「ヨコスカ上町商店街文化芸術交流 2026」が開催されます！～開催に先立ち、うわまち広場でオープニング・レセプションを実施～
「ヨコスカ上町商店街文化芸術交流 2026」とは、豊島小学校の児童や横須賀ゆかりのアーティストの作品が上町商店街のお店に並ぶ「まちかど美術館」や、プロの技やこだわりをお店の店主から教わることができる「上町文化回遊」などを通して、いつもの商店街を“美術館”や“教室”として楽しんでいただく取り組みです。
イベントがスタートする２月１日(日曜日)に、うわまち広場でオープニング・レセプションを実施します。当日はグルメの出店やステージパフォーマンス、フォトブースでの撮影など、楽しい企画が盛りだくさんです。また、うわまち病院で生まれた方々にお集まりいただき、皆さんでの記念撮影や、病院の中を一部見学いただける特別企画「ココルーツ」も行われます。60周年を迎えた横須賀市文化会館と共に、上町地域では2月から様々な催しが開催されますので、この機会にぜひお立ち寄りください！
1.「ヨコスカ上町商店街文化芸術交流 2026」オープニング・レセプション
(1)開催日時
令和8年(2026年)2月1日(日曜日)11時00分～16時00分
(2)開催場所
うわまち広場(神奈川県横須賀市上町2丁目36番地）
(3)主催
ヨコスカ上町商店街文化芸術交流実行委員会(上町商店街連合会、横須賀市文化会館、ヨコスカアートセンター)
お問い合わせ先:046-876-9272
詳細はこちら
https://www.instagram.com/uwamachi_happy/
後援:横須賀市
(4)イベント内容
・ダンスや音楽、お笑いなどのステージパフォーマンス
・グルメの出店(和菓子、チョコバナナ、カレー、揚げ物、まぐろチマキ、沖縄そば、焼き鳥、 パンなど)
・ココルーツ(記念撮影、病院建物内の見学)
※病院建物の見学時間は12時～14時です。小児病棟や新生児室をご覧いただけます
2.ヨコスカ上町商店街文化芸術交流 2026
(1)開催期間
令和8年(2026年)2月1日(日曜日)～3月1日(日曜日)
(2)開催場所
上町商店街全域
(3)イベント内容
まちかど美術館
お店のショーウィンドウや店内が展示会場に変身！上町学区内の豊島小児童の力作や、横須賀ゆかりのアーティスト作品などがズラリと並びます。予約不要・鑑賞無料。マップを片手に、アート散歩をお楽しみください。
上町文化回遊
「イラスト制作」「お花の香りくらべ」など、店主がプロの技やこだわりを教える10分から30分の体験プログラム。買い物しなくてもOK！店主との「おしゃべり」や「体験」を楽しむ、ちょっとしたワークショップです。
3.その他関連イベント
横須賀VRアート展覧会
期間：令和8年(2026年)2月1日(日曜日)～3月1日(日曜日)
主催：ヨコスカアートセンター
詳細はこちら
https://www.yokosuka-ac.jp/yokosuka_art_center/vr_art_performance2026/
上町エコミュージアム
期間：令和8年(2026年)2月1日(日曜日)～2月8日(日曜日)
主催：よこすか文化パートナーズ、横須賀市
詳細はこちら
https://yokosuka-bunka.info/schedule/bunka_60th_uwaeco/
よこすかフェスタ2026
期間：令和8年(2026年)2月7日(土曜日)～2月8日(日曜日)
主催：よこすかフェスタ実行委員会
詳細はこちら
https://yokosukafestainfo.wixsite.com/yokosukafesta