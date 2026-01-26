ヴィアインホテルズ×Wesmo!キャンペーン～Moving is Value. 日本中に、たくさんのご贔屓を～

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：倉坂昇治）と株式会社JR西日本ヴィアイン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：柴崎紳一朗）は、2月1日から3月31日までの間、JR西日本グループのJR西日本ヴィアインホテルズで、JR西日本のスマホ決済アプリ「Wesmo!」とのコラボキャンペーンを開催しますのでお知らせします。

特典として期間中にヴィアインホテルズにおいてWesmo!によりお支払いいただくと、WESTERポイント（基本）が通常の14倍となる7％即時還元するほか、抽選により無料宿泊券や無料朝食券が当たるＷ特典を用意しています。

この機会に、JR西日本ヴィアインホテルズでWesmo!をご利用いただき、おトクで楽しいご宿泊を体験してください。

特典1：ヴィアインホテルズにおいてWesmo!によりお支払いすると WESTERポイント（基本）を通常の14倍となる7％即時還元！

【キャンペーン概要】

特典2：WESTERポイント7％還元のほか、Wesmo!残高によるお支払いを対象に抽選で無料宿泊券や朝食券があたるキャンペーンもダブル開催！

ご紹介：JR西日本ヴィアインホテルズの概要

■JR 西日本ヴィアインホテルズ

JR 西日本グループの宿泊特化型ホテルブランドです。 ビジネスから観光まで幅広く利用しやすい「VIA INN」ブランド（18 ホテル）と、 上質なオリジナルインバス・オリジナルルームウェア・大浴場など、 さらなる快適性と利便性を追求した「VIA INN Prime」ブランド（8ホテル）の ２ブランドを、北海道・東京・中部・関西・中国・九州エリアの全国 11 都市に展開しています。 2026年 7 月22 日には 26棟目となる「ヴィアインプライム熊本＜雲雀の湯＞」を 開業します。お客様の「いつもの宿」であるために、 駅から近い利便性、機能的な空間、そして、また会いたくなる笑顔とおもてなしで、 自宅のようなくつろぎをお約束します。

■ヴィアインホテルズ各種 Web サイト・SNS アカウント情報

公式サイト ｜ https://www.viainn.com/

X ｜ https://twitter.com/viainn_hotels

Instagram ｜ https://www.instagram.com/jrw_viainn_hotels/

オンラインストア ｜ https://viainn.theshop.jp/

NEWS： Wesmo!へのチャージはJ-WESTカードからが一番おトク！チャージだけで、いつでも最大３％のWESTERポイントがたまる！！ 1月22日からJ-WESTカードによるチャージは最大25万円まで可能！！！

Wesmo!へのチャージは

１. J-WESTカードやその他クレジットカード

２. セブン銀行ATM

３. お客さま自身の銀行口座（本人確認後に利用可能）

以上3つの方法が選択可能です。

これまで１.クレジットカードによるチャージ限度額は最大5万円／月でしたが、2026年1月22日（木）から、Wesmo!アプリにおいて本人確認済の場合、J-WESTカードによるチャージは最大25万円／月まで可能となりました（お客さまのクレジットカード利用可能額によりチャージ可能額は異なります）。

J-WESTカードからWesmo!へのチャージすると、WESTERポイントが還元されます。

最適なチャージ方法をご選択いただき、全国160万ヵ所で使えるWesmo!をご利用ください。

※詳しくはWesmo!サービスサイトをご覧ください。

★Wesmo!はキャンペーン時以外もWESTERポイント（基本）が最大ほぼ4.5％たまり、たまったポイントは、いつでも使えるお得な「ヴィアイン宿泊券」に交換可能！

他にも、JR西日本のグループ店舗、全国のコンビニやドラッグストアなど160万ヵ店以上あるWesmo!加盟店でご利用いただけるほか、1ポイント1円以上と感じられる体験価値のあるポイント利用商品を選択することも可能です。

★ヴィアインホテルズ×Wesmo!キャンペーンの詳細はこちらをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/wesmo/cp/user/wesmo-viainn-campaign/

★Wesmo!の詳しい使い方やお問い合わせはサービスサイトをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/wesmo/

★Wesmo!アプリのダウンロード

・AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

・Google および Googleロゴは、Google LLCの商標です。

※記載の内容はすべて現時点での情報であり、変更となる可能性があります。