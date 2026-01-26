【LEE for EDIFICE】101-J／101-Zをベースに現代的にアップデートしたセットアップを発売。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」では、LEE（リー）別注101-J RIDERS＆101-Z RIDERSを1月30日（金）に発売を開始する。

今シーズンはLEEを代表するRIDERSシリーズから特別なセットアップが登場。1948年に誕生した101-J／101-Zをベースに、EDIFICEの解釈で現代的にアップデート。

そして今年は、101シリーズ誕生から101周年という記念すべきアニバーサリーイヤー。

その節目にふさわしい、スペシャルな別注モデル。

101*101-J RIDERS RIGID デニムジャケット

前身のCOWBOY型を現代的なライフスタイルに倣って、アップデートが重ね、1948年に誕生した"101-J"

RIDERS"シリーズのフラッグシップモデルに位置づけられた。以降、ブランドを代表するデイリーウエアへと発展し、デビューから半世紀以上が経過した今日もなお、大きな仕様変更もなく継続展開される。

オリジナルが持つショート＆タイトなシルエットを見直し、着丈・身幅ともにボリュームを持たせた現代的なバランスへアップデートしました。

デニムにはあえてリジット素材を採用し、襟元にはレザーを配することで、ワーク由来の武骨さと都会的なムードが共存する仕上がりに。

【金額】 \37,400税込

【カラー】 ネイビー、ブラウン

【サイズ】S.M.L.XL

101*101-Z RIDERS RIGID デニムパンツ

バックポケットは大型ポケットから、小ぶりなシェイプに変更され、アイコニックなレイジーSステッチが施される。フロントもボタンフライからジッパーとなり現代的な印象に。

そんな101Zをベースにハイウェスト、シルエットはストンと落ちるワイドシルエットに大きく変更。

ワイドシルエットの迫力と流麗さが、リジットデニムの張り感と艶と相まって、デニムながら上品でクラス感があるプロダクトに仕上げた。

【金額】 \26,400税込

【カラー】 ネイビー、ブラウン

【サイズ】30.32.34.36.38

お問い合わせ先：EDIFICE新宿店 03－5366－5481

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役CEO ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/