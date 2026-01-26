「誰かのための美しさ」から、「自分のための心地よさ」へフェムケアブランド moophem、初の展示会出展

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）は、新しく誕生したインナーブランド「moophem（ムーフェム）」は、RKB毎日放送主催、九州最大級のフェムテックイベント 「Feel！Femtech＆care2026～選ぶ、変える、あしたの私～」 に初出展いたしました。

本イベントは、2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、ONE FUKUOKA BUILDING（ワンビル） にて開催され、女性の心身の健康、ライフスタイル、セルフケアをテーマに、 多くのブランド、企業、来場者が集う大型フェムテックイベントとして実施されました。

■ moophemについて

moophemが掲げるコンセプトは、「誰かのための美しさ」ではなく、「自分のための心地よさ」。

年齢、体型、ライフステージ、役割に縛られず、「無理をしない自分でいられる状態」を整えるためのフェムケア。

moophemは、見せるための下着ではなく、生き方に寄り添うインナー、フェムケアプロダクトを通して、日常のQOL（生活の質）を静かに底上げするブランドを目指しています。

■ 出展商品について

サニタリー吸水ショーツ Airelle（エアレル）

「どんな日も、安心して過ごせる一枚」をコンセプトに開発されたフェムケアインナー。

生理期間だけでなく、更年期前後のゆらぎ期、初経世代、長時間の会議や移動が多いビジネスシーンまで、 日常のさまざまなライフシーンに対応する設計となっています。

主な特長

- 高吸水設計（約90ml）ナプキン不要で過ごせる安心設計。就寝時の伝い漏れリスクも軽減し、良質な睡眠をサポート。- 肌ストレスを抑える綿93.5％素材デリケートな時期の肌荒れや不快感を考慮し、綿混素材を採用。- 極薄約3mm設計 × 美シルエット吸水ショーツ特有のゴワつきを解消し、長時間着用でも快適さが続く設計。- 安心の丈感とホールド設計締め付けを抑えながら、お腹は楽に、お尻はしっかり支え、横漏れを防止。

生理の日だけの“特別な下着”ではなく、

日常の延長線上にある安心を提供するプロダクトとして、多くの来場者から共感を得ました。

サニタリー吸水ショーツ Airelle（エアレル）4サイズ・2色展開。

ナイトブラ Nature（ナチュレ）

「補正しない、縛らない、でも整う」をコンセプトにしたナイトブラ。

- やさしいホールド感- 就寝時ストレスゼロ設計- 日常の延長で使えるデザイン性

「美しく見せるため」ではなく、身体を休ませるためのインナーとして設計されたプロダクトです。

■ イベントの様子

ナイトブラ Nature（ナチュレ） 4サイズ・8色展開。

展示会2日間で約2,500名が来場し、会場は終日活気に包まれました。

moophemのブースにも多くの方が足を運び、

- フェムケアに対する価値観- インナーに求める「安心感」と「快適性」- 日常におけるセルフケア意識

といったテーマについて、フェムケアに対する価値観やライフスタイル意識について、来場者との自然な対話が生まれる場となりました。

■ 商品ページ・公式リンク

サニタリーショーツ Airelle（エアレル）

▶ 商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0281sntry/

ナイトブラ Nature（ナチュレ）

▶ 商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0255fnbra/

Instagram

▶ @e.me_store：

https://www.instagram.com/e.me_store

【ブランド概要】

moophem（ムーフェム）は、インテリア雑貨ブランド「E.me」から派生し、フェムケア領域に特化した新ブランドとして展開準備中です。

コンセプト：「誰かのための美しさ」ではなく、「自分のための心地よさ」

拠点：福岡県大野城市

展開商品：サニタリーショーツ、ナイトブラ、ショーツほか

ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/e-me-store/

【会社概要】

会社名 ：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋良介、笹森 広貴

本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/