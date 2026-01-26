2/10 南葛サウナクラブ出張熱波 in サウナ北欧
▶サッカー選手が熱波師となる南葛SC（サウナクラブ）
南葛SCは、「葛飾区をととのえる」を合言葉に、南葛SC現役選手が熱波師を務める地域施策「南葛サウナクラブ」の出張企画として、2026年2月10日（火）、サウナ＆カプセルホテル北欧（東京都台東区上野）にて『南葛サウナクラブ出張熱波・第二弾 in サウナ北欧』を開催します。
南葛サウナクラブは、葛飾区新小岩にある「カプセルホテル＆サウナ レインボー新小岩店」を拠点に、南葛SC現役選手が熱波師として活動する取り組みです。選手自身の新たな挑戦の場であると同時に、サウナ文化を通じて地域や人とつながることを目的としています。
本イベントは、2025年7月に埼玉県草加市「草加健康センター」で実施した出張熱波に続く第二弾企画となり、ドラマ「サ道」の舞台としても知られる都内屈指の人気サウナ施設「サウナ＆カプセルホテル北欧」を会場に開催します。
当日は、南葛サウナクラブ所属選手による「南葛熱波」に加え、南葛SC事業本部長・岡野雅行と、アウフグースマスター鮭山未菜美氏によるコラボ熱波ユニット「しゃけやじん」がこの日限定で登場。また、サウナトークショーや南葛SC×北欧のコラボグッズ販売、南葛SC PRブースの設置など、サウナとスポーツを掛け合わせたコンテンツを展開します。
▶野人岡野こと岡野雅行事業本部長
▶、アウフグースマスター鮭山未菜美氏
南葛SCは今後も、スポーツクラブならではの発想で、地域や文化とつながる活動を継続してまいります。
■イベント概要
イベント名：南葛サウナクラブ出張熱波・第二弾 in サウナ北欧
■日時
2026年2月10日（火）14:00～19:15
※出張熱波実施のため、同日のレインボー新小岩店での南葛熱波はお休みとなります。
■会場
サウナ＆カプセルホテル北欧
（東京都台東区上野7-2-16／JR上野駅 浅草口 徒歩1分）
▶サウナーの聖地のひとつ。北欧で初のサッカークラブとのコラボが行われます
■実施内容
１. 南葛SC現役選手による「南葛熱波」
２. 岡野雅行 × 鮭山未菜美「しゃけやじん」特別熱波
３. 南葛SC×北欧 サウナトークショー
４. 南葛サウナクラブ×北欧 限定コラボグッズ販売
５. 南葛SC PRブース（南葛サウナクラブオリジナルグッズ販売）
■当日参加メンバー（予定）
大前元紀
玉城峻吾
飯吉将通
柳裕元
飯田佑也
牛田大華
加藤政哉
岡島温希
鯰田太陽
中道慶人
事業本部長：岡野雅行
※担当熱波師は変更となる場合があります。
■南葛熱波＆野人ブロワー熱波
▶イベントタイムテーブル
実施場所
サウナ室 （当日収容人数：17名）
内 容
南葛サウナクラブメンバーによる「南葛熱波」（10～15分）
岡野雅行事業本部長による「南葛野人YAJINブロワー熱波」（10～15分）
参加方法
各回実施【1時間前】、フロント前にて【参加整理券】を配布
※余った場合、浴場にて声掛けをして配布
※南葛YAJINブロワー熱波への参加も整理券
■しゃけやじん 特別熱波
19:00～19:15
参加方法：北欧予約ページより事前予約
料金：500円（税込・サウナ料金別）
https://select-type.com/rsv/?id=0AEeQuFE0HM&c_id=178268(https://select-type.com/rsv/?id=0AEeQuFE0HM&c_id=178268)
■南葛SC×北欧 サウナトークショー
時間：15:30～16:10
場所：北欧内レストラン
出演：大前元紀／岡野雅行／鮭山未菜美
司会：天野（南葛SCプロモーション部長）
定員：40名（先着・無料）
■イベント詳細・予約方法などはこちらから（特設ページ）
https://nankatsusc.hp.peraichi.com/2026saunahokuou
北欧×南葛サウナクラブ限定コラボグッズ販売
北欧と南葛サウナクラブ夢のコラボグッズを限定販売！ 北欧がスポーツチームとコラボ商品を出すのは初めてとのこと！！これは名誉＆貴重！
販売時間：14:00～19:00
販売場所：北欧内 ロビー付近
▶コラボTシャツ
北欧×南葛サウナクラブコラボTシャツ
胸元に翼くんイラスト入り南葛サウナクラブロゴと北欧の文字が入った爽やか＆かわいいTシャツ！
価格：3,600円（税込） サイズ:L／XL
Lサイズ（身丈71／見幅54／肩幅49／袖幅22）
XLサイズ（身丈74／見幅57／肩幅51／袖幅23）
その他、コラボステッカー、ラバーキーホルダーなどをご用意。
【南葛SCとは】
南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。
株式会社南葛SC
住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号
電話番号：03-5654-6830
公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/
南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo