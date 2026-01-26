水回りトラブル、結局いくらかかった？「請求額×事前提示×追加費用」のリアル（水道修理業者、株式会社N-Vision調べ）

株式会社N-Vision

水回りのトラブルは突然起こることが多く、利用者はその場で素早く判断しなければならない状況に置かれます。しかし、焦りや不安がある中で水道修理業者を選ぶのは簡単ではなく、「いくらかかるのか」「あとから追加費用は発生しないのか」といった費用面の不透明さが、判断をさらに難しくしているのが実情です。近年は、単に安さだけでなく、事前の説明が分かりやすいか、安心して任せられるかといった“見えにくい基準”が重視される傾向も強まっています。

こうした利用者の意識をより深く理解するため、全国展開する水道修理業者「水道職人」を運営する株式会社N-Visionは、全国の消費者200人を対象に、水回りトラブル時の費用に関する実態調査を実施しました。本記事では、調査結果をもとに、水回りトラブルの費用にまつわる実態を整理し、利用者がどのような場面で迷い、不安を感じやすいのかをひも解いていきます。

今回の調査結果は、これから水道修理を安心して依頼したい方にとっての判断材料になるだけでなく、サービス改善を検討する企業にとっても、説明や料金設計を見直すヒントとなる内容です。

◆ 調査1 ：トラブル対応の前に、料金の目安や上限は提示されましたか？

◆ 調査2 ：追加料金発生の有無

◆ 調査3 ：トラブル対応にかかった総額は？

◆ 調査4 ：事前の想定金額と比べてどうだった？

◆ 調査5 ：想定より高くなった理由

◆ まとめ：突然の水回りトラブル、費用で慌てないために

※各調査に関して、直近1年以内にご自宅で経験した水回りトラブルのうちで最も印象に残っている1件（以下「対象トラブル」）について回答をお願いしています。

Q1．直近1年以内に、ご自宅で経験した水回りトラブルのうち、最も印象に残っている1件（以下「対象トラブル」）についてお答えください。対象トラブルの対応前に、料金の目安や上限は提示されましたか？※書面と口頭の両方で提示があった場合は、書面での提示を優先してお選びください。

Q2．追加料金（当初の提示・説明に含まれていなかった費用）は発生しましたか？

Q3．対象トラブルの対応にかかった金額（請求額の総額・税込）はいくらでしたか？※負担者（ご自身／管理会社／保険等）に関わらず、請求書・明細に記載の金額を想定（出張費・基本料金・作業費・部品代・夜間休日加算等を含む）

