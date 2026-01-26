『連れてって！るるぶさん』の公式イラストを使用した新作グッズが登場！　旅行のおともにピッタリなラインナップ!!

株式会社Ａ３

旅行ガイドブック「るるぶ」の擬人化コンテンツ『連れてって！るるぶさん』（通称：『つれるる』）の新作グッズが登場！ 本日2026年1月26日(月)から通販サイト「eeo Store online」ほか、全国のアニメショップなどにて発売がスタートしました。

今回の新商品には、『連れてって！るるぶさん』の公式イラストを使用。るるぶ東京やるるぶ京都など14人の「るるぶさん」が登場します。旅行のおともとしてもピッタリなグッズをご紹介♪

【販売情報】

■発売日：2026年1月26日(月)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7451?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1050)／全国アニメショップなど

グッズ一覧

・缶バッジ（全14種） ※ブラインド

・アクリルスタンド（全14種）

＜グッズ登場キャラクター＞

るるぶ東京、るるぶ京都、るるぶ沖縄、るるぶ北海道、るるぶ名古屋、るるぶ香川、るるぶ横浜、るるぶ埼玉、るるぶ広島宮島、るるぶ大分別府、るるぶ福井、るるぶ青森、るるぶ大阪、るるぶ福岡

※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2種類から購入方法をお選びいただけます。

缶バッジ（全14種） ※ブラインド

缶バッジの大きさはおよそ5.7cm。キャラクターのお顔をクローズアップしたデザインなので、14人の「るるぶさん」の表情をじっくりと眺めることができます！

カバンやポーチにつけて一緒にお出かけするほか、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめ♪

アクリルスタンド（全14種）

※画像はグッズの一例です。

「るるぶさん」たちの全身姿を堪能できるアクリルスタンドは、縦横最大15cm。公式イラストの細かいディティールを改めて見ることができます。

東京、京都、沖縄、北海道など各地を旅行する際には、ぜひ「るるぶさん」たちのアクスタをおともに連れて行ってみては？

※サイズは商品によって異なります。

(C)JTB Publishing, Inc.

『連れてって！るるぶさん』原作情報

漫画：晴賀トヲル

公式X：https://x.com/tsureruru_info

