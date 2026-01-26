大きすぎる新商品・・・！『頭文字D』BIG CAP が「大阪オートメッセ2026」で販売決定！
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』30周年記念！とにかく大きい。目立つこと間違いなし。 『頭文字D』ビッグキャップを大阪オートメッセで販売決定！
―― 公式ライセンス取得品／初回200個限定 ――
株式会社フェイス（本社：石川県白山市）は、人気作品 『頭文字D』 の30周年を記念した公式ライセンス取得品として、「『頭文字D』ビッグキャップ」を大阪オートメッセ 会場にて先行発売いたします。
本商品は、とにかく大きいサイズ感が特長の記念アイテムです。会場での着用はもちろん、インテリアとして飾っても存在感抜群。30周年の節目にふさわしい、目を引く限定アイテムとなっています。
フロントには大きな「D」、サイドにはそれぞれ「藤原とうふ店（自家用）」「RedSuns」、後ろには30周年ロゴが刺繍で再現されています。30周年を記念して限定販売となる特別なアイテムをぜひこの機会にお求めください。
初回生産数は200個限定。
(C) しげの秀一/講談社
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)
大阪オートメッセ2026 開催概要
・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）
・会場：インテックス大阪
・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2
「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。
大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、
来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント
大阪オートメッセ2026オフィシャルサイト：https://www.automesse.jp/about/
[CAMSHOP.JP]
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
『頭文字D』BIG CAP
商品詳細
『頭文字D』BIG CAP
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
[商品紹介ページ]
https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)