを考えると不安になる」

外国人住民は、災害時に最も弱い立場に置かれていたのです。

人口流出が続く奥能登地域において、さらに外国人材を求める声は高まっています。彼らが安全安心に暮らし、さらには地域住民とともに支える環境をつくるために、地域参画の仕組みづくりが必要だと考えています。



具体的には、外国人住民の各世帯を調査してお困り事を把握して必要な支援につなげます。更に、自立した外国人住民が、今度は「支援する側」として、地域コミュニティ再生に向けた地域づくりに貢献できる仕組みづくりを進めます。

外国人が孤立しない体制をつくるための「伴走者」を育てます。輪島市に転入した外国人に対して、以下の調査・支援を実施します。

・生活状況・日本語レベルを聞き取り

・A～Dの 4レベルに分類し、必要な支援へ繋ぐ

・支援先となる行政、学校、病院、企業などの社会資源に対して多文化セミナーを実施

まだまだ輪島市では、外国人対応をしたことがある支援先が多くありません。地域の社会資源の掘り起こしをしながら、外国人住民が災害時にも、平時においても「誰に相談すればいいか」がわかる仕組みをつくります。

外国人が「先生」になり、地域住民と交流する場づくりをするプロジェクトです。一度のイベントでは終わらず、「顔の見える関係」が続くことで、外国人と地域住民が互いを見守り合えるような地域づくりを目指します。

・外国料理の教室

・各国の文化体験

・多文化お茶会

・高齢者宅の見守りにもつながるコミュニティ形成等

復興の担い手である外国人材を迎え入れる仕組みづくりが必要です。外国人材から「能登が選ばれる」ための社会的インフラを整えます。能登から全国へ広がる「多文化共生のモデル」を目指します。

・特定技能の登録支援機関の申請（現在、準備中）

・将来的には日本語学校を輪島に開校し、学びながら地域で働ける仕組みをつくる

当法人では、代表理事の山路が2024年2月より能登で支援活動に従事。そのまま移住して、現在も活動を続けています。

能登では、東京在住のアンナさんに輪島市にきてもらい、ウクライナ料理を被災者に提供しました。その他、輪島市の外国人住民向けにアンケートを実施。その結果、普段の生活や何か困った事が起きたときに相談する相手は「同じ国出身の友人・知人」が多いことから、同じ国出身の外国人と料理を食べながら交流する「居場所づくり」の活動を続けてきました。

これらの活動は、JICAから、海外協力隊の経験を生かした社会課題に取り組んでいるとして、2025年7月に第3回社会還元表彰審査員特別賞（災害支援）(https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/pamphlet/crossroad/202510/pickup_10_14/)に選ばれました。能登での活動を通じ、外国人は災害弱者になる半面、地域を元気づける存在だということに気づきました。

輪島の街に外国人を連れていくと、「輪島にもこんなに外国人がおるんけ～」「遠いところから来てくれてありがとうね」「英語はできんけど、交流してみたいわ」という声が溢れます。

私は確信しました。「外国人は、地域を元気にする存在だ。そして、能登の復興を前に進める “仲間” だ」と。その力をどう活かすか。その答えが、このプロジェクトです。

当法人の理事であるウクライナ避難民のアンナさんと、娘のリサさんに輪島に来てもらい、外国人住民も含む輪島市民やとの交流会を行います。戦争と災害の違いはあれど、安住の地から避難を余儀なくされたウクライナと能登。

アンナさんのウクライナ料理に舌鼓を打つ食事会や、ウクライナ現地の音楽学校を卒業したリサさんと輪島吹奏楽団のコラボ演奏会を企画します（2026年春以降の予定）。

リターンでは、3万円以上のご支援でこの交流会へご招待します（輪島市までの交通費や滞在費は各自でご負担ください）。また、輪島市まで足を運ぶのが難しい方にも、1万円以上のご支援で、交流会の様子をオンライン配信する予定です。

外国人住民と日本人で顔の見える関係を作るため、外国人が「先生」となる「コミュニティお助け隊」。輪島市内の様々な場所で、月一回ペースで、料理を中心とした交流イベントを実施しようと思っています。少人数での開催なので、外国人、地域住民とより濃厚なコミュニケーションを取ることができるイベントです。

5万円以上のご支援で、コミュニティお助け隊の交流イベントにご招待します。また、10万円以上の寄付で、コミュニティお助け隊の活動の「スポンサー」として、交流イベントを輪島に届けます。（輪島市までの交通費や滞在費は各自でご負担ください。開催時内容・期等は、支援者さまと相談の上決定します）

南海トラフ巨大地震など、全国各地で大規模災害の発生が予見されています。能登半島地震で外国人支援を担当した立場から、災害時に外国人が抱える課題や必要な支援について多くの人に知ってもらうため、代表理事の山路による「多文化防災」関連の講演会、セミナー、シンポジウムの登壇は積極的に依頼を受けています。すでに登壇は20回以上となりました。

10万円以上のご寄付をいただいた方には、ご希望の地域や時期に、多文化防災セミナーをお届けします。（開催時期については、支援者と相談の上決定させていただきます。謝金は不要ですが、交通費については、支援者と別途相談いたします）

一般社団法人多文化人材活躍支援センター

■一般社団多文化人材活躍支援センターとは

設立：2023年10月24日

活動内容：

避難民支援事業・・・ウクライナ避難の支援、ほかの難民支援に関する研究

外国人材定住支援事業・・・外国人材の留学や就労などのサポート

総務事業・・・ファンドレイジング、ガバナンス・コンプライアンスの整備

所在地：〒840-0813 佐賀市唐人2-5-25

代表理事：山路健造

電話番号：080-8832-4576

URL：https://tabusapo.org/

メールアドレス：office@tabusapo.org