Q4．その金額は、事前の想定と比べてどうでしたか？

Q5．高くなった理由として当てはまるものを選んでください。※Q4で「想定より高かった」と回答した人が対象（複数回答可）

まとめ：突然の水回りトラブル、費用で慌てないために

- 最も多かったのは「作業前に書面（見積書等）で提示された」で、34.5％（69人）でした。事前に金額を確認できた人が一定数いる一方で、書面での提示があったのは全体の3分の1程度にとどまっています。- 次に多いのが「作業前に口頭で提示された」24.0％（48人）です。口頭であっても事前に説明があった点では安心材料になり得ますが、書面と比べると内容を正確に記憶しにくい、後から確認しづらいと感じる人も少なくないと考えられます。- 一方で、注意したいのが「作業後に初めて金額が分かった」と回答した人が20.0％（40人）いる点です。さらに「作業開始後に提示された（途中で分かった）」も10.0％（20人）存在しており、合わせると3割が“作業が始まってから、もしくは終わってから初めて金額を知った”経験をしています。急を要する水回りトラブルとはいえ、費用面の不透明さを感じた人が一定数いる実態がうかがえます。- なお、「覚えていない」11.5％（23人）も見られ、料金の説明があっても記憶に残りにくい、または説明が十分に伝わり切っていない場面があったことも想像されます。- 最も多かったのは「発生していない」で、62.0％（124人）でした。過半数の人は、結果的に当初想定していた範囲内の費用で水回りトラブルの対応を終えられたことになります。この点だけを見ると、追加料金が必ずしも一般的に発生しているわけではないことが分かります。- 一方で、「発生した」と回答した人も12.0％（24人）存在しており、約1割は当初の説明には含まれていない費用を支払った経験をしています。水回りトラブルは現場を見て初めて状況が分かるケースも多いため、一定数の追加料金が発生するのは避けられない側面があるといえますが、利用者にとっては想定外の出費になりやすいポイントです。- さらに注目したいのが、「当初の提示・説明がなかったため判断できない」が16.5％（33人）にのぼっている点です。追加料金が発生したかどうか以前に、比較の基準となる説明がなかったことで、結果として妥当性の判断がつかなかった人が一定数いる実態が浮かび上がります。これは、費用トラブルの不安が生まれやすい構造そのものを示しているともいえそうです。- なお、「覚えていない」は9.5％（19人）で、追加料金の有無を含め、費用に関する認識が曖昧なまま対応が進んだ人もいるようです。- 最も多かったのは「10,001円～30,000円」で、25.5％（51人）でした。軽度から中程度の水回りトラブルであれば、この価格帯に収まるケースが比較的多いことがうかがえます。- 次いで多いのが「0円～10,000円」18.0％（36人）で、簡単な調整や短時間の作業で解決したケースでは、比較的少額で済んでいる様子も見て取れます。- 一方、「30,001円～50,000円」は14.5％（29人）、「50,001円～100,000円」は13.0％（26人）と、30,000円を超える請求を経験した人も少なくありません。トラブルの内容や作業時間、部品交換の有無によっては、費用がかさむケースが一定数存在していることが分かります。- さらに高額なゾーンに目を向けると、「100,001円～150,000円」が6.0％（12人）、「150,001円～200,000円」も6.0％（12人）、「200,001円以上」は5.5％（11人）でした。全体として見ると割合は小さいものの、100,000円を超える請求を受けた人が一定数いる点は見逃せません。大規模な修理や設備交換を伴うトラブルでは、家計への影響も大きくなりやすいことがうかがえます。- 最も多かった回答は「想定通りだった」で、35.0％（70人）でした。あらかじめ想定していた金額感と実際の請求額が大きくずれなかった人が一定数いることが分かります。事前に金額の目安を持っていた、もしくは見積もりなどで金額の目安を把握していた場合、結果に対する納得感につながりやすいと考えられます。- 一方で、「想定より高かった」と感じた人は29.0％（58人）にのぼっています。3割近くが「思っていたより高い」と受け止めており、水回りトラブルでは費用面のギャップを感じやすい実態が浮かび上がります。緊急性の高い状況では冷静な比較や検討が難しく、結果として想定とのずれが生じやすい場面も少なくないといえそうです。- また、「想定より安かった」は14.0％（28人）にとどまり、当初の想定より費用を抑えられたケースは少数派でした。想定通り、もしくは想定以上だったという回答が多い点から、全体としては“安く済んだ”と感じる人は限られていることがうかがえます。- さらに、「相場が分からず想定がなかった」と回答した人も15.0％（30人）存在しています。あらかじめ金額の目安を持たないまま依頼している人が一定数いることは、費用に対する不安や納得感の差につながりやすい要因といえるでしょう。- 最も多かったのは「出張費／基本料金が想定より高かった」で、36.2％（21人）でした。作業内容そのもの以前に、初期費用として発生する金額が想像以上だったケースが多く、依頼前に料金体系を十分に把握していなかった可能性がうかがえます。- 次に多かったのは「部品交換が必要だった」27.6％（16人）です。現場確認の結果、当初は想定していなかった部品の交換が必要になり、結果として費用が膨らんだケースと考えられます。- また、「複数箇所の対応になった」も24.1％（14人）と比較的高く、一つのトラブルだと思って依頼したものの、対応範囲が広がったことで金額が上振れした実態も見て取れます。- そのほか、「作業が想定より長引いた（原因特定に時間がかかった等）」17.2％（10人）、「高圧洗浄など機材を使う作業が必要だった」17.2％（10人）、「作業開始後に追加作業が発生した（範囲が広がった等）」17.2％（10人）と、作業内容や工程の増加に起因する理由も同程度挙げられています。水回りトラブルは、見た目以上に原因が複雑な場合も多く、作業を進める中で想定外の対応が必要になるケースが一定数あることが分かります。

今回の調査を通じて、費用に対する納得感は「金額の大小」だけで決まらず、事前の提示や説明のされ方によって印象が変わりやすいことがうかがえました。また、一連の回答からは、費用でつまずきやすいポイントがいくつか浮かび上がりました。

