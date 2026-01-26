syudouがキュレーターを務めた音楽イベント『PENTATONIC』、「ABEMA」で2月5日（木）夜8時より、1週間の独占無料配信が決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、シンガーソングライターでボカロPのsyudouがキュレーターを務めた音楽イベント『PENTATONIC』を、2026年2月5日（木）夜8時より1週間、独占無料配信いたします。

このたびABEMAで独占無料配信が決定した『PENTATONIC』は、2026年1月24日（土）、25日（日）に横浜BUNTAIで開催された、ネットカルチャーとライブシーンを融合した音楽イベントです。イベントタイトルは音楽用語である「ペンタトニック（5音階）」に由来しており、syudouのキュレーションのもと、ネット発アーティストからバンドまで、幅広い音楽シーンで活動するアーティストが出演。音楽シーンの“今”を象徴するアーティストたちによる特別なステージが披露され、会場を熱狂の渦に包みました。

「ABEMA」では、そんな本イベントの模様を、2026年2月5日（木）夜8時より1週間限定で独占無料配信いたします。（※一部アーティストの配信はございません）

またこの度、キュレーターを務めたsyudouをはじめ、出演アーティスト陣からのコメントも到着。

syudouは「自分の友達や縁のあるアーティストの方たちと協力して作り上げたイベントでした」と、須田景凪は「リスナーの方々の熱気はもちろん、アーティスト同士もすごくみんなリラックスして非常に楽しくできたライブでした」とコメントを寄せました。（コメント全文は以下）

音楽シーンで注目を集めるアーティストたちのライブイベント『PENTATONIC』を、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

■コメント全文

◇syudou

（「PENTATONIC」は）2日間にわたって行ったイベントで、自分の友達や縁のあるアーティストの方たちと協力して作り上げました。

終わってみると2日間を通して何度もエモーショナルな気持ちになりました。

"仕事"のような気持ちは全くなく、みんなですごくいいものを作ることができたと思います。

来年や再来年もやりたいと思ったライブでした。

そんな素敵なライブが見られますので、みなさんご覧ください！

◇須田景凪

今回は関係が近しいアーティストがたくさんいて、リスナーの方々の熱気はもちろんアーティスト同士もみんなリラックスして非常に楽しくできて、僕もその熱気に答え、全力を尽くすことができたんじゃないかなと思っております。

非常に楽しかったです。

キュレーターのsyudouとは、5、6年ぐらいの長い付き合いなんです。

そんな友達がイベントを企画して、いろんなアーティスト、いろんなリスナーの方々が集まって、素晴らしい日を作れたというのが、いち友人として非常に感慨深い思い出になりました。

■「ABEMA」／『PENTATONIC』独占無料配信 概要

無料配信日時：2026年2月5日（木）夜8時～2026年2月11日（水）夜11時59分

視聴URL：https://abema.go.link/dG5tK

（URLは配信開始と同時に公開されます）

※一部アーティストの配信はございません。

※配信曲数・内容はアーティストによって異なります。

〈配信アーティスト一覧〉

・Aooo

・syudou

・須田景凪

・すりぃ

・DREAMERS (Ayase, syudou, すりぃ, ツミキ)

・NOMELON NOLEMON

・YOASOBI

イベント公式HP：https://pentatonic-2026.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

