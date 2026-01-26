東日本バッグ工業組合

報道関係者各位

【配信日】2026年1月26日

東日本バッグ工業組合

東京の職人技とデザインの融合 展示会「BAG MAKERS TOKYO '26 EXHIBITION」開催

nendo×東京の匠が紡ぐ、新時代のクラフトマンシップ

東日本バッグ工業組合(所在地:東京都台東区、理事長:秋元直紀)は、2026年1月30日(金)より、銀座 蔦屋書店にて「BAG MAKERS TOKYO ‘26 EXHIBITION」を開催いたします。

【開催背景:失われゆく東京の袋物文化を、デジタルとデザインの力で次世代へ】

江戸時代から続く東京の袋物産業。その技術力は世界に誇るべきものでありながら、近年は市場規模の縮小と後継者不足により、事業者数は最盛期の約4分の1にまで減少しています(450社→120社)。

「製品力はあるが、売る力が弱い」──この構造的課題に対し、当組合は2021年に産地ブランド「BAG MAKERS TOKYO(BMT)」を立ち上げ、製品認証制度の構築やトレーサビリティシステムの導入など、段階的にブランド基盤を整備してまいりました。

そして今回、デザインオフィスnendo(代表:佐藤オオキ、共同設立者:伊藤明裕)との協業により開発したオリジナル製品を発表するとともに、リアルとデジタルを融合した体験型展示会を通じて、東京の職人技を一般消費者に直接届ける新たな販売モデルを提示いたします。

【展示会・発表会の内容:職人×デザイナー×消費者をつなぐ、新しいものづくりの形】

◆発表会(報道・関係者向け)

日時: 2026年1月30日(金)11:00～12:00(受付開始10:30)

参加方法: 事前申込制

申込URL: https://forms.gle/Q91fmjkDxnRRYcz49

発表会では、東日本バッグ工業組合理事長がBMTブランドの理念と展示会の全体像をご紹介。

続いて、nendo共同設立者・取締役の伊藤明裕氏が、今回開発したオリジナル製品のデザインコンセプトと特徴を発表いたします。

そして、東日本バッグ工業組合理事長、事務局長と、nendo伊藤氏による特別トークセッション「伝統と革新の融合──東京のクラフトマンシップとファッション」を実施。製品開発の舞台裏、職人とデザイナーの対話から生まれた価値、そしてこれからの産地ブランドのあり方について語ります。

◆展示会(一般来場者向け)

会期: 2026年1月30日(金)～2月1日(日) 10:30-21:00

入場: 予約不要・入場無料

場所: 銀座 蔦屋書店 イベントスペース(東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F)

会場では認証製品を展示し、QRコードから製造背景や職人の想いにアクセス可能。さらに、受注販売と連動したショールーミング体験により、「見て・触れて・知って・買う」という一連の購買体験を実現します。

※内容は変更になる可能性がございます

【訴求ポイント１.】東京発のデザイン集団nendoと、東京の職人技の邂逅

nendoは、佐藤オオキ氏と伊藤明裕氏により2002年に設立されたデザインスタジオです。東京2020オリンピック聖火台のデザインや、2025大阪・関西万博日本館の総合プロデュースを手がけるなど、日本を代表するプロジェクトを多数担当。ルイ・ヴィトン、エルメス、トッズといったラグジュアリーブランドとのコラボレーション実績も豊富で、その作品は世界の主要美術館に収蔵されています。

今回のコラボレーションでは、東京の複数の職人企業の技術を結集し、バッグの概念を超えた全く新しいプロダクトを開発。「東京らしさ」と「現代性」を両立させた、話題性と完成度を兼ね備えた製品が誕生します。

【訴求ポイント２.】製品の"透明性"が価値になる時代──トレーサビリティで伝える職人の想い

今回の展示では、すべての認証製品に固有の認証番号を付与。来場者がQRコードをスキャンすると、製造企業の情報、使用素材、製作工程、職人のコメントなどをWebで閲覧できる仕組みを構築しました。

さらに、認証製品には1年間の無償修理保証を付帯。「誰が、どこで、どのように作ったか」を可視化することで、消費者の信頼を獲得し、安心して長く使える製品価値を提供します。

【BAG MAKERS TOKYOについて】

東日本バッグ工業組合が2021年に立ち上げた東京の袋物産業の産地ブランドです。世界に誇る技術力を持ちながら市場縮小と後継者不足に直面する東京のバッグづくりを次世代へ継承するため、製品認証制度やトレーサビリティシステムを導入し、「製品力はあるが、売る力が弱い」という構造的課題の解決に取り組んでいます。認証製品には固有の認証番号とQRコードが付与され、製造背景や職人の想いを消費者に直接届けることで、東京の職人技の価値を可視化しています。

公式サイト: https://www.bagmakers.tokyo/

コンセプトムービー： https://youtu.be/MVbMmL-fWXM?si=sq4dsBjV2Wd9YfWX

【本件に関するお問い合わせ】

東日本バッグ工業組合 PR事務局(CCC内)

担当:大野

TEL:080-4100-9758

E-MAIL:Shizuko.Ono@ccc.co.jp

※本事業は、東京都中小企業団体中央会の中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の委託を受けて実施しています。