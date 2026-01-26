2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」、自身初となる3都市6公演ツアー開催と2ndアルバム『Rise of Re:Virth』2026年4月8日発売を発表！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ）所属の2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」は、グループ初となるツアー『Chrono▷◀Reverse 1st Live Tour「Rise of Re:Virth」』 の開催と、同名の2nd Album 「Rise of Re:Virth」 のリリースを発表しました。今回のライブとアルバムは、結成から2年間にわたる活動の集大成であり、クロノヴァが第1章に一区切りをつけ、新たな段階へ進むことを示すものとなります。自身初となる地方公演を含むツアーでは、「第一楽章に、終止符を」というキャッチコピーのもと、これまで積み重ねてきた歩みをステージ上でお届けします。この春、次のステージへと踏み出すクロノヴァにご注目ください。

■「第一楽章に、終止符を」初ツアーで示す"クロノヴァの歩み"と"決意"

クロノヴァにとって初となる本ツアーは、4月29日（水・祝）の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールを皮切りに、6月7日（日）大阪・オリックス劇場、6月28日（日）東京・Kanadevia Hallの3都市で開催されます。グループとして初めて地方を巡るツアーは、活動2周年イヤーにおける大きな節目となり、ライブテーマは『約束の証明と、新章への宣戦布告』。結成以降、クロノヴァが掲げてきた動員目標という「約束」を果たすことで、クロノヴァが何者であるかをステージ上で証明する“第1章の完結”を提示します。一方で、本公演は終着点ではなく、さらなる高みを目指すための“第2章の開幕宣言”となります。

パフォーマンス面では、これまでのライブを大きく更新する内容を予定。リリースアルバムの収録曲に加え、既存の人気楽曲も織り交ぜたセットリストを構成し、クロノヴァの歩みと現在地を立体的に表現します。また、これまでの規模では実現できなかった舞台セットを導入し、ライブ演出の象徴でもあった「紗幕」を、今回初めて振り落とす演出にも挑戦。第1章を自らの手で終わらせ、新章へ進むという意思を、視覚的にも強く印象づけるステージとなります。

■Chrono▷◀Reverse 1st Live Tour「Rise of Re:Virth」詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/94_1_1ddf6ec18844073a82b34ac8d604eacb.jpg?v=202601260521 ]

■「壊そう。前に進むために。」"今"を閉じ込め、破壊と全身を宣言する

2nd Album「Rise of Re:Virth」

2026年4月8日（水）に発売される2nd Album「Rise of Re:Virth」は、クロノヴァにとって約2年ぶりとなるアルバム作品です。VOISING史上最も過酷なオーディションを経て結成されたクロノヴァが、その後の活動を通じて見つけてきた「クロノヴァとは」を音楽として定義した1枚。

リード曲「Rise of Re:Virth」をはじめ、活動の節目に生まれたエピソードを落とし込んだ新曲を5曲収録。初回生産限定盤では、ユニット曲とユニットメンバーのソロ曲にグループ歌唱曲を加えた全9曲に、各楽曲のインスト音源を加え、作品世界をより深く楽しめる内容となっております。通常盤には、グループ曲5曲と、各メンバーの個性を表現したソロ曲、そして「白組」「黒組」によるユニット曲を含む全13曲を収録。「何者でもなかったクロノヴァが、“何者か”になったことの証明」を全体テーマに掲げるとともに、これまでの"クロノヴァ像"を壊し、新たな未来へと向かって進む決意を込めた渾身の一枚となっています。

■新章の起点として鳴らされるリード楽曲

アルバムと春ツアーのリード楽曲「Rise of Re:Virth」は、クロノヴァにとって新章の起点となり、これまでの活動への感謝を込めながら、現在のクロノヴァとしての到達点やその存在感をより強く打ち出す楽曲となっております。また、白組・黒組それぞれのユニット楽曲では、各メンバーの役割とパフォーマンスの魅力を鮮明に描き出し、ソロ曲では個々のタレント像を“真のテーマソング”として表現しています。グループ、ユニット、ソロというすべての視点から、クロノヴァという存在を立体的に提示する構成となっております。

■クロノヴァ2nd Album「Rise of Re:Virth」詳細

《初回生産限定盤 [白]》

発売日：2026年4月8日(水)

予約開始日：2026年1月24日(土)～

価格：\3,300（税込）

品番：POCS-22057

収録曲：全9曲 + インスト 9曲

封入特典：ミュージックプレイヤー風カード

（全3種）

《初回生産限定盤 [黒]》

発売日：2026年4月8日(水)

予約開始日：2026年1月24日(土)～

価格：\3,300（税込）

品番：POCS-22058

収録曲：全9曲 + インスト 9曲

封入特典：ミュージックプレイヤー風カード

（全3種）

《通常盤》

発売日：2026年4月8日(水)

予約開始日：2026年1月24日(土)～

価格：\2,750（税込）

品番：POCS-22059

収録曲：全13曲

※歌詞ブックレットは付属しません

■体験を拡張する特典イベントも実施

アルバムの発売を記念し、特典イベントの開催も決定しました。アニメイト対象店舗でCDを予約した方の中から抽選で参加できるバーチャルツーショ会では、モニター越しにメンバーとのツーショット撮影が可能となります。本イベントは、2.5次元アイドル事務所「VOISING」として初の試みです。さらに、複数のオンラインストアを対象としたオンライン握手会も実施予定です。前回実施時より当選人数を拡大し、より多くの方がクロノヴァと交流できる機会をご用意いたしました。各店舗では数量限定の予約特典も展開され、詳細は後日発表されます。

■音楽の広がりを加速させるサブスク配信展開

配信限定アルバム「CHRONICLE」は、2026年1月24日（土）0時より、各ストリーミングおよびダウンロードサービスでの配信を開始いたしました。あわせて、これまでCD未収録でYouTubeのみで公開されていた楽曲17曲をまとめたコンピレーションアルバムも配信開始。クロノヴァの軌跡を、より自由な形で楽しむことができます。

初のツアーと2ndアルバムという二つの挑戦を通じて、クロノヴァは第1章に終止符を打ちます。それは完結であり、同時に新たな始まりです。積み重ねてきた歩みを確かに示しながら、次のステージへと進むこの春、クロノヴァの“現在”を音楽とステージでお届けします。

■クロノヴァとは

Chrono▷◀Reverse（クロノヴァ）は、史上最も過酷な歌い手オーディション『VOISING THE NEXT PLAYERS』をくぐり抜けた6人で2024年3月にデビューした新規精鋭グループ。

クロノヴァは「対立」をコンセプトに掲げ、グループ内で「白組」「黒組」に分かれ、両グループがライバルとして切磋琢磨し、1つのグループとして大きく力を発揮していくグループ。従来の歌い手グループに多くあった王子様系から離れ、K-POPやHIP HOP要素を取り入れた音楽性が特徴。

2024年12月28日にグループ結成後初となるワンマンライブをKT Zepp Yokohamaにて2公演を開催。

2025年夏にZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブを開催し、大盛況のうち完遂。

メンバー

右（白組）上：甘夢れむ（あまゆめれむ）

真ん中：しゃるろ

下：かなめ

左（黒組）上：しの

真ん中：うるみや

下：ARKHE（アルケー）

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/94_2_67d83079ab7b0edd788fd27bb8b0443b.jpg?v=202601260521 ]