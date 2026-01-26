SUPER FORMULA「2026シリーズパス」発売のお知らせ ペア10組限定のプレミアムなゴールドパスも発売 【1/29(木) 19:00から先着順にてSF公式オンラインショップで発売】

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、2026年の全大会をお楽しみいただける「2026シリーズパス」を1月29日(木)19時より、先着順にてSUPER FORMULA公式オンラインショップを通じて発売いたします。

2026年シーズンのSUPER FORMULA は、4月3日(金)・4日(土)・5日(日)にモビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で開幕。全国5つのサーキットを舞台に、全7大会・12戦が開催されます。今回発売する「2026シリーズパス」は、パドックエリア入場やピットウォーク、グリッドウォークなどの人気エリア・イベントに参加可能な通常版の「シリーズパス」に加え、VIP空間での観戦や食事が楽しめる「パートナーラウンジ利用」、関係者のみが入場できる「決勝TOP3公式記者会見見学」など、特別な体験が含まれたペア10組限定の「シリーズゴールドパス」をご用意しております。さらに、本シリーズパスをご購入いただいた方は、2月25日(水)・26日(木)に鈴⿅サーキットで開催される公式テスト期間中、パートナーラウンジへご入場いただけます。

参考1：2026 スーパーフォーミュラ開催スケジュール

参考2：ゴールドパス指定駐車場

参考3：「2026 シリーズパス」発売概要

発売商品

１. 2026シリーズパス

２. 2026シリーズゴールドパス(ペア)駐車パス付き

パス有効エリア・参加可能イベント

１.２.共通

2026年シーズンのSUPER FORMULA 各大会及び公式テスト期間中のサーキット

(2027年シーズン開幕前週まで)

・入場、観戦(自由席)

・パドックエリアへの入場

・ピットウォークへの参加 ※1

・グリッドウォークへの参加 ※1

２.限定

・SUPER FORMULA公式戦 指定駐車パス

・パートナーラウンジ利用 ※1

・決勝TOP3公式記者会見見学 ※1

・表彰台特別エリア入場 ※1

※1 都合により予告なく時間の短縮や中止の場合がございます

発売価格

１. 98,000円(消費税・送料込み)

２. 1,000,000円(消費税・送料込み)

発売枚数(組)

１. 先着順220枚 ※2

２. 先着順ペア10組 ※2

※2 キャンセルが発生した場合、後日追加発売を行うことがございます

発売開始時刻

１.２. 1月29日(木) 19時00分 発売開始

購入可能数

１. お一人様4枚まで

２. お一人様2組まで

購入方法

SUPER FORMULA公式オンラインショップ

URL：https://ec.superformula.net/shop/

＜決済方法＞クレジットカード・キャリア決済・Apple Pay

お届け時期

2026年2月中旬頃発送

SUPER FORMULAとは

時速300kmに迫るF1に次ぐ速さを誇り、レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコール・コンディション」が大きな特徴。ドライバーの実力だけでなく、チームの戦略とチームワークが勝敗を分ける『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』です。2シーズン続けて来場者数が過去最高を更新し、人気急上昇中のエンターテインメント。2026年シリーズは国内5サーキットにて7大会12レースを開催いたします。

スーパーフォーミュラとは

→ https://superformula.net/sf3/about_sf/

日本レースプロモーションとは

→ https://superformula.net/sf3/about_jrp/