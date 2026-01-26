【ルイ・ヴィトン】新作ハイジュエリー・コレクション「イディール ブロッサム」を発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社(C)Joan Braun

ルイ・ヴィトンより、ローズゴールドとダイヤモンドに彩られた「イディール ブロッサム」のハイジュエリーがデビュー。この極めてプレシャスな新しい冒険の旅に、パワフルで洗練された幸運のお守りとして登場するネックレス、リング、そしてピアス。優美な煌めきを放つ卓越したジュエリーピースが揃う、輝きに満ちたタイムレスなコレクションです。

ルイ・ヴィトンのシグネチャーであるモノグラム・フラワーが官能的なテーパードシェイプのアーチを描き、ダイヤモンドの輝きと共に優美な花が咲く精緻な仕上がりからは、メゾンに受け継がれる伝統と専門技術が見て取れます。1896年にジョルジュ・ヴィトンが考案したモチーフであるモノグラム・フラワーは、長年にわたって数々の解釈のインスピレーション源となり、2012年に発売されたファインジュエリー・コレクション「イディール ブロッサム」では、洗練のシンボルに。このラインは、モノグラム・フラワーを唯一無二の存在に押し上げるグラフィカルな大胆さとタイムレスな魅力を継承し、讃えています。

新たなエスプリが吹き込まれた「イディール ブロッサム」は、これまでにないハイジュエリーのクリエーションの新章を展開。どのジュエリーピースも、ルイ・ヴィトンのモノグラム・フラワーが時を経て変遷するストーリーを紡ぎ、新しいエッセンシャルとなるジュエリーの独創的な物語が、プレシャスなパウダーピンクのメタルやジェムストーンに刻まれます。

(C)Joan Braun

当初、ホワイトゴールドとダイヤモンドの組み合わせで登場した、スレンダーなモノグラム・フラワーが、今回は目を奪われるほど魅惑的に輝く、ローズゴールドの新しいバリエーションとなって姿を現します。強く光輝くペンダント、顔周りを瞬く間に輝かせる優美で洗練されたピアス、目を見張るほどに壮麗な唯一無二のリングの中心で、モノグラム・フラワーが咲き誇っています。

(C)Joan Braun

ブリリアントカットダイヤモンドをセットした、柔らかなピンクのプレシャスメタルに、精緻なテーパードシェイプの花びらが優美な層を成して連なり、またとない独創性に溢れたフラワー・モチーフとなっています。

完璧なアングルで作られたこのマスターピースのセンターダイヤモンドは、その輝きを引き立てる3本の爪で留められています。「イディール ブロッサム」の最新ハイジュエリーピースに施された官能的なセッティングは、デザインの純粋さを際立たせながらユニークなシグネチャーを添え、下側に施された優美な彫刻がジェムストーンの輝きを高めます。親密でセンシュアルな甘い魅力を放つ本コレクションのエレガントな仕上げは、リングの優美なパヴェセットのバンドから、リンクとベゼルセットのブリリアントカットダイヤモンドを交互に配したネックレスチェーンまで、メゾンの類い稀なジュエリーの専門技術を証明するものです。

人生の最もプレシャスな瞬間を象徴する、羨望の輝きと稀少な存在として、「イディール ブロッサム」のクリエーションは、タイムレスな純粋さを放ち、まとう人のフェミニニティを際立たせます。その美と個性は、ルイ・ヴィトンのハイジュエリーの大胆でコンテンポラリーなビジョンを表現しています。

(C)LOUIS VUITTON

ネックレス「イディール ブロッサム」

ローズゴールド、ダイヤモンド

税込19,250,000円 (参考価格)

(C)LOUIS VUITTON

ピアス「イディール ブロッサム」

ローズゴールド、ダイヤモンド

税込8,217,000円 (参考価格)

(C)LOUIS VUITTON

リング「イディール ブロッサム」

ローズゴールド、ダイヤモンド

税込10,681,000円 (参考価格)

