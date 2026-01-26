「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」中間発表！

― 投票〆切は1月30日まで ―

「アニメ化してほしいインディーゲームランキング2026 Supported by BitSummit」が開催決定！

― 結果はAnimeJapan 2026会場内特設ブースで発表 ―

「アニメ化してほしいマンガランキング」は、既刊の単行本作品や連載中作品の中から“アニメ化してほしいマンガ”を一般投票で選ぶ「AnimeJapan」恒例の人気企画です。通称《アニラン》として親しまれ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクインし、アニメ化・ヒットへとつながるなど注目を集めています。昨年は総投票数15万票超えの反響を受け、今年もノミネート募集を経て全48作品がエントリーし、「写らナイんです」や「サンキューピッチ」など上位10作品の締切目前速報が公開となりました。本投票は1月30日（金）まで。アニメ化を願う“推しマンガ”に、ぜひあなたの1票をお寄せください。





「アニメ化してほしいインディーゲームランキング」は、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」が選定するアワード受賞作品を中心とした国内インディーゲーム（全35タイトル）の中から、“アニメで見てみたい”と思う作品を一般投票で選出する新企画です。AnimeJapan恒例人気企画「アニメ化してほしいマンガランキング」のインディーゲームverとして、アニメとゲームの親和性・メディアミックスの可能性に着目し、アニメ業界とゲーム業界をつなぐ接点づくりを目指します。投票結果は、AnimeJapan 2026（3月28日(土)・29日(日)）会場内の特設ブースにて、上位10タイトルをランキング形式で掲出して発表します。あわせてノミネート作品の試遊コーナーや、インディーゲームからアニメ化等が実現した事例紹介コーナーも展開予定です。皆様の投票で“次にアニメ化してほしい”インディーゲームが決まります。ぜひご参加ください。





「アニメ化してほしいマンガランキング」に ついて

「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。

今年で9回目の開催となり、昨年は総投票数15万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりをみせました。

■投票スケジュール

【ノミネート作品募集】

2025年10月29日(水)～2025年11月16日(日)

【ランキング本投票】

2025年12月24日(水)～2026年1月30日(金)

【結果発表＆授賞式】

2026年3月4日（水）結果発表・授賞式 開催予定

■ノミネート作品条件

・これまでに販売されたマンガ単行本(WEBコミックも可)

・連載中（未単行本化）でも可

・アニメ化(TV、劇場版、OVAなど)されていないマンガ作品に限る ※ただし、未アニメ化で実写化された作品は可

・殿堂入りした作品を除く

詳しくは公式サイト（https://anime-japan.jp/activities/ajranking/）をご確認ください。





■TOP10作品は授賞式で発表！さらにAnimeJapan 2026会場内での展示も！

TOP10作品の発表は、2026年3月4日（水）に開催される「アニメ化してほしいマンガランキング2026 授賞式」にて行われます。

TOP10に輝いた作品は表彰に加え、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PVの上映が贈呈されます。





「アニメ化してほしいインディゲームランキングSupported by BitSummit」に ついて

「アニメ化してほしいインディーゲームランキングSupported by BitSummit」とは、BitSummitが選定したノミネート作品の中から、アニメで見てみたいと思うインディーゲームに投票していただき、AnimeJapan会場内の特設ブースおよび公式サイト等でTOP10を発表する企画です。

■BitSummitとは

「国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく」という趣旨のもと、2012年に発足。毎年京都で開催される日本最大級のインディーゲームの祭典です（次回で14回目）。

詳しくは公式サイト（https://bitsummit.org/）をご確認ください。

■投票スケジュール

【情報解禁／投票開始】

2026年1月26日(月) 17:00～

【投票締切】

2026年2月11日(水) 23:59

【結果発表＆TOP10展示】

2026年3月28日(土)・29日(日)（AnimeJapan 2026会場内 特設ブース）

■ノミネート作品について

・BitSummitが厳選する2025年度のアワード受賞作品を中心とした国内タイトル

・ノミネート数：35タイトル（決定）

・投票はお1人様1回（複数回投票はランキングに反映されません）

・結果発表は上位10タイトルのみ（授賞式は行いません）

詳しくは公式サイト（https://anime-japan.jp/）内 特設ページをご確認ください。

■TOP10は会場内特設ブースで発表！インディーゲーム試遊＆メディアミックス事例紹介も！

TOP10作品は、AnimeJapan 2026会場内の特設ブースにてパネル掲出で発表予定です。

またAnimeJapanチケットとしてBitSummitチケットの販売も予定しています。

ブース内では、受賞作品の試遊体験や、インディーゲームからアニメ化等が実現した事例紹介を通して、アニメ×ゲームの“次の可能性”を発信します。





AnimeJapan 2026 入場券情報

ステージ応募券付入場券、入場券や当日券の発売とあわせて、今年もグッズ付き入場券を販売！ AJステージ観覧に応募できる【ステージ応募権付入場券】AJ先行販売は2月5日まで！

◆ステージ応募権付入場券

各日2,500円(税込)

・AJ先行販売：1月16日(金)20:00～2月5日(木)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞

各日3,300円(税込)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

その他券種の詳細は公式サイトをご確認ください

入場券情報 ▶https://anime-japan.jp/tickets/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期：2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事務局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

■AnimeJapan

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj