振袖選びは「SNS映え」から「自分らしさ」へ【＃振袖gram 独自調査】

SNSで話題の振袖と卒業式袴の専門店『#振袖gram』

一般社団法人ベストオブミスミスユニバースジャパン東京代表 岡林美空

～“いいね”より“後悔しない選択”を重視する新成人たち～

成人式の振袖選びにおいて、これまで強い影響力を持っていた

**「SNS映え」「トレンド最優先」**という価値観に、明確な変化が起きています。

近年の振袖選びでは、

「自分に似合っているか」

「数年後に写真を見返しても後悔しないか」

といった“内面的な納得感”を重視する傾向が顕著になっています。

本リリースでは、振袖レンタル・前撮り市場を長年分析してきた現場データをもとに、

Z世代・α世代の新成人に起きている振袖選びの価値観変化を読み解きます。

■ 調査で明らかになった「振袖選び」の変化

当社が実施した独自調査では、振袖選びにおいて以下のような意識変化が見られました。

「SNS映え」を最優先と答えた新成人は 全体の約2割

一方で、約7割が「自分に似合うか」「後悔しないか」を最重視

「流行よりも、自分の雰囲気や家族の意見を大切にしたい」という回答が増加

かつて主流だった

“とにかく目立ちたい”“流行っているから安心”

という選択軸から、

**“自分で納得して選びたい”**という主体的な価値観へと移行していることが分かります。

■ 「とにかく映えたい」時代は終わったのか？

数年前までの振袖トレンドは、

SNSで目立つ派手な色柄

芸能人・インフルエンサー着用デザイン

流行中のくすみカラー・淡色振袖

「みんなが着ている」という安心感

といった**“外からの評価”を軸にした選択**が中心でした。

しかし現在、新成人から多く聞かれる声は次のようなものです。

「SNSでよく見る振袖が、自分に似合うとは限らない」

「流行りすぎると、後から見返したときに恥ずかしくなりそう」

「写真に一生残るものだから、自分で納得したい」

この変化は単なる流行の移り変わりではなく、

“自己肯定感”や“選択の主体性”を重視する価値観へのシフトといえます。

■ Z世代・α世代は「他人の目」より「未来の自分」を見ている

現在の10代後半～20代前半は、

SNSネイティブでありながら

同時に「見られすぎること」への疲れも知っている世代

とも言われています。

そのため振袖選びでは、

友人と被らないか

数年後に写真を見返したときの気持ち

家族に見せたとき誇れるか

といった長期視点での満足度を重視する傾向が強まっています。

特に前撮り写真は、

「一生残るもの」「結婚式や家族の節目でも使われるもの」

と認識されており、

**“今の流行”より“時間に耐える美しさ”**が評価されるようになっています。

■ 再評価されているのは「意味のある振袖」

こうした価値観の変化により、以下のような振袖が再び注目されています。

鶴・松・御所車・熨斗などの古典柄

家族から「似合う」と言われる王道配色

肌色・雰囲気に合った色味

流行に左右されにくいデザイン

一見すると「地味」と言われがちな振袖も、

“自分らしさ”という文脈で選ばれることで価値が再定義されています。

「派手じゃないけど、私にはこれが一番しっくりくる」

この言葉こそ、今の振袖選びを象徴しています。

■ “SNS映え”は否定されていない。ただし主役ではなくなった

誤解されがちですが、新成人がSNSを重視しなくなったわけではありません。

「写真はきれいに残したい」

「SNSにも載せるけど、それが目的ではない」

というスタンスが主流です。

つまり、

SNS映えは“目的”ではなく“結果”になったということ。

振袖選びの主役は、

「いいねの数」ではなく「自分の納得感」へと移っています。

■ 今後の振袖市場は「提案力」が問われる時代へ

この価値観の変化により、振袖業界にも変化が求められています。

トレンドを押し付ける接客

「人気だから」という理由だけの提案

SNSで見たままの再現

ではなく、

その人の雰囲気・性格・家族背景まで踏まえた提案

数年後に写真を見返したときの視点

「なぜこの振袖を選んだのか」を言語化できる接客

が、より重要になっています。

振袖は単なる衣装ではなく、

**人生の節目を象徴する“選択の記憶”**になりつつあります。

■ コメント（取材・引用用）

「振袖選びは、“どう見られたいか”ではなく

“自分自身をどう大切に扱うか”を問う選択になっています。

これは一過性のトレンドではなく、成人式文化そのものの変化だと感じています」

#振袖gram 運営代表 内田洋貴

■ まとめ｜振袖は「自分をどう扱うか」の選択へ

振袖選びの本質は、

「他人からどう見られるか」から

「自分が納得できるか」へと確実に移行しています。

“映えるかどうか”より、

“後悔しないかどうか”。

それが、これからの振袖選びの新しいスタンダードです。

【調査概要】

調査対象：成人式を迎えた／迎える18～20歳の女性

調査方法：来店時ヒアリング・前撮り後アンケート

調査期間：2025年4月～2025年12月

調査人数：312名

【本件に関するお問い合わせ先】

#振袖gram 編集部

