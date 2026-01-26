『姫ポジションは譲れない』の公式イラスト＆漫画の場面写を使用した新作グッズが登場！ 姫野＆桜井のカッコイイ姿がグッズに
『姫ポジションは譲れない』の新作グッズが登場！ 本日2026年1月26日(月)から通販サイト「eeo Store online」ほか、全国のアニメショップにて発売がスタートしました。
今回の新商品には、『姫ポジションは譲れない』の公式イラストと漫画の場面写を使用しています。キュート＆困り顔の姫野学と凛々しい表情の桜井鉄也がデザインされたグッズをご紹介！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049(https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049)
【販売情報】
■発売日：2026年1月26日(月)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049)／全国アニメショップなど
グッズ一覧
・缶バッジ（全5種） ※ブラインド
・アクリルカード（全5種） ※ブラインド
・アクリルスタンド（全2種）
・キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）
※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2種類から購入方法をお選びいただけます。
缶バッジ（全5種） ※ブラインド
姫野と桜井の顔をクローズアップしてデザインした缶バッジは、大きさおよそ5.7cm。表紙イラストの2ショットも使用しているので、2人のさまざまな表情をじっくり楽しめます。
アクリルカード（全5種） ※ブラインド
アクリルカードは、およそ7cm×9cmと持ち歩きがしやすいサイズです。公式イラストとあわせて漫画の場面写も使用しているので、グッズを手元に置きつつ、漫画をもう一度チェックしてみては？
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049(https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049)
アクリルスタンド（全2種）
まつん先生の描く姫野と桜井の力強いポーズが印象的なイラストと、表紙イラストを使用したアクリルスタンドも。
縦横最大15cmなので、見ごたえ＆飾りごたえ抜群です！
キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）
キャラクリアケースは、A5サイズ以内の紙類をしまって持ち運べる硬質クリアケース。
ポストカードの保管やチケットホルダー代わりに使う以外に、そのままお部屋に飾って、イラストを楽しむのもオススメです。
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049(https://eeo.today/store/101/title/7449?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1049)
(C)まつん・柿栗桃/ JTBパブリッシング
『姫ポジションは譲れない』原作情報
漫画：まつん 原作：柿栗桃
まつん先生公式X：https://x.com/matsunart
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus