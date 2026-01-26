（共同リリース）JALとさわやか倶楽部、介護施設の入居者向けのマイレージを活用した移動支援サービスを始動

日本航空株式会社

2026年1月26日

日本航空株式会社

株式会社さわやか倶楽部

日本航空株式会社(本社： 東京都品川区、代表取締役社長: 鳥取三津子、以下「JAL」)と株式会社さわやか倶楽部(本社： 福岡県北九州市、代表取締役社長: 山本武博、以下「さわやか倶楽部」)は、2026年2月より、さわやか倶楽部が運営する全国の介護施設（*1）を対象に、JALのマイレージを活用した移動支援サービス（以下、「本サービス」）を開始します。

※AIにてイメージ図作成

本サービスは、さわやか倶楽部が運営する介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームのいずれかに新規で入居された方のうち、JALマイレージバンク（JMB）へ会員登録いただいた方が対象（*2）となります。対象者には入居から3か月後に16,000マイル、1年後に8,000マイル（計24,000マイル）が付与され、そのマイレージで特典航空券をご利用いただけます。また、マイレージ付与の対象は入居者ご本人だけではなく、ご家族や知人など、どなたでも入居者が指定することが可能です。

遠距離介護や高齢家族の移動には金銭面・心理面の負担が大きく、「会いに行きたいけれど難しい」と感じる声が多く寄せられています。JALグループは、そのようなお客さまの声に向き合う「Fly Againプロジェクト」(*3)を通じて、「旅を諦めない社会」の実現を目指しさまざまな取り組みを続けています。さわやか倶楽部もそのビジョンに共感し、「旅」という切り口から入居者の想い・願いの実現をサポートする取り組みとして、本サービスが実現しました。

JALとさわやか倶楽部はこれからも、入居初年度に限定せず、本サービスの継続的な体制構築についても検討していきます。高齢者でも自由に移動ができる社会の実現と、移動によるフレイル(虚弱)予防やウエルビーイング向上を目指し、人々の“生きがいづくり”に取り組んでまいります。

(*1)さわやか倶楽部の運営施設一覧 URL: https://sawayakaclub.jp/facilities

(*2)さわやか倶楽部へ直接入居申し込みされた方が対象です。お申込みは以下よりご連絡ください。

株式会社さわやか倶楽部 バリュークリエイション部

（担当：原野）TEL：093-551-5555、メールアドレス：harano@sawayakaclub.jp

(*3)「Fly Againプロジェクト」 URL：https://www.youtube.com/watch?v=lvkuRn1vhT0

以上