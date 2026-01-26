次世代SocialFiアプリ「WOWOO」、ついにiOSでの提供開始

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、当社が戦略的パートナーとして参画しているWeb3プロジェクト「WOWOO」のSocialFiアプリについて、このたびiOS版が2026年1月25日よりApp Storeにて正式リリースされましたのでお知らせいたします。

当社は2025年8月にAndroid版をリリースしておりましたが、今回のiOS版リリースにより、iPhone等のAppleユーザーもWOWOOの各種機能をご利用いただけます。

１．WOWOOアプリとは

App Storeダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/wowoo/id6757732721

WOWOOは、「Web3×自己表現×コミュニティ貢献」をテーマに、資産の管理だけでなく、善意や信頼といった“非財務的価値”も可視化できる、次世代型SocialFiアプリです。

WOWOOアプリの主な機能

●マルチチェーン対応ウォレット

Ethereum/Polygon/Optimism/Solanaに対応し、BTC/ETH/USDC/USDT/WWB/NYANなど主要資産の送受信が可能です。

●NFTギャラリー＆デジタルID機能

保有NFTをプロフィールに反映できるほか、画像や特性を組み合わせた“Web3パスポート”としての表現が可能。

●ウォレット間チャット＆ギフティング

ウォレットアドレス宛にチャットや暗号資産を直接送信可能。会話が一定期間で自動消去され、プライバシーにも配慮。

●SocialFi機能（SBT連携）

ユーザーの善意ある行動に対して「Mana（貢献スコア）」が付与され、一定量に達するとSBT（ソウルバウンドトークン）としてNFTが発行されます。これは他者に譲渡不可で、Web3上の“あなたの信頼スコア”として機能します。

●多言語＆多デバイス対応

iOS/Android両対応。日本語・英語・中国語・韓国語に対応しており、国際展開も見据えた設計。

２．WOWOOプロジェクトについて

WOWOOは「善意や共感を経済的な価値に変える」という新しい発想から生まれたWeb3プロジェクトです。暗号資産の管理やチャット機能に加え、社会貢献の行動を記録して「信用資本」として可視化できるのが特徴です。

独自トークン「WOWBIT（WWB）」は、寄付や支援などに使うと一部が自動的に消える「Burn-to-Give」設計を採用。社会的な行動がそのまま価値や信頼につながる、次世代型のSocialFiを実現しています。

３．当社が支援する背景

WOWOO公式サイト :https://wowoonet.com/

当社は、2025年7月にWOWOOプロジェクトの戦略的パートナーとして正式に参画し、プロジェクトを長期的に支援しています。これまで培ってきた金融ノウハウや企業ネットワークを活かし、ESG評価やエンタメ領域でのユースケース創出を推進。自社が投資してきたエンタメ系トークンとも連携し、「人の善意が社会の価値になる」新しい経済モデルの確立を後押ししています。

主な取り組み実績：

- 2025年7月：WOWOOプロジェクト正式ローンチ、当社が参画- 2025年8月：WOWOOアプリAndroid版正式リリース- 2025年10月：日本初の円ステーブルコイン「JPYC」導入決定、分散型取引所「WOW Dex」正式版リリース- 2025年12月：「Proof of Goodness」機能搭載- 2026年1月：iOS版正式リリース

※本リリースは情報開示を目的としており、暗号資産の購入や売却を勧誘するものではありません。

※記載された時点での情報に基づいており、今後の運営方針や仕様は変更となる可能性があります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

