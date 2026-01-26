スキーヤー・スノーボーダー必見、ゲレンデアクセス抜群＆設備充実のオールインクルーシブホテルで過ごす多彩なプランを販売【メルキュール裏磐梯リゾート&スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

森の四季を映し出す、大小300余りの湖沼群に囲まれた森のリゾートホテル「メルキュール裏磐梯リゾート＆スパ」（所在地：福島県耶麻郡北塩原村／総支配人：吉田 貴文）ではこの冬、ホテルから無料シャトルバスでアクセスできる、近隣スキー場のリフト券が付いた宿泊プランを販売しています。多彩なコースでたっぷり滑ったあとは、ホテルの温泉露天風呂やラウンジでゆっくり疲れを癒せます。また、スキー以外にも冬の東北は魅力がいっぱい。地元名物の馬刺しの食べ比べや品評会で金賞を受賞した蔵元の日本酒を味わえるプランも用意しています。

プラン概要

冬の裏磐梯でスノーアクティビティが存分に楽しめる、近隣スキー場のリフト券が付いたお得な宿泊プラン。ホテル館内にはスキー、スノーボード保管室やワックスコーナー、更衣室を完備しているので、スムーズにゲレンデへ移動できます。

［グランデコスノーリゾート］1日リフト券付／オールインクルーシブプラン＜夕朝食・ラウンジアクセス付＞

【宿泊期間】2026年3月29日（日）の宿泊まで

【料金】1泊オールインクルーシブ 15,415円～（グランデコスノーリゾートリフト1日券、夕食、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込、入湯税150円別）

［星野リゾート ネコマ マウンテン］1日リフト券付／オールインクルーシブプラン＜夕朝食・ラウンジアクセス付＞

【宿泊期間】2026年3月29日（日）の宿泊まで

【料金】1泊オールインクルーシブ 16,815円～（ネコマ マウンテンリフト1日券、夕食、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込、入湯税150円別）

スキー、スノーボード保管室（ホテル館内）ワックスコーナー（ホテル館内）

【予約・詳細】https://mercure-urabandai-resortandspa.jp/sightseeing/winterubandai/

各スキー場の紹介

「グランデコスノーリゾート」について

裏磐梯の標高の高い場所に位置し、良質なパウダースノーが楽しめるスキーリゾート。初心者から上級者まで対応する多彩なコースと、ゴンドラをはじめとしたリフト設備を備え、ファミリーから本格派スキーヤーまで幅広く支持されています。

公式サイト（ウィンターシーズン）：https://resort.en-hotel.com/grandeco/snow/ja/

「星野リゾート ネコマ マウンテン」について

全33コース、国内最大級のビッグゲレンデ。初心者向けの広く緩やかなコースから上級者向けの急斜面まで、レベルを問わず滑走を楽しめます。裏磐梯ならではのパウダースノーが楽しめるコースやツリーランゾーンなど雪質の良さを存分に味わえます。

公式サイト：https://www.nekoma.co.jp/

ホテルから各スキー場へは無料シャトルバスでアクセス抜群

2月28日（土）までの毎日と、3月1日（日）～3月29日（日）の土曜・日曜・祝日に運行する、メルキュール裏磐梯リゾート＆スパと各スキー場を巡回するシャトルバスが利用できます。（予約不要）

詳細：https://discoveraizu.jp/topics/2025-26skibus/

スキーヤー・スノーボーダー向けの多彩なプラン

朝食BOX（イメージ）

上記以外にも、深夜ホテル到着のショートステイや、ゲレンデをたっぷり2日間楽しめる1.5泊ステイ、朝一番の新雪を楽しむのに便利な朝食BOX付きなど多彩なプランがラインナップ。

詳細：https://mercure-urabandai-resortandspa.jp/sightseeing/winterubandai/

スキーヤー・スノーボーダー向け以外にも、美食・美酒を楽しめる特別プランを提供

オールインクルーシブに含まれるディナービュッフェに加え、福島・会津名物の「馬刺し」のロース、ヒレ、モモの3種の部位を、醤油・山塩（*）・生姜・山葵・辛子味噌・にんにく胡麻油・辛子味噌おろしなどの薬味やタレで食べ比べできるプラン。

*山塩：会津地方で、薪で時間をかけて温泉水を煮詰めて作られる、ミネラル豊富な天然塩。

【プラン名】［会津名物］贅沢な馬刺し３種盛りを堪能 オールインクルーシブプラン＜夕朝食・ラウンジアクセス付＞

【販売期間】2026年3月31日（火）宿泊まで

【料金】1泊オールインクルーシブ 14,130円～（夕食［馬刺し※1室一皿］、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込、入湯税150円別）

【予約・詳細】https://mercure-urabandai-resortandspa.jp/plan/aizu-basashi/

【［福島県金賞酒蔵飲み比べ］裏磐梯で味わう美酒】

福島県は2025年の全国新酒鑑評会で16銘柄が金賞を受賞するほど、酒造りの盛んな県。金賞を受賞した、ホテル近隣の蔵元から集めた日本酒を楽しめます。馬刺しと合わせて飲み比べるのもおすすめです。

【提供期間】2026年3月29日（日）まで

【料金】1セット（90ml×3種類）2,000円（税込）

【詳細】https://mercure-urabandai-resortandspa.jp/plan/fukushimasake/

宿泊はオールインクルーシブで気ままに滞在ディナー、朝食ともビュッフェスタイルでお好きなものをお好きなだけ雪見の温泉露天風呂やサウナでリラックスラウンジでは3月までの土曜日、おしるこやホットワインも提供

レストランでのアルコールやラウンジでのドリンクが宿泊料金に含まれ、「五色温泉」の露天風呂やサウナで気兼ねなくリラックスする時間を過ごせます。ディナー、朝食はビュッフェスタイルで提供、この地域ならではのローカルメニューとして「会津のこづゆ」「押し寿司」「麓山高原豚しゃぶしゃぶ」「会津ソースカツ丼」「山塩肉じゃが」「会津のこづゆグラタン」「会津の味噌とろろ」「麓山高原豚肉豆腐」などが人気です。

【3月までのビュッフェ限定メニュー】「会津馬肉ホルモン鍋」

会津地方は馬刺しが有名ですが、ホルモン部位も余すことなく料理として提供する店舗が多くあります。当ホテルではお召し上がりやすいよう鍋仕立てにしました。食感は残したままじっくり炊き上げています。

メルキュール裏磐梯リゾート＆スパ

エメラルドグリーンに輝く五色沼へ徒歩約８分。宝の山と謳われる会津磐梯山を背景に、森の四季を映し出す大小300余りの湖沼群に囲まれた森のリゾートホテルです。散策やサイクリング、登山で裏磐梯の大自然を体感したり、白虎隊の鶴ヶ城など会津の歴史を探訪したり、冬はパウダースノーを楽しんだり、多彩なアクティビティを存分に楽しめます。

【所在地】〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-309

【TEL】 03-5539-2629（予約センター）

【URL】 https://mercure-urabandai-resortandspa.jp/

【アクセス】 東北自動車・磐越道経由、猪苗代磐梯高原ICから約20分。またはJR猪苗代駅下車、路線バス約25分。

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。

