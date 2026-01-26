アスパラガス市場：製品タイプ別、製品形態別、流通チャネル別、生産方法別、最終用途別、包装タイプ別、サイズカテゴリー別－2025年～2032年の世界予測
アスパラガス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.70%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アスパラガス市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「アスパラガスレポート」では農業的圧力、流通経路の進化、持続可能性の優先事項が、アスパラガス部門の生産慣行と商業モデルを根本的に再構築した経緯を言及するほか、アスパラガス産業のリーダー向け実践的提言：サプライチェーンのレジリエンス構築、持続可能性を重視した運営の実施、オムニチャネル流通の拡大を分析します。
世界のアスパラガス市場規模は、2024年に25億6,000万米ドルと評価され、2025年の27億1,000万米ドルから2032年には40億米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1868402-asparagus-market-by-product-type-product-form.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・アスパラガスの通年供給を実現する垂直農法技術の採用拡大
・健康効果や抗酸化作用への関心の高まりによる紫アスパラガス品種の人気上昇
・農薬不使用農産物への消費者需要に後押しされた有機アスパラガス作付面積の拡大
・ペルーとメキシコが北米のアスパラガス輸入市場でシェアを拡大する中、輸出動向が変化しています
・アスパラガス供給チェーンにおけるトレーサビリティと透明性向上のためのブロックチェーン導入
・アスパラガスを原料とした植物性タンパク質製品および機能性食品に対する消費者の関心の高まり
・主要小売チェーンのアスパラガス調達決定に影響を与えるサステナビリティ認証プログラム
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アスパラガス市場：製品タイプ別
第9章 アスパラガス市場：製品形態別
第10章 アスパラガス市場：流通チャネル別
第11章 アスパラガス市場：生産方法別
第12章 アスパラガス市場：最終用途別
第13章 アスパラガス市場：包装タイプ別
第14章 アスパラガス市場：サイズカテゴリー別
第15章 アスパラガス市場：地域別
第16章 アスパラガス市場：グループ別
第17章 アスパラガス市場：国別
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・アスパラガスの供給網における地域別戦略的要件は何ですか？
地域ごとの動向は大きく異なり、主要なグローバルクラスターごとに特化した戦略が求められます。
・アスパラガス市場における生産方法はどのように分類されていますか？
生産方法は従来型と有機栽培に分類されています。
・アスパラガス産業における将来のレジリエンスと競争優位性の戦略的基盤は何ですか？
レジリエンス、商業的イノベーション、持続可能性を結びつけることが重要です。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
