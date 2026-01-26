【元祖やきとり家 美濃路】衝撃の1本53円！ニンニクみそ×スパイスの魔力で箸が止まらない…待望の新名物「とまホル串」が本日より全店で販売開始！

株式会社あみやき亭

物価高騰が続く中、お客様に「旨い！」と「安い！」を同時にお届けするため、試作を重ねて誕生した美濃路の新名物。1本49円（税込53円）という衝撃価格でご提供いたします。

■ 商品開発の背景とこだわり

「安くて旨い」を追求し続けるみの路が、自信を持ってお届けする新商品、その名も「とまホル串」。名前の由来は「旨すぎて“止ま（とま）”らないホルモン」です。

最大のこだわりは、一度食べたらクセになる特製ニンニクみそとスパイスの黄金比率。 ジューシーなホルモンの脂の甘みに、ガツンと効いたニンニクのパンチと味噌のコク、そして後を引くスパイスの刺激が絡み合います。一口頬張れば、ビールやハイボールが止まらなくなること間違いなしの「最強のおつまみ」が完成しました。

■ 圧倒的なコストパフォーマンス

「とまホル串」は、お一人様でもグループでも、お財布を気にせず心ゆくまで楽しんでいただけるよう、1本49円（税込53円）という限界価格に挑戦しました。 「とりあえず10本！」と注文したくなる手軽さと、期待を裏切らない濃厚な味わいで、みの路の新しい看板メニューを目指します。

【商品概要】

商品名： 美濃路の止まらんホルモン串【とまホル串（とまほるくし）】

販売価格： 1本 49円（税込53円）

販売開始日： 2026年1月16日（金）より

販売店舗：元祖やきとり家 美濃路 全店

特徴：

やみつきフレーバー： 濃厚なニンニクみそに、ピリッとしたスパイスを独自配合。

圧倒的コスパ： 何本食べても安心の1本税込53円。

食感： ホルモン特有のプリッとした食感と、香ばしさが楽しめます。

LINE友だち登録でいいことあるかも？？？

LINE公式アカウント(https://line1129.hp.peraichi.com/)