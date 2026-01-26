卵泡立て器市場：タイプ別、流通チャネル別、最終用途別、価格帯別、材料別、技術別-2025～2032年の世界予測
卵泡立て器市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.52%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、卵泡立て器市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「卵泡立て器レポート」では製品需要の進化、流通チャネルの動向、製造業者と小売業者の戦略的優先事項に焦点を当てた、エッグビーター情勢の戦略的概要を言及するほか、2025年の関税措置が卵泡器のバリューチェーン全体において調達、価格戦略、製造拠点に与えた影響の包括的評価を分析します。
世界の卵泡立て器市場規模は、2024年に4億175万米ドルと評価され、2025年の4億2,017万米ドルから2032年には5億7,262万米ドルと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1868863-egg-beater-market-by-type-distribution-channel-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・長時間のバッテリー駆動と人間工学に基づいたグリップを備えたハンディコードレスミキサーに対する消費者の選好が高まっている
・エコフレンドリー卵泡立て器の設計において、メーカーが再生材料や堆肥化可能な材料を採用する傾向
・Bluetooth接続機能を搭載したハンドミキサーにより、リアルタイムの速度制御とレシピガイダンスを実現
・1台で泡立て・攪拌・混合機能を兼ね備えた多機能ミキサーへの需要が高まっている
・高速泡立て性能を実現するプレミアムプロ仕様ステンレス製ビーターの採用が拡大
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 卵泡立て器市場：タイプ別
第9章 卵泡立て器市場：流通チャネル別
第10章 卵泡立て器市場：最終用途別
第11章 卵泡立て器市場：価格帯別
第12章 卵泡立て器市場：材料別
第13章 卵泡立て器市場：技術別
第14章 卵泡立て器市場：地域別
第15章 卵泡立て器市場：グループ別
第16章 卵泡立て器市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・卵泡立て器市場における製品需要の進化はどのようなものですか？
製品設計は手動器具から電動式・デジタル対応デバイスへと移行しており、消費者は汎用性、人間工学、信頼性を重視しています。
・卵泡立て器市場における流通チャネルの動向はどのようなものですか？
メーカーと小売業者は、製品ポートフォリオの精緻化やサプライチェーンの再構築を通じて適応を図っています。
・卵泡立て器市場における競合情勢はどのようになっていますか？
競合はグローバルメーカー、専門キッチンウェアブランド、デジタルネイティブの新規参入者が混在しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、卵泡立て器市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「卵泡立て器レポート」では製品需要の進化、流通チャネルの動向、製造業者と小売業者の戦略的優先事項に焦点を当てた、エッグビーター情勢の戦略的概要を言及するほか、2025年の関税措置が卵泡器のバリューチェーン全体において調達、価格戦略、製造拠点に与えた影響の包括的評価を分析します。
世界の卵泡立て器市場規模は、2024年に4億175万米ドルと評価され、2025年の4億2,017万米ドルから2032年には5億7,262万米ドルと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1868863-egg-beater-market-by-type-distribution-channel-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・長時間のバッテリー駆動と人間工学に基づいたグリップを備えたハンディコードレスミキサーに対する消費者の選好が高まっている
・エコフレンドリー卵泡立て器の設計において、メーカーが再生材料や堆肥化可能な材料を採用する傾向
・Bluetooth接続機能を搭載したハンドミキサーにより、リアルタイムの速度制御とレシピガイダンスを実現
・1台で泡立て・攪拌・混合機能を兼ね備えた多機能ミキサーへの需要が高まっている
・高速泡立て性能を実現するプレミアムプロ仕様ステンレス製ビーターの採用が拡大
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 卵泡立て器市場：タイプ別
第9章 卵泡立て器市場：流通チャネル別
第10章 卵泡立て器市場：最終用途別
第11章 卵泡立て器市場：価格帯別
第12章 卵泡立て器市場：材料別
第13章 卵泡立て器市場：技術別
第14章 卵泡立て器市場：地域別
第15章 卵泡立て器市場：グループ別
第16章 卵泡立て器市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・卵泡立て器市場における製品需要の進化はどのようなものですか？
製品設計は手動器具から電動式・デジタル対応デバイスへと移行しており、消費者は汎用性、人間工学、信頼性を重視しています。
・卵泡立て器市場における流通チャネルの動向はどのようなものですか？
メーカーと小売業者は、製品ポートフォリオの精緻化やサプライチェーンの再構築を通じて適応を図っています。
・卵泡立て器市場における競合情勢はどのようになっていますか？
競合はグローバルメーカー、専門キッチンウェアブランド、デジタルネイティブの新規参入者が混在しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