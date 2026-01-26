株式会社do-moが描く、新たな里山滞在のかたち【東京都】

株式会社do-mo

株式会社do-mo（本社：東京都あきる野市、代表取締役：高水 健）は、東京の里山を拠点に活動する「東京里山再成集団」として、これまで点在してきた地域での取り組みをひとつの面として捉え直し、新たなフェーズへと踏み出します。

東京の自然と共生する心地よさを体験する「然 Zen」

その第一歩として、『心と身体が 然に還る場所』をコンセプトに、本格的なVILLA事業「然（Zen）」のスタートを発表いたします。

東京の都心から僅か1時間、都市のすぐそばに残る自然の中で、人が“ありのまま”に還るための滞在体験です。

株式会社do-moとは｜平均年齢30歳の「東京里山再成集団」としての取り組み

株式会社do-moの事業活動拠点でもある東京都あきる野市深沢地区

株式会社do-moは、東京の里山を舞台に、自然・文化・人の関係をもう一度編み直すことを目的に活動してきた集団です。

観光開発や施設運営をゴールとするのではなく、人が自然の恵みを受け取る構造をどう残すか、地域の自然資本や文化を、どう次の世代へつなぐか、事業として持続可能なかたちに、どう編集するか、こうした問いを起点に、地域の担い手とともに実践を重ねてきました。

それぞれは小さな取り組みであっても、思想は一貫しています。

そして今、それらの活動が重なり合い、「滞在」という新たなかたちで表現をしていきます。

里山リトリートヴィラ「然（Zen）」について

然 Zenの室内イメージ

「然（Zen）」は、里山リトリートヴィラ事業の第一弾です。

立地は東京都内でありながら、深い森と静けさに包まれた里山エリア。

“東京＝都市”というイメージとは異なる、もうひとつの東京の姿。



施設は一棟貸しのヴィラ形式。

東京の都心から僅か1時間にも関わらず、確かに自然にいるという体験をお届けする場所を目指します。

自然の中に身を置くことで、思考や感覚が少しずつほどけていく。

そんな時間を、滞在体験として丁寧に設計しました。



このプロジェクトは、単なる宿泊施設の開業ではありません。

里山に人が関わり続けるための、新しい入口でもあります。

自然資本経営を行う株式会社do-moの地域における活動の紹介

株式会社do-moの活動は、東京の里山を舞台に、以下のような取り組みを継続してきました。

■ 自然人村：東京の里山における滞在・体験の拠点づくり

https://shizenjin-mura.com



■ 南沢あじさい山：毎年1万人が訪れる地域資源を守りながら次世代へつなぐ取り組み

https://ajisai-yama.com/



■ Kitchen Canvas & blanco：武蔵五日市の駅前に賑わいを創出するカフェ＆レストラン

https://kitchen-canvas.net/



■ 石舟ダイニング：国立公園内にある地産食を活用した里山レストラン

https://ishibune-dining.com/



■ Dennis Coffee：ケニア人コーヒー農家Dennisとサスティナブルなコーヒーの未来を創るブランド

https://denniscoffee.com/

これらはすべて、里山を「消費する場所」ではなく、人と自然が関わり続けるための場として再成する実践です。

「然」は、そうした積み重ねの延長線上に生まれました。

プロジェクトメンバー

本プロジェクトは、株式会社do-moを中心に、思想と技術を共有するメンバーによって進められています。

【高水 健 / 株式会社do-mo代表取締役】

東京の里山を拠点に、「自然資本の価値再成」をテーマとした事業を展開。

自然や地域文化といったローカル資源を起点に、食・体験・プロダクトを通じて価値ある体験を編集し、次の世代へと受け継がれる新しいかたちでの発信に取り組んでいる。

https://do-mo-crew.com/

【Mountain States / Producer】

『山側にビーチのようなライフスタイルと余白を』をテーマに、山側地域のブランディングやクリエイティブやアートを軸としたプロジェクトに多数参画。

高尾山麓での施設プロデュースをはじめ、国立公園のブランディングや保全活動、森林循環や木質化の推進など、地域価値の向上に幅広く取り組んでいる。

【Mesmerism Inc. / 意匠設計】

東京を拠点とするデザイン＆ファブリケーションスタジオ。

企画からデザイン、制作、空間演出までを一貫して手がけ、クラフトマンシップとデジタル技術を横断しながら、場所性を活かした空間づくりを行っている。

https://mesmerism.co.jp/

【eauly collective. / Creative team】

山や街を走ることを起点に、自然・旅・暮らしを横断して価値を編み直すクリエイティブユニット。本プロジェクトでは、東京の里山である深沢のトレイルを実際に走り、そこから得た感覚や発想をもとに、クリエイティブ面からプロジェクトをサポートしている。

https://www.instagram.com/eauly_collective/?hl=ja

今後について

今後について株式会社do-moは、東京里山再成集団として、地域を再編集することで新たな価値を創出し、今後も東京の自然を起点とした滞在・体験・場づくりを展開していきます。



里山リトリートヴィラ「然」は2026年4月中旬の開業を予定し、地域とともに育っていくプロジェクトとして、長い時間軸で取り組んでいく予定です。



また、「然」公式Instagramアカウントを開設いたしました。

建築の過程や空間の断片、森の季節の移ろいなどを、少しずつ発信していきます。



インスタグラムアカウント名：zen_yado

https://www.instagram.com/zen_yado/

アクセスと立地

住所：〒190-0172 東京都あきる野市深沢１９８ 自然人村内



電車でお越しのお客様：JR五日市線 武蔵五日市駅下車 徒歩約20分

車でお越しのお客様：圏央道 あきる野IC より約20分



Google map：https://maps.app.goo.gl/ZiVPTrxWswA4L9XE7

新宿駅から約1時間という都市のすぐそばで、深い自然にふれる体験ができる立地は大きな魅力です。

施設概要（予定）

施設名：然（Zen）

構造：木製浮基礎＋木造

タイプ：一棟貸し（最大7名）

設備：バス、サウナ、水風呂、キッチン、デッキテラス、BBQガーデンスペースほか

オープン予定：2026年4月中旬