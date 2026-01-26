JFSM、設立10周年記念イベントを開催

一般財団法人食品安全マネジメント協会

一般財団法人食品安全マネジメント協会（JFSM）は、2026年1月に設立10周年を迎えました。これを記念して2026年1月23日に記念イベントを開催し、会場・オンライン合計で約400名が参加しました。日本発の食品安全マネジメント規格「JFS規格」を取り巻く最新動向、現場の課題、今後求められる支援のあり方について、産官学および食品関連事業者の関係者が幅広く意見を交わしました。

設立の背景と10年の歩み

JFSMは、事業者の規模や業態に応じた実行可能な食品安全マネジメントの普及を目的に、2016年に設立されました。日本発の食品安全マネジメント規格である「JFS規格」は、現場での実行性を重視し、中小規模事業者を含む多様な食品関連事業者に活用されています。設立以来10年にわたり、規格の整備・運用に加え、研修・情報提供・事例共有などを通じて、食品産業全体の食品安全レベルの底上げに取り組んでまいりました。

記念イベントの概要- 開催日： 2026年1月23日- 形式： 会場開催およびオンライン配信- 参加者： 合計約400名- 主なプログラム：主催者講演：「JFSM10年の歩みとこれから」講演：「食の安全を土台から支える食品衛生7Sと食品安全文化」講演：「審査現場におけるJFS-C規格の不適合-その傾向と分析」講演：「テクノロジーで人を主役に～DXが創り出す食品安全のこれから～」パネルディスカッション：「食品安全の現場課題とJFS規格に求められる今後の役割」をテーマに、会場およびオンライン参加者によるリアルタイムアンケートを実施。集約された声をもとに、パネリストがそれぞれの立場から意見を述べる双方向の議論が行われました。今後に向けた取り組み

JFSMは、JFS規格の継続的な改善と、情報提供・人材育成の強化を通じて、食品安全マネジメントのさらなる普及を図ります。10周年を一つの節目と位置づけ、現場で実際に使われ、成果につながる仕組みづくりを着実に進めていきます。

理事長コメント一般財団法人食品安全マネジメント協会 理事長 小谷 雅紀

設立10周年の節目に、現場起点で磨いてきた日本発JFS規格の歩みを改めて確認し、次の10年に向けてはフードインテグリティの向上を軸に取り組みを進めてまいります。

現場に寄り添う支援を通じて、「導入のしやすさ」「分かりやすさ」を継続的に高め、食品事業者の信頼性向上に貢献することが、私たちの変わらぬ使命です。

これまでのご支援に感謝申し上げるとともに、今後も国内外の関係者と連携し、実効性と分かりやすさを兼ね備えた食品安全マネジメントの普及を進めてまいります。

【団体概要】

JFSMは日本発の食品安全マネジメント規格「JFS規格」を軸に、情報提供、人材育成、導入支援などを通じて、食品事業者が現場で実務に活かせる食品安全マネジメントの普及に取り組んでいます。

団体名：一般財団法人 食品安全マネジメント協会（JFSM）

所在地：東京都中央区銀座8丁目17番5号 THE HUB 銀座 OCT 605号室

理事長：小谷 雅紀

設立：2016年1月

URL：https://www.jfsm.or.jp/

参考動画：食品安全とJFS規格「JFS規格でつくる仕組み」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FC1PRViN0dY ]

一般財団法人食品安全マネジメント協会のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/88694