ひめかプロデュースブランド「HIMEME（ヒメメ）」より人気カラー2色が待望のマンスリータイプで登場！

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、1月26日より令和を代表するキャバ嬢ひめかさんがプロデュース&イメージモデルを務めるカラコンブランド【HIMEME（ヒメメ）】より、「Im HIME」「With HIME」2色のマンスリータイプをコンタクトレンズTeAmo（ティアモ）公式通販サイトにて販売開始いたします。

毎日使いにもおすすめ！高コスパのマンスリータイプ

今回マンスリータイプで発売するのは、ひめかさんプロデュースカラーであり、ブランドの中でも特に人気の「Im HIME（アイムヒメ）」と「With HIME（ウィズヒメ）」の2色。瞳を立体的にキラッと魅せるWシャギーデザインで、特別な日はもちろん毎日使いもしやすく、発売以来ご好評をいただいております。

今回発売するマンスリータイプは、750円（税込825円）と、手に取っていただきやすい価格となっております。また、1箱1枚入のため、片目ずつ度数をお選びいただけます♪コストパフォーマンスの高いマンスリータイプの登場で、もっとお得にHIMEMEをお使いいただけるようになりました。

マンスリーラインナップ

■Im HIME（アイムヒメ）

DIA14.5mm/着色直径14.0mm

普段使いもしやすいお姫様のように魅せる王道レンズ。

瞳をふんわり明るく演出し、目元が際立つめちゃ盛れブラウン

■With HIME（ウィズヒメ）

DIA14.5mm/着色直径14.0mm

クリっと目元が引き立つ細フチで上品なレディのような瞳に

瞳の色をより明るく強調させたい時にオススメのベージュカラー

ワンデーラインナップ

ワンデータイプはIm HIMEとWith HIMEを含む全5色展開。どれも多幸感たっぷりのデザインで瞳をきゅるっと可愛く魅せてくれるラインナップとなっています。

ノベルティキャンペーン

マンスリー発売を記念してTeAmo公式通販サイトでは「HIMEMEオリジナル名刺（全2種）」をプレゼント普段はお店でしか手に入らない、ひめかさんの名刺をモチーフにしたHIMEMEオリジナルデザインとなっているため是非この機会にゲットしてください！

【キャンペーン概要】

TeAmo公式通販サイトでHIMEMEワンデー2箱またはHIMEMEマンスリー両目分（1箱1枚入×2）ご購入ごとにランダムで1枚プレゼント！

※数量限定につき、なくなり次第終了となります

豊富な度数展開！

度なし（±0.00）から-10.00まで、豊富な度数展開もご用意しておりますので、幅広い度数の方にお使いいただけます。

商品概要

■ブランド名：HIMEME（ヒメメ）

■販売名：ＰＶマンスリー

■医療機器承認番号：30500BZI00045000

■希望小売価格：1箱1枚入り750円（税込825円）

■再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：1ヶ月

■度数(PWR)：±0.00(度なし) / -0.50～-5.00(0.25ステップ) / -5.50～-10.00(0.50ステップ)

■商品スペック：DIA14.5mm / BC8.6mm /含水率38％

■選任製造販売元：Pegavision Japan株式会社

■販売元：株式会社Lcode 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル 4階

■発売日：2026年1月26日（月）

■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト https://teacon.jp/type/1month_himeme/(https://teacon.jp/type/1month_himeme/?argument=wrUBhaAT&dmai=1month_himeme)

＜順次発売開始＞

楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

