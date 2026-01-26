「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」開始に向けたウェビナーをオンデマンド公開

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦、以下「当社」）は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」の2026年度末の施行に向け、現在わかっている内容と取りうる対応についてのウェビナーを2026年1月22日（木）に開催いたしました。

ウェビナーの内容としては、以下の点をわかりやすく整理し、「自社がどのような基準を満たすべきか」、「何を見直すべきか」を考えるための視点を提供するものとなっております。

当日は非常に多くのお客様にご参加いただいたものの、日程的に参加が難しい方々、参加が途中からになってしまった方々より再度の機会への強いご希望を数多くいただきました。

そこで、弊社のミッションである『GO Beyond! Japan Cyber Security』を体現するべく、必要とされる方が可能なタイミングでいつでも閲覧できるよう、本日ウェビナー動画をオンデマンド公開いたしました。

また、2月にはSCS評価制度に関連したセミナー第二回の開催を予定しております。あわせて以下にてご案内いたします。

動画詳細

■タイトル

サプライチェーン評価を“味方”に。組織を強くする最新セキュリティ対策

第1回：新評価制度を正しく理解し、自社の立ち位置を知る

■オンデマンド視聴お申し込みQRコードおよびURL

https://form.vlcsecurity.com/form/20260122SeminarVideo?k3ad=pr

■アジェンダ

・新評価制度の構造（★3／★4／★5）

・ISMSとの違いとギャップ

・企業が陥りがちな“形式だけの運用”という課題

第二回セミナーご案内

■タイトル

サプライチェーン評価を“味方”に。組織を強くする最新セキュリティ対策

第2回：知っているのに、守れない ―不正侵入前提で考えるセキュリティ

■開催日時

2026年2月26日(木) 16:00～17:00

■開催形式

Zoomウェビナー

■ご参加申し込みQRコードおよびURL

https://form.vlcsecurity.com/form/20260226Seminar?k3ad=pr

■アジェンダ

・SCS評価制度で157ある要求事項の整理

・攻撃者を知る要求事項

・自社を知る要求事項

・リスクを見直す要求事項

・SCS評価制度とISMS

（予定であり変更が発生する場合があります）

VLCセキュリティグループについて

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

株式会社VLCセキュリティ （旧：株式会社バルクホールディングス）

あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

株式会社VLCセキュリティコンサルティング (旧：株式会社バルク)

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、組織のセキュリティ態勢強化を支援

株式会社VLCセキュリティアリーナ (旧：株式会社サイバージムジャパン)

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

株式会社VLCセキュリティラボ (旧：株式会社CEL)

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

トレーニングブランド： サイバージム(CYBERGYM)

株式会社VLCセキュリティアリーナが提供するトレーニングブランドとして継続

実際のサイバー攻撃やインシデントを再現した演習環境で行う実践型セキュリティ研修

座学では得られない、攻撃の検知・初動対応・判断・復旧までを一連の流れで体験することで、知識を現場で使える対応力の獲得を実現

技術者だけでなく、CSIRTや管理職を含む組織全体の対応力向上を支援