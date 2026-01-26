【テクノUMG株式会社】WEB展示会　NEW OPEN!

テクノUMG株式会社

2025年11月12日 (水)から14日（金）にかけて幕張メッセにて行われた、サステナブルマテリアル展にてご好評いただいた新規材料紹介をWEB上でもご体験いただけるようになりました。

WEB展示会入場口(https://my.matterport.com/show/?m=VB4ADNtL7SP)

WEB展示会では、以下の製品紹介をご観覧いただけます。

【展示内容】

・無塗装高外観材料「VIVILLOY (R) (https://www.t-umg.com/products/vivilloy/)」

・軋み音対策材料「HUSHLLOY(R) (https://www.t-umg.com/products/hushlloy/)」

・めっき用高密着樹脂「PLATZON(R)(https://www.t-umg.com/products/platzon/)」

・消臭材料・良塗装発泡材料・触感改良材料

・制電材料・低蓄熱材料・抗バイオフィルム材料

・静音材料

・マテリアルリサイクル材料「エコペレット(R)」

・３Dプリンター向け材料

スマートフォン、タブレットからもご覧いただけます。

QRコードをご活用下さい。

テクノUMG株式会社について

テクノUMGは、ユニークな高機能材料で持続可能な未来をつくることを目標とし、企業活動を通じて価値創造することで社会に貢献する企業です。素材と技術で価値を提供しお客様に信頼され、かつお客様と産業へのソリューションの提供を通じて、真っ先に声のかかる企業を目指しています。今後も、モノ作りの深化と製品・顧客 Portfolio 変革による収益基盤強化を推進し、持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。

https://www.t-umg.com/