『滅亡までだよ、笹本くん』の公式イラストを使用した新作グッズが登場！ 宮市と笹本の絶妙な距離感が描かれたイラストがお手元に
「2年半後に地球が滅亡する」という世界で紡がれるまっすぐなラブストーリー『滅亡までだよ、笹本くん』の新作グッズが登場！
本日2026年1月26日(月)から通販サイト「eeo Store online」ほか、全国のアニメショップにて発売がスタートしました。
今回の新商品には、『滅亡までだよ、笹本くん』の公式イラストと漫画の場面写を使用。コレクションしたくなるグッズをご紹介します！
【販売情報】
■発売日：2026年1月26日(月)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7447?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1051)／全国アニメショップなど
グッズ一覧
・缶バッジ（全5種） ※ブラインド
・アクリルカード（全5種） ※ブラインド
・アクリルスタンド（全2種）
・キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）
※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2種類から購入方法をお選びいただけます。
缶バッジ（全5種） ※ブラインド
漫画の場面写を使用した缶バッジは、およそ5.7cmのサイズ。宮市春馬や笹本夏生の照れた表情や2人が寄り添う場面などをピックアップしました！
アクリルカード（全5種） ※ブラインド
アクリルカードのサイズはおよそ7cm×9cm。缶バッジと同じく、漫画の場面写を使用しました。
アクリルスタンド（全2種）
宮市と笹本が揃った姿がデザインされた、縦横最大15cmのアクリルスタンドもラインナップ。
缶バッジやアクリルカードとともに揃えてお部屋に飾れば、『滅亡までだよ、笹本くん』の世界観により深く浸れます。
キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）
キャラクリアケースは、A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙をしまえる硬質クリアケース。
ポストカードやイベントチケットなど、折り曲げたくない紙類を保管に役立ちます。
(C)坂本トウヤ・柿栗桃/ JTBパブリッシング
『滅亡までだよ、笹本くん』原作情報
漫画：坂本トウヤ 原作：柿栗桃
坂本トウヤ先生公式X：https://x.com/bananafish1111_
