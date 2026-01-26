【あみやき亭Plus】北の大地の恵みが大集合！「北海道フェア」開催～濃厚バターカルビから本格スープカレーまで、焼肉食べ放題で北海道を旅する贅沢体験～
今回のフェアでは、北海道ならではの濃厚な味わいや、ご当地グルメをアレンジした新メニューが全10種類登場。焼肉の枠を超えたバラエティ豊かなラインナップで、お客様に驚きと感動をお届けします。
■ 北海道の魅力を凝縮！フェア限定メニュー（全11種）
※本メニューは「黒毛和牛堪能コース（真ん中のコース）」以上をご注文のお客様が対象となります。
濃厚バターカルビ：じゅわっと溶け出すバターのコクが、香ばしく焼き上げたカルビの旨味を最大限に引き立てます。
十勝豚丼のタレで味わう豚ロース：本場・十勝の甘辛いタレを絡めた、ご飯が止まらなくなる一品です。
メルティチーズフォンデュ（幻カルビステーキ・鶏モモ）：とろ～り濃厚なチーズに、自慢の肉をダイブさせる贅沢な食べ合わせ。
札幌名物！ごろっと野菜のスパイシースープカレー：スパイスの香りと野菜の甘みが絶妙な、本格派の味わい。
札幌味噌バターコーンラーメン：味噌のコク、バターの風味、コーンの食感が三位一体となった至福の一杯。
たっぷりスイートコーンスープ：北海道産のコーンをふんだんに使用した、大人から子供まで愛される優しい味。
彩り野菜の温サラダ：新鮮な野菜を温かい状態で。お肉の合間のリフレッシュに最適です。明太チーズソース付きです。
北海道牛乳のなめらかプリン：濃厚なミルクのコクが口いっぱいに広がる、とろける食感のプリン。
焼きりんごのキャラメルカスタード：甘酸っぱいりんごとキャラメルのほろ苦さがマッチした、お洒落なスイーツ。
網で焼く！やわらか焼き餅：お客様自身が網の上でぷっくりと焼き上げる、体験型の楽しさ溢れるメニューです。
■ 「あみやき亭Plus」について
「あみやき亭Plus」は、従来の「あみやき亭」で培った肉の目利きはそのままに、さらにワンランク上の満足感を追求したブランドです。
【Plusのこだわり】
高品質なお肉：プロが厳選した国産牛や希少部位を、食べ放題スタイルで心ゆくまで。
充実のサイドメニュー：デザートバーに加え、季節ごとのフェアメニューが充実。
上質な空間：広々とした落ち着きのある店内で、ご家族やご友人とゆっくりお食事をお楽しみいただけます。
■ フェア概要
開催期間：近日スタート（詳細は各店舗へお問い合わせください）
開催店舗：あみやき亭Plus 全店
対象コース：黒毛和牛堪能コース以上の注文が必要となります。
今回の「北海道フェア」は、まさに「焼肉店で味わう北海道旅行」。 活気ある店内で、北の大地の豊かな実りをお腹いっぱいお楽しみください。