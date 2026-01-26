近江鉄道線で交通系ICカード「ICOCA」の利用を開始します！2026年3月1日（日）スタート！

西日本旅客鉄道株式会社

近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：藤井 高明）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：倉坂 昇治）のICOCAシステムの導入準備を進めてまいりました。

このたび、2026年3月1日（日）から近江鉄道線でのサービスを開始します。

交通系ICカード全国相互利用サービスおよび、ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS（アイコンパス）」の提供により、近江鉄道線をご利用いただくお客さまの利便性向上を図ります。

≪主な内容≫

●「iCONPASS」で定期券のWeb購入ができます！

ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS」で近江鉄道線の駅に行かなくても定期券を購入いただけます。また、「近江鉄道線と近江バス・湖国バス」「近江鉄道線と近江バス・湖国バス＋JR線」など、複数の定期券が1枚のICOCAでご利用いただけます。

●ポイントサービス＜WESTERポイント（チャージ専用）＞が始まります！

近江鉄道線の運賃としてチャージ残額から１ヶ月に3,000円を超える額をご利用いただいた方を対象に、3,000円を超える利用額の10％を“WESTERポイント”（チャージ専用）として次月に付与します。

●こども用ICOCAのご利用で、こども運賃が1乗車10円になります！ ≪西日本エリア初≫

●紙きっぷの発売を終了し、これにあわせて駅の営業体制を見直します

ICOCAサービスの開始に伴い、駅での紙のきっぷの発売を終了します。

ICOCAの購入、近江鉄道線ICOCA定期券の購入・払いもどし・チャージは、近江鉄道線の駅窓口（彦根駅・八日市駅・貴生川駅・近江八幡駅）で取扱います。

●企画乗車券のラインナップを見直し、発売額の改定および発売方法を変更します

詳細は、下記のとおりです。

近江鉄道線 交通系ICカード「ICOCA」の利用開始について

1. サービス開始日

2026年3月1日（日）

2. サービスを開始する路線

近江鉄道線全線（米原駅～貴生川駅、高宮駅～多賀大社前駅、八日市駅～近江八幡駅）

3. 開始するサービス

（１）ICOCA利用サービス《チャージ残高での利用》

乗車時と降車時に、各駅と電車内に設置する入出場機にチャージされたICOCAをタッチすると、

乗車区間の運賃が自動的に精算され、お支払いいただけます。

※PiTaPaのポストペイ機能はご利用いただけません。

ICOCAカード

（２）IC定期券サービス

１.ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS」の導入

「iCONPASS」はWebサイト上で近江鉄道線の定期券や企画乗車券を購入いただけるサービスです。お手持ちのICOCA番号、お客さま情報をWebサイトから登録することで、近江鉄道線の駅に行かなくても定期券や企画乗車券を購入することができます。

