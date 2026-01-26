麻辣湯専門店『菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より“しびれる辛さ” がクセになる『麻辣麻辣』メニューが新登場！

株式会社LIFEstyle麻辣ゴマ担々麺\1,200麻辣麻婆ライス\850汁なし麻辣担々麺\1,100

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は『医食同源』『身土不二』をテーマにした『菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より『麻辣麻辣』メニューが新登場！

『医食同源』『身土不二』がテーマの『菜彩麻辣湯』より花椒の鮮烈な香りと舌に残るようなシビレ、唐辛子のキレのある辛さを重ね、刺激と旨みのバランスがクセになる麻辣の魅力を凝縮した麻辣に麻辣を重ねた『麻辣麻辣』メニューが新登場！

とろみのある麻婆餡が麺に絡み、しびれとコクを楽しむ大人の辛さ『麻辣麻婆麺』なめらかな絹こし豆腐と痺れ・辛さがクセになる四川麻婆豆腐に温泉玉子のコクのあるクリーミーでまろやかな味わいを楽しめる辛いもの好きも満足できる『麻辣麻婆ライス』ゴマとナッツの香ばしさとふわりと広がる麻辣の刺激が印象的な『麻辣ゴマ担々麺』濃厚なゴマのコクとひと混ぜごとに香り立つ花椒と唐辛子のしびれる香り『汁なし麻辣担々麺』両面香ばしく焼き上げた麺にたっぷりの海鮮とお野菜が麻辣あんと絶妙に絡みあう『麻辣あんかけ焼きそば』麻辣の香りが広がる「辛さ」と熟成したまろやかな「酸味」のハーモニー！仕上げに卵を絡ませた熱々の餡かけスープは寒い冬により一層美味しさが増す『麻辣酸辣湯麺』などなど... 自家製麻辣の香りと旨みを重ねた『麻辣麻辣』メニューを是非お楽しみください♪

- 麻辣メニュー麻辣酸辣湯 \1,200麻辣麻婆麺 \1,200麻辣あんかけ焼きそば \1,200菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）とは

『医食同源』古来より食と健康は源を同じと考えられています。その中でも、カラダの中から綺麗を目指す強い味方なのが麻辣湯！低GI 低カロリーでミネラルや食物繊維が豊富な緑豆春雨麺や、さらに低カロリーで食物繊維が豊富ほぼカ

ロリーゼロと言われダイエットにも有効とされるこんにゃく麺をベースに『身土不二』（身体と土地は一体でありその土地で採れた旬のものを食べることが健康に繋がるという考え）をテーマに地元のお野菜を中心に集めた彩り豊かなトッピング食材をショーケースから自由にチョイスしていただけます！十数種の香辛料を独自にブレンドしたコラーゲンをたっぷり含んだスープは7 種類！辛さも0 辛～ 5 辛までお選びいただけ組み合わせは無限大！！太帯春雨のモチモチと細春雨のツルツルを両方ともお楽しみいただけるハーフ＆ハーフに無料で変更することが可能です！

■店舗情報

店舗名 ：菜彩麻辣湯 梅田



業態 ：麻辣湯専門店



住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6



TEL ：06-6372-5012



営業時間：11：00 ～ 22：00



定休日 ：無休