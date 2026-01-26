（共同リリース）プラスロボとJAL、介護福祉ボランティアのマッチングサービス「スケッター」にてマイレージ提供サービスを開始

日本航空株式会社

日本航空株式会社(本社： 東京都品川区、代表取締役社長: 鳥取三津子、以下「JAL」)と、株式会社プラスロボ(本社： 東京都港区、代表取締役社長: 鈴木亮平、以下「プラスロボ」)は、プラスロボが運営する介護福祉に特化した謝礼付きボランティアのマッチングサービス「Sketter(以下「スケッター」)」を通して、ボランティア活動者を対象としたマイル提供サービスを開始します。これにより、介護福祉ボランティア活動に参加するハードルを下げ、介護福祉に関わる者と介護を必要とする地域との関係人口の増加を目指します。

スケッターは、地域互助のプラットフォームとして、さまざまな属性の住民が無資格・未経験者でも介護事業所でのボランティア活動を可能にします。スケッターを通した活動をきっかけに介護事業所に入職する方も多く、新たな人材確保のツールにもなっています。

このたび、スケッターを通してボランティア活動された方を対象に、JALマイレージを提供開始します。マイレージを特典航空券に交換し、ご自身の旅行や、遠方エリアのボランティア活動に活用いただけます。アクティブシニアが活動することはフレイル(虚弱)予防につながることから、55歳以上の対象者には追加のマイルを提供します。

これまで福祉の現場は近場の介護福祉資格保持者に関係者が限られることがほとんどでしたが、資格の有無や居住地域に囚われない多様なボランティアが関わるきっかけが生まれることで、介護福祉人材の確保だけでなく、地域と人をつなぐ「関係・つながり」の創出につながる取り組みです。

JALとプラスロボは今後もさらなる連携進化を進め、全国各地の介護福祉従事者と関係人口の増加に取り組むとともに、移動を通じたウエルビーイングの向上に貢献してまいります。

■マイレージ提供サービス概要

サービス開始日 ：2026年2月～

申込方法 ：月間活動実績をもとに、スケッター事務局が対象者にメールを送付します。事前にマ

イページで、またはメール案内に沿ってJMB会員情報を登録してください。（未登録

の場合は新規登録）

付与マイル数 ：対象月の約2ヶ月後に付与されます。

※対象者には限りがあり、上限に達した場合は、抽選となります。上記条件は変更となる場合があります。

以上