また、「近江鉄道線と近江バス・湖国バス」「近江鉄道線と近江バス・湖国バス＋JR線」など、複数の

定期券が1枚のICOCAでご利用いただけます。

「iCONPASS」では2026年2月24日（火）から定期券をお買い求めいただけます。

【「iCONPASS」のサービス内容】

・窓口に並ばずにスマートフォンやパソコンから定期券が購入できます。

※ICOCAカードまたはモバイルICOCAが必要となります。

※お手持ちのICOCAを登録で簡単に利用できます。

※6時～22時の間にて購入可能です。

・クレジット決済のほかコンビニ決済も選択できます。

・定期券の新規購入だけでなく、払いもどしや継続購入もオンラインでできます。

※現在、紙の定期券をお持ちの方は新規購入となります。

・通学証明書のアップロードで通学定期券も購入可能です。

※使用開始日の14日前から3日前までの申込が必要です。

※承認完了まで最大で48時間かかる場合があります。

・JR西日本などの鉄道の定期券と近江鉄道線の定期券が、１枚のICOCAやモバイルICOCAで利用できます。

・マイページから購入情報や履歴を確認できて領収書も発行できます。

「iCONPASS」 定期券情報画面ページイメージ

「iCONPASS」の購入は以下URLをご参照ください。

https://www.iconpass.net/login/index.html

２.近江鉄道線ICOCA定期券

近江鉄道線の定期券とSF（残高機能）の機能をあわせ持ったカードです。

定期券区間内では、乗車時と降車時に各駅または、電車内に設置している入出場機にタッチすることでご乗車いただけます。

また、チャージしておくことで定期区間外への乗り越し運賃の精算も可能です。

さらに、近江鉄道線の定期券とJR西日本の定期券を1枚のICOCAでご利用いただくことができます。

※「定期券内容控」をお渡ししますので、定期券利用時は必ずお持ちください。

（お客さまがすでにお持ちのICOCAにも近江鉄道線ICOCA定期券を搭載することが可能です。）

※近江鉄道線とJR西日本の定期券は、各社それぞれの窓口でご購入が必要です。

※有効期限内の定期券は、これまでどおりご利用いただけます。

※ICOCA定期券はご本人さまのみご利用いただけます。

※「定期券内容控」は、控えとしての効力しかございません。

4. ICOCAの購入、近江鉄道線ICOCA定期券の購入・払いもどし・チャージについて

近江鉄道線の駅係員のいる駅（彦根駅・八日市駅・貴生川駅・近江八幡駅）の窓口で、下記の営業時間内に発売します。ICOCAとICOCA定期券いずれもデポジット500円を含めて発売します。デポジットはICカードを払いもどしする際に、無手数料で返金します。

※SF残額や定期券の払いもどしには、別途手数料が必要となります。

※チャージは近江鉄道線の駅係員のいる駅の窓口のほか、交通系ICカードの全国相互利用に対応した

券売機やコンビニエンスストア等でも可能です。（近江鉄道線の電車内ではチャージはできません。）

●2026年3月1日以降の各駅窓口営業時間

※上記以外の駅は、終日駅係員不在となります。

●取扱いICカード

５．ICOCAでの乗車方法

６．ポイントサービス＜WESTERポイント（チャージ専用）＞

近江鉄道線の運賃としてチャージ残額から１ヶ月に3,000円を超える額をご利用いただいた方を対象に、3,000円を超える利用額の10％を“WESTERポイント”（チャージ専用）として次月に付与するサービスです。

ポイントの付与には近江鉄道線のご利用までに、Web・アプリまたはJRの券売機でWESTERポイント利用登録が必要となります。

WESTERポイントの利用登録方法はこちら

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/service.html

※WESTERポイントは、JR西日本グループの共通ポイントサービスで、チャージ専用です。

７．交通系ICカード利用によるこども運賃について≪西日本エリア初≫

こどもICOCAなどのこども用交通系ICカードで近江鉄道線をご利用される場合、運賃が1乗車につき10円でご乗車いただけます。

※チャージ残高不足やタッチエラーの場合は、普通運賃をいただきます。

※上記の運賃は、ご本人の「こどもICOCA」にて精算の場合に限ります。

【こどもICOCAの購入について】

・こどもICOCAは近江鉄道線の駅係員のいる駅の窓口でお買い求めいただけます。

・購入時には、公的証明書（マイナンバーカードなど）の提示が必要となります。

・ご両親など本人以外の方でもお買い求めいただけます。

※こどもICOCAの購入にはクレジットカード等はご利用いただけません。

８．「iCONPASS」による定期券購入者プレゼントキャンペーンについて

「iCONPASS」にて通勤定期券・通学定期券を購入された方に、抽選で各回100名さまにQUOカード

1,000円分をプレゼントします。

（１）購入対象期間

第１弾 2026年3月1日（日）～3月31日（火）

第２弾 2026年4月1日（水）～4月30日（木）

（２）申込方法

以下申込フォームに必要事項を入力し、お申込みください。

お申込みは購入された本人のみ可能で、各回1度までお申込みいただけます。

第1弾申込フォームはこちら(https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lbof-mbnhkh-7cc950b6ae636f832cc712f08d2ea79e)

第2弾申込フォームはこちら(https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lbof-mbnhkh-7cc950b6ae636f832cc712f08d2ea79e)

