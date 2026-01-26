監視カメラ市場：製品タイプ別、技術別、レンズタイプ別、解像度別、接続性別、設置場所別、エンドユーザー別、流通チャネル別- 世界予測2025-2032
監視カメラ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.68%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、監視カメラ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「監視カメラレポート」ではAI搭載エッジ分析、高度なセンサー融合、耐障害性のある接続性、強化されたプライバシー要件が、監視カメラ戦略を総合的に再構築している状況を言及するほか、地域ごとの規制状況、インフラ整備状況、サプライチェーンの足跡が、主要なグローバル地域における監視カメラの導入パターンにどのように影響を与えているかを分析します。
世界の監視カメラ市場規模は、2024年に314億4,000万米ドルと評価され、2025年の339億4,000万米ドルから2032年には612億4,000万米ドルと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1881834-surveillance-camera-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・エッジ環境におけるリアルタイム脅威検知を実現するAI搭載映像解析技術への需要拡大
・スケーラブルなストレージと遠隔監視機能を備えたクラウドベース監視ソリューションの急速な普及
・スマートシティにおける高帯域幅ライブストリーミングのための5G接続カメラの導入拡大
・進化する脅威からIPカメラネットワークを保護するためのサイバーセキュリティ対策への注目の高まり
・重要インフラにおける周辺警備強化のための熱画像・赤外線画像技術の統合
・小売業界における精密な物体監視のためのAI追跡機能付き高度なパン・チルト・ズームカメラへの関心の高まり
・映像監視における遅延と帯域幅消費を削減するためのエッジコンピューティングアーキテクチャへの移行
・グローバルなデータ保護規制への準拠に向けた、プライバシー保護型映像解析の新たな要件
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 監視カメラ市場：製品タイプ別
第9章 監視カメラ市場：技術別
第10章 監視カメラ市場レンズタイプ別
第11章 監視カメラ市場：解像度別
第12章 監視カメラ市場：接続性別
第13章 監視カメラ市場設置場所別
第14章 監視カメラ市場：エンドユーザー別
第15章 監視カメラ市場：流通チャネル別
第16章 監視カメラ市場：地域別
第17章 監視カメラ市場：グループ別
第18章 監視カメラ市場：国別
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・監視カメラ業界の技術融合による影響は何ですか？
技術融合、運用上の要求、規制上の懸念が組織の映像センシングおよび分析への取り組み方を再構築しています。
・監視カメラ市場のセグメンテーションはどのように行われていますか？
製品タイプ、センシング技術、光学系、接続性、設置場所、エンドユーザーのニーズ、流通チャネルによって異なる需要要因が明らかにされています。
・監視カメラ業界における調査手法はどのように行われていますか？
一次調査と二次調査の手法を組み合わせて、偏りの少ない検証可能な知見を確保しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、監視カメラ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「監視カメラレポート」ではAI搭載エッジ分析、高度なセンサー融合、耐障害性のある接続性、強化されたプライバシー要件が、監視カメラ戦略を総合的に再構築している状況を言及するほか、地域ごとの規制状況、インフラ整備状況、サプライチェーンの足跡が、主要なグローバル地域における監視カメラの導入パターンにどのように影響を与えているかを分析します。
世界の監視カメラ市場規模は、2024年に314億4,000万米ドルと評価され、2025年の339億4,000万米ドルから2032年には612億4,000万米ドルと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1881834-surveillance-camera-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・エッジ環境におけるリアルタイム脅威検知を実現するAI搭載映像解析技術への需要拡大
・スケーラブルなストレージと遠隔監視機能を備えたクラウドベース監視ソリューションの急速な普及
・スマートシティにおける高帯域幅ライブストリーミングのための5G接続カメラの導入拡大
・進化する脅威からIPカメラネットワークを保護するためのサイバーセキュリティ対策への注目の高まり
・重要インフラにおける周辺警備強化のための熱画像・赤外線画像技術の統合
・小売業界における精密な物体監視のためのAI追跡機能付き高度なパン・チルト・ズームカメラへの関心の高まり
・映像監視における遅延と帯域幅消費を削減するためのエッジコンピューティングアーキテクチャへの移行
・グローバルなデータ保護規制への準拠に向けた、プライバシー保護型映像解析の新たな要件
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 監視カメラ市場：製品タイプ別
第9章 監視カメラ市場：技術別
第10章 監視カメラ市場レンズタイプ別
第11章 監視カメラ市場：解像度別
第12章 監視カメラ市場：接続性別
第13章 監視カメラ市場設置場所別
第14章 監視カメラ市場：エンドユーザー別
第15章 監視カメラ市場：流通チャネル別
第16章 監視カメラ市場：地域別
第17章 監視カメラ市場：グループ別
第18章 監視カメラ市場：国別
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・監視カメラ業界の技術融合による影響は何ですか？
技術融合、運用上の要求、規制上の懸念が組織の映像センシングおよび分析への取り組み方を再構築しています。
・監視カメラ市場のセグメンテーションはどのように行われていますか？
製品タイプ、センシング技術、光学系、接続性、設置場所、エンドユーザーのニーズ、流通チャネルによって異なる需要要因が明らかにされています。
・監視カメラ業界における調査手法はどのように行われていますか？
一次調査と二次調査の手法を組み合わせて、偏りの少ない検証可能な知見を確保しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