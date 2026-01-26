速報！天空シリーズが帰ってくる！リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」2026年4月開催決定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340050/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念し、2026年4月より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」を開催することが決定いたしました。
今回のリメイク版ではなんと、「サブクエスト」の内容が追加で新登場！現在体験が可能な「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストではオリジナルのストーリーを楽しむことができます。城、城下町、森、神殿などのリアルな建造物とテクノロジーが融合することによって、ゲームの中でしか楽しめない「ドラゴンクエスト」の世界観をリアルに体験できるフィールドRPGとしてご好評いただいている本アトラクションは、ストーリーをアップデートすることで、全く異なるストーリーを体感できることも魅力の1つであり、「ドラゴンクエスト」のゲームをごとに愛されるファンの方々にも、何度でも足を運んでいただけるアトラクションになっております。
また、現在開催している、復刻版「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」の終了直前キャンペーンも企画。詳細は後日発表いたします。ゲーム×アトラクションで作品の世界観に没入できるのはニジゲンノモリだけ！仲間とともに、新たな冒険の扉を開こう！
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
名称：
リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』
開始：
2026年4月（予定）
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（「ニジゲンノモリ」F駐車場付近）
『ドラゴンクエスト アイランド』エリア／ 約8,000m2
備考：
・記載は現時点のもので、変更の可能性があります
・最新情報は上記HPや公式SNSアカウントにて順次公開いたします
問合わせ：
株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念し、2026年4月より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」を開催することが決定いたしました。
今回のリメイク版ではなんと、「サブクエスト」の内容が追加で新登場！現在体験が可能な「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストではオリジナルのストーリーを楽しむことができます。城、城下町、森、神殿などのリアルな建造物とテクノロジーが融合することによって、ゲームの中でしか楽しめない「ドラゴンクエスト」の世界観をリアルに体験できるフィールドRPGとしてご好評いただいている本アトラクションは、ストーリーをアップデートすることで、全く異なるストーリーを体感できることも魅力の1つであり、「ドラゴンクエスト」のゲームをごとに愛されるファンの方々にも、何度でも足を運んでいただけるアトラクションになっております。
また、現在開催している、復刻版「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」の終了直前キャンペーンも企画。詳細は後日発表いたします。ゲーム×アトラクションで作品の世界観に没入できるのはニジゲンノモリだけ！仲間とともに、新たな冒険の扉を開こう！
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
名称：
リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』
開始：
2026年4月（予定）
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（「ニジゲンノモリ」F駐車場付近）
『ドラゴンクエスト アイランド』エリア／ 約8,000m2
備考：
・記載は現時点のもので、変更の可能性があります
・最新情報は上記HPや公式SNSアカウントにて順次公開いたします
問合わせ：
株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