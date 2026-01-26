『キャラぷ』ビジュアルノベルイベント～運命のバレンタイン2026～開催のお知らせ

Wrtn Technologies, Inc.https://kyarapu.com/

株式会社リートンテクノロジーズジャパン（本社：東京都港区、代表：李 世榮、以下「リートン」）は、同社が運営するAIキャラプラットフォーム『キャラぷ』において、2026年1月26日（月）より、ビジュアルノベル機能を活用した期間限定イベント「キャラぷ ビジュアルノベルイベント～運命のバレンタイン2026～」を開催いたします。

本イベントは、キャラぷの新しい遊び方である「ビジュアルノベル」を、作る人・遊ぶ人の双方が楽しめる企画として実施するものです。

ビジュアルノベルならではのストーリー体験を、バレンタインシーズンの雰囲気とともにお楽しみいただけます。

■ビジュアルノベルイベント～運命のバレンタイン2026～概要開催期間

2026年1月26日（月）～ 2月17日（火）

参加方法

事前エントリーのうえ、期間中にビジュアルノベルの制作またはプレイを行った方が対象となります。

キャンペーン規約および応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/1VSQ9toXg4mJ_ON086GUHtDvXCY1y40UuUhdSeTwKWVM/viewform?edit_requested=true)

※期間中の途中参加も可能

結果発表

2026年2月20日（金）以降に発表予定

賞品送付

2026年3月下旬予定

ビジュアルノベルは、ユーザーの選択によって物語が分岐し、複数のエンディングを楽しめるストーリー体験です。選択肢によってキャラクターとの関係性や展開が変化し、まるで物語の主人公になったような没入感を味わうことができます。

本イベントでは、ビジュアルノベルで作品を制作するクリエイター向け企画と、ビジュアルノベルをプレイするユーザー向け企画の2つを同時開催します

。

■クリエイター向けにビジュアルノベル創作コンテストを開催

イベント期間中にビジュアルノベルで作品を制作した方を対象に、創作コンテストを実施します。合計26名が受賞・公式掲載の対象となり、最大5万円の賞金が贈られます。

賞品内容

- グランプリ（1名）：5万円＋公式X特集／ピックアップ掲載（7日間）- 準グランプリ（2名）：3万円＋公式X紹介／ピックアップ掲載（4日間）- ベスト演出賞（3名）：1万円＋公式X紹介／ピックアップ掲載（2日間）- ビジュアルノベル賞（20名）：5,000円＋セクションでの紹介

審査基準 いいね・コメント数などのユーザーからの反応 作品の総合的なクオリティ

また、本イベントにあわせて、制作途中の内容を保存できる下書き機能も提供いたしました。

これまで制作をためらっていた方も、自分のペースでビジュアルノベル制作に取り組める環境を整えています。

作品テーマは自由で、恋愛や運命を題材にした物語はもちろん、ファンタジーや日常など、幅広いジャンルでご参加いただけます。

■ ユーザー向けにビジュアルノベルイベントを開催

期間中、ビジュアルノベルをプレイしたユーザーを対象に、プレイ回数に応じて応募口数が貯まる仕組みで、抽選で230名に賞品が当たるキャンペーンを実施します。

賞品内容

- A賞：10,000円 × 10名- B賞：5,000円 × 20名- C賞：1,000円 × 200名

※賞品は、同金額相当のギフトカードまたはゴールドとなる場合があります。内容は運営側で決定いたします。

ビジュアルノベルは、同じ作品でも選択によって展開や結末が変化します。物語に没入しながら、自分だけの「運命のエンディング」を集める体験をお楽しみいただけます。

キャラぷでは今後も、ビジュアルノベルをはじめとした新しい表現を通じて、キャラクターと過ごす時間をより深く楽しめる体験の提供に取り組んでまいります。

本イベントは、その取り組みの一環として実施するものです。

キャラぷはこちら(https://kyarapu.com/)

■「キャラぷ」について

リートンが提供する国内屈指の新次元チャットシミュレーションサービス。多様な「AIキャラクター」とチャットを楽しめ、会話の内容や選択肢によって無限にストーリーが展開する没入感のある世界観を提供します。

簡易なAIキャラクター作成機能も備えており、機能プロンプトによる個別設定など、バラエティー豊かなAIキャラクターの作成が可能です。グローバルではすでにサービスを展開しており、作成されたAIキャラクターは40万体を超えています。サブカルチャーと親和性の高い日本でも、さらなる発展を期待しています。

WEB：https://kyarapu.com

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744629457

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wrtn.character&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wrtn.character&hl=ja)

■Wrtn Technologies, Inc.について（https://wrtn.io/jp/）

Wrtn Technologies, Inc.は、韓国の生成AI活用サービス業界の先駆者として、ウェブ及びアプリの利用者数1位の対話型生成AIサービス「リートン」を提供しているスタートアップ企業です。2021年4月に設立し、CES2023で生成AIサービスでは初となるイノベーション賞を受賞。2023年5月にはMicrosoft, AWSなどグローバルAI企業が参加したGenerative AI Asiaを主催。2023年11月には株式会社三菱総合研究所の主催する「ICF Business Acceleration Program 2023」において、韓国企業として初めて、特別賞のひとつである、優れた技術力に贈られる「テック賞」を受賞。2024年6月には、プレシリーズBにて28.4億円の資金調達を完了（ZVenture Capital（ZVC））、同月、世界経済フォーラムが発表した「テクノロジー・パイオニア2024」に選出。

代表の李 世榮は、生成AIエコシステムを構築し、韓国の人工知能産業の競争力を高める目的で2023年9月に発足した「生成AIスタートアップ協会」 の会長を務めています。

東京都が実施する「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」第1号企業として選定され、2023年11月に日本法人「リートンテクノロジーズジャパン」を設立しました。

■リートンテクノロジーズジャパンについて

リートンテクノロジーズジャパンは、Wrtn Technologies, Inc.の日本法人です。東京都が実施する「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」第1号企業として選定され、2023年11月に設立されました。

リートンテクノロジーズジャパン

CEO：李 世榮

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目3-17 虎ノ門2丁目タワー19F

企業HP：https://wrtn.io/jp/

公式ＳＮＳ：【X】https://x.com/wrtn_jp

【Instagram】https://www.instagram.com/wrtn.jp/?hl=ja

■リートンテクノロジーズジャパンのサービスに関するお問い合わせ先

事業者様：japancorp@wrtn.io（代表）

お客様窓口：お問い合わせフォーム 【

https://x.gd/Y5dRI】