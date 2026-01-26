【1/29 開催】「AI時代の広告は“3日で枯れる” 」そんな時代で疲弊しないために。 14社が導き出した、成果を資産化する「ポートフォリオ運用」の極意
市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、以下の通りイベントに登壇致します。
イベントの詳細はこちら :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seZY5ueMaYzE?utm_source=exidea
■ 開催の背景
2026年、広告運用の現場は大きな転換点を迎えています。
AI自動入札の進化により広告の「消費スピード」は極限まで加速しました。人間が一生懸命に「会心の一撃」を作ろうとしている間に、AIはクリエイティブの試作と摩耗を高速で繰り返し、わずか数日で顧客を飽きさせてしまいます。
もはや、一発逆転の「勝ちクリエイティブ」を探し続ける運用は限界を迎えました。今求められているのは、単発の成果に一喜一憂することではなく、クリエイティブを「運用資産（ポートフォリオ）」と捉え、枯れることを前提に次々と新しい手を打ち続ける「仕組み」です。
本カンファレンスでは、業界を牽引する14社が集結。AIアルゴリズムを味方につけ、持続的に成果を出し続けるための最新戦略を徹底討論します。
■ 開催概要
タイトル：「勝ちクリエイティブ」なんて、もう探すな。～3日で枯れるAI時代。単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる「ポートフォリオ運用」の極意～
日 程：2026年1月29日（木）11:00～16:00
形 式：オンライン開催
参加費：無料
< このような課題を持つ方におすすめ >
- 苦労して作ったバナーや動画が数日で摩耗し、制作が追いつかない。
- 「当たるか外れるか」の運任せな運用に限界を感じている。
- 過去の勝ちパターンが通用しなくなり、次の一手が見えない。
■登壇者情報
株式会社EXIDEA（エクシディア）
CTO 兼 プロダクト事業責任者
梶野 尊弘
- 経歴 -
データ分析基盤や自然言語処理を専門とする。
新卒採用プラットフォームの開発運用に従事し、Webアプリ、スマホアプリの開発/運用、性能改善/PM/データ分析基盤/クラウドインフラなど、多岐に渡って経験。
現在はEXIDEAにて、CTOのほか、プロダクト開発を通したマーケティング業務の効率化やコンテンツマーケティングの支援を実行。
■会社概要
会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階
代表者：小川 卓真
設 立：2013年5月
資本金：1,500万円
従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在
事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営
ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。
＜サービス一覧＞
- BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net
- BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180
- 動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com
- AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools
- 総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog
- JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com
- WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com
■本件に関するお問い合せ
株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当
E-mail：pr@exidea.co.jp
TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）