◆「想定通り」は半数以下という現実

◆高くなった理由は「作業内容」よりも「初期費用・想定外」

◆「分からない」「覚えていない」が示す、説明の伝わりにくさ

- 請求額そのものを見ると、10,001円～30,000円に収まった人が最も多く、全体としては極端に高額なケースばかりではありませんでした。また、「想定通りだった」と感じた人も一定数おり、事前の想定と実際の金額が大きく乖離しなかったケースも多く存在しています。- 一方で、「想定より高かった」と感じた人も3割近くおり、金額自体というよりも“想定とのズレ”が不満や不安につながっている様子がうかがえます。水回りトラブルでは、金額の大小以上に「思っていたより高いかどうか」が、利用者の印象を左右しているといえそうです。- 「想定より高かった」と感じた理由として最も多かったのは、「出張費／基本料金が想定より高かった」でした。これは、作業内容以前に、料金体系そのものを十分に把握していなかったケースが多いことを示しています。- そのほか、部品交換や複数箇所の対応、作業時間の長期化など、現場で状況が変わったことによる費用増も一定数見られました。ただし、夜間・休日加算や二次被害対応といった特殊な要因は少数派で、多くは「事前にどこまで想定できていたか」が分かれ目になっている点が特徴といえます。- 今回の調査では、各設問で「覚えていない」「判断できない」と回答した人が一定数存在しました。これは単なる記憶の問題だけでなく、説明が十分に理解・整理されないまま対応が進んだ可能性も示しています。- とくに、当初の提示や説明がなかったために、追加料金の有無すら判断がつかなかった人がいた点は見逃せません。水回りトラブルのように緊急性が高い場面ほど、利用者は冷静に情報を整理しにくく、結果として「よく分からないまま支払った」という印象が残りやすいと考えられます。

データから見えてきたのは、費用の納得感が「請求額」だけでなく、「事前提示」と「説明の分かりやすさ」で大きく変わる点です。依頼前の料金提示の方法や説明の分かりやすさは、利用者の納得感に直結する重要な要素です。今後は、金額そのものだけでなく、提示のタイミングや説明の質が、サービス選定における重要な判断軸になっていくといえるでしょう。

調査概要

調査日： 2025年12月18日～2025年12月18日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 1年以内に水道修理を業者に依頼した200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「全国対応の信頼できる水道修理業者を提供する株式会社N-Vision」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://no1-suido-pro.tokyo.jp/(https://no1-suido-pro.tokyo.jp/)

https://suido-pro.kanagawa.jp/(https://suido-pro.kanagawa.jp/)

株式会社N-Visionの強みとサービス

株式会社N-Visionでは、「信頼できる水道修理業者を提供するプロ集団」というコンセプトのもと、全国のお客様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適な水道修理サービスが全くわからない方のために、修理内容や料金の説明、対応スピードなど幅広い施策を提案できる専任スタッフがサポートします。

突然の水漏れや修理の必要に直面している方は、ぜひご相談ください。

Point（1）迅速かつ安心な対応ができる『株式会社N-Visionの水道修理サービス』

株式会社N-Visionでは、消費者の不安を解消するために、迅速で確実な修理対応を提供しています。特に、問題が発生した際には、最短での駆けつけ対応を約束し、事前にしっかりとした説明を行うことで、お客様が安心して修理を依頼できる環境を整えています。また、作業後にはアフターケアを徹底し、長期的に安心してお使いいただけるようサポートを続けます。

Point（2）高品質なサービス提供を支える専任スタッフ

修理内容や料金の透明性を確保するために、すべての作業を経験豊富なスタッフが対応しています。スタッフは定期的に研修を受け、常に最新の技術と知識を提供しています。また、お客様に安心してご利用いただけるよう、細かな修理内容まで丁寧に説明し、作業後もしっかりとアフターケアを行います。

Point（3）水道修理業務に留まらない幅広いサービス提供

水道修理に限らず、定期的な点検サービスや緊急時の対応、アフターサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。施策単体でなく、トータルな修理プランを提供し、お客様の期待に最大限に応えます。

株式会社N-Vision 概要

商号：株式会社N-Vision

代表取締役：中村 信幸

設立：平成21年4月（2009年）

資本金：1,000万円

所在地：〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 N-Vision本社ビル

電話番号：082-275-5227

FAX番号：082-275-5228

事業内容：

給排水住宅設備工事

給排水設備各種修繕

トイレ・排水管詰まり除去

給湯器設置交換

水まわりのリフォーム

漏水調査・漏水修繕工事

水まわり緊急メンテナンス

認可・資格：

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

拠点展開：

（中国エリア）広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県

（九州・沖縄エリア）沖縄県・福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県

（東海エリア）愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・山梨県・神奈川県

（近畿エリア）京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・大阪府・兵庫県

関連会社：株式会社MIZUSAPO

対応エリア：

（四国エリア）愛媛県・香川県・徳島県・高知県

（中国エリア）広島県