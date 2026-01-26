サウスコ、タイ・チョンブリーに新工場を開設 東南アジアでの展開を拡大
[香港/大阪] 2026年1月26日 - サウスコはこのたび、タイ・チョンブリーに新たな拠点を開設したことを発表します。サウスコの東南アジアでの拡大において重要な節目となるこの新拠点は、納期短縮、サプライチェーンのレジリエンスの強化、そしてダイナミックな市場により近い立地でサウスコの革新的かつ世界クラスのオペレーションの展開を可能にするもので、これによりお客様に製品やサービスをより効果的にお届けする体制を強化します。
面積2,255平方メートルを超える新工場は、脱落防止ねじ、電子錠などの電子アクセスソリューション（EAS）、エジェクタ、およびクリーンルーム環境でのクイックリリースアダプタの製造を専門に行います。この投資は、サウスコのグローバルな品質基準を堅守し、かつ卓越した製品とサービスを提供するとい強いコミットメントに基づくものです。
落成式では文化と成果を祝い、タイの伝統的なパフォーマンスやテープカットが行われました。参加した当社社員およびビジネスパートナーは、この機会を記念し、地域の成長とイノベーションという共通のビジョンを強調しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340041/images/bodyimage1】
写真：サウスコ・タイランドの落成式・グランドオープニング
このたびの新拠点開設は、記録的な成長ならびに世界各地での新しい能力および拠点展開を実現したサウスコの記念すべき年に続くものです。チョンブリー工場は、東南アジア地域のお客様に最先端のソリューションを提供するという重要な役割を担ってまいります。
サウスコについて詳しくは、www.southco.comをご覧ください。
サウスコについて
サウスコ(Southco, Inc.)は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界を リードしています。"Create First Impression That Last" (出会いの感動が続く製品づくり)をモットーに、 品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届 けしています。75 年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種 産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッ チポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献して います。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世 界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。 www.southco.com(サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/)
Southco Asia Limited(アジアパシフィック地域本社)
2401, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, Hong Kong
