満場一致で直木賞受賞決定！　選考委員・宮部みゆきさんも講評で絶賛。嶋津輝『カフェーの帰り道』

株式会社 東京創元社嶋津輝『カフェーの帰り道』（東京創元社）／カバー図案：「美術海」(C)️芸艸堂／装幀：鈴木久美

2026年1月14日、嶋津輝『カフェーの帰り道』が

第174回直木賞受賞作に決定しました。

受賞の一報を受け、1月20日トーハンの週間ベストセラーランキング

（文芸書）で第3位にランクイン。

全国の書店の文芸書売上ランキングでも１位を獲得し、

売り切れ店が続出していました。

選考委員・宮部みゆきさんも講評で絶賛

選考会で『カフェーの帰り道』は最初の投票からほぼ満票を獲得し、

受賞が決定したそうです。



選考会後の会見で、選考委員の宮部みゆきさんは

「とにかく素晴らしかったです。

読んでいる人を幸せな気持ちにさせてくれる、

良い作家だなと思いました」と述べられました。

41歳で小説教室に通い始め、56歳で直木賞受賞

(C)️露木聡子

嶋津輝さんは投資会社に勤務していた2011年頃、

リーマン・ショックの影響から仕事が減ったことをきっかけに、

カルチャーセンターの小説教室に入り、小説の執筆を始めました。



純文学系の新人賞で最終候補を経験後、

2016年に「姉といもうと」で第96回オール讀物新人賞を受賞。



19年、同作を含む短編集『スナック墓場』で書籍デビュー

（文庫化にあたり、『駐車場のねこ』と改題）。

56歳で直木賞を受賞しました。

他の著作に、第170回直木賞候補となった『襷がけの二人』があります。



記者会見では「40代で小説という新しい世界に入り、

感情の起伏がとても激しくなりました。

『今が青春だな』と感じることが多くて、

本当に面白い人生だなと思います」と語りました。

東京創元社、創業初の直木賞受賞作

小社から直木賞受賞作品が出るのは、

1954年の創業以来初めてのことでした。



受賞決定を受け、著者のみなさま、読者のみなさまから、

小社にもお祝いのお言葉を多数いただきました。

この場をかりて、御礼申し上げます。





今後、2月と3月に都内某所でサイン会などのイベントを予定しています。

嶋津輝さん『カフェーの帰り道』にぜひご注目ください！

■著者情報

嶋津輝（しまづ・てる）

1969年東京都生まれ。2016年、「姉といもうと」で第96回オール讀物新人賞を受賞。19年、同作を含む短編集『スナック墓場』で書籍デビュー（文庫化にあたり、『駐車場のねこ』と改題）。25年刊行の『カフェーの帰り道』で第174回直木賞受賞。他の著作に『襷がけの二人』がある。『猫はわかっている』『私たちの特別な一日 冠婚葬祭アンソロジー』などのアンソロジーにも作品が収録されている。

■書誌情報

【タイトル】カフェーの帰り道

【著者名】嶋津輝

【発売日】2025年11月12日

【造本】四六判仮フランス装

【定価】1,870円（税込）

【ISBN】978-4-488-02936-4

【URL】https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488029364

株式会社東京創元社

所在地 ：〒162-0814 東京都新宿区新小川町1-5

代表取締役：渋谷健太郎

URL ：https://www.tsogen.co.jp/np/index.html