（３）申込締切

第１弾 2026年4月10日（金）23：59まで

第２弾 2026年5月10日（日）23：59まで

（４）抽選発表

申込締切後に抽選を行い、各回100名さま申込時の住所宛に郵送にて景品をお送りします。

なお、当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。

９．2026年3月1日（日）以降の乗車券類の取扱いについて

（１）普通乗車券

・ICOCAサービスを開始するにあたり、紙のきっぷの発売を終了します。

・現金で乗車される場合は、整理券方式に統一します。

※特殊割引乗車券（身体障がい者割引・知的障がい者割引・精神障がい者割引・被救護者

割引、特殊割引回数券など）は引き続き、駅係員のいる駅では紙のきっぷで発売します。

（２）定期券

・通勤定期券、通学定期券の発行は、一部特殊割引定期券を除きICOCA定期券で発行をします。

ICOCAをお持ちでない場合は、定期運賃とデポジット代500円をいただきます。

・ICOCA定期券の導入に伴い、2026年3月1日（日）以降、新たな紙の定期券の発売は終了します。

・現在定期券をお持ちの方は、有効期限までこれまでどおりご利用いただけます。

なお、駅係員のいない駅でお降りの場合は、お手数ですが進行方向前の車両にお越しいただき乗務員に提示してください。

・窓口に並ばずスマートフォンやパソコンから定期券が購入いただけます。ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS」については、「２．IC定期券サービス」をご参照ください。

（３）回数券

・普通回数券・昼間割引回数券の発売を終了します。

・ポイントサービス＜WESTERポイント（チャージ専用）＞を開始します。

詳細は「６．ポイントサービス」をご参照ください。

・現在お持ちの回数券は有効期間までご利用いただけます。

なお、駅係員のいない駅でお降りの場合は、お手数ですが進行方向前の車両にある運賃箱に回数券を乗務員に見えるように入れてください。

（４）連絡乗車券

・信楽高原鐵道との連絡定期券・連絡乗車券の発売を終了します。

ご不便をおかけいたしますが、各社ごとに定期券・乗車券をお買い求めください。

その他、団体乗車券、特殊割引乗車券（身体障がい者割引・知的障がい者割引・精神障がい者割引・被救護者割引、特殊割引回数券など）は、引き続き駅窓口にて発売します。

１０．企画乗車券の取扱いの見直しについて

近江鉄道線の企画乗車券について、ご利用状況にあわせてラインナップの見直しを行うとともに、発売額を改定します。また、発売方法についても、一部商品を除く、窓口からWeb発売に変更します。

●1デイスマイルチケット

※「iCONPASS」でおとな用乗車券の購入する場合は、利用日の前日22時までに購入してください。

※中高生用の乗車券の購入は「iCONPASS」のみとなります。

利用日の3日前までに年齢のわかる公的証明書をアップロードし、お申込みください。

●びわこ京阪奈線フリーきっぷ

●お～み満喫パス

発売の金額、方法、内容については改めて後日ご案内をさせていただきます。

●高齢者向け会員証「シルバーパス」

2026年4月1日以降も、近江鉄道線沿線5市5町に在住の方を対象とした「シルバーパス」は、引き続き1乗車につき100円でご乗車いただけます。現在お持ちの「シルバーパス」は、更新手続きなしでそのままご利用いただけます。

●他社線との連携企画乗車券

以下の企画乗車券は、利用期間終了まで現在と同じ内容でご利用いただけます。

※近江鉄道線での発売はございません。

・JR東海＆16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ

・（ICOCAでGO）鉄道版ビワイチパス

【発売を終了する乗車券】

以下の企画乗車券について、2026年2月28日（土）をもって発売を終了します。

【ご参考】ICOCA（イコカ）について

ICOCAは、鉄道やバスでのご利用はもちろん、ICOCA加盟店ではICOCA電子マネーとして、お買い物のお支払いにもご利用いただける便利なICカードです。

ICOCAはチャージを行うことにより、繰り返しご利用いただけます。

＜交通系ICカード全国相互利用サービス＞

以下の10種類のICカードにつきまして、利用可能となります。

