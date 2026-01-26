理想のお家でマッチングする「婚家PARTY2026」2月27日（金）に開催決定

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、理想の住まいを同じくするパートナーを探す婚活イベント「婚家Party2026」を2026年2月27日（金）に開催いたします。

本イベントは、当社独自のマッチングサービス「婚家結（こんいえむすび）」から派生したオフラインイベントです。将来パートナーと一緒に住みたい家の条件や理想の生活スタイルの2択クイズを元に出会うことで、通常はかなりお付き合いが長くなってからしかなかなか議題にあがらないものの、結婚には不可欠な「どんなおうちでどんな暮らしをしたいか」という本質的な共感から始まる、新しい婚活の形を提案しております。

また、当日は住宅のプロが、結婚後に暮らす場合の戸建て・マンションそれぞれの魅力を解説。住まいへの理解を深め、自身の住まいに対する価値観を知ることで結婚への意識を具体化し、理想が近いお相手とのスムーズな新生活への一歩を後押しします。

現在、日本の出生数は過去最低の70万人割れを記録し、未婚率も上昇を続けています。一方で、独身者の8割以上が「いずれは結婚したい」という意思を持っており（※1）、近年ではマッチングアプリに加え、より確実な出会いを求めてリアルな婚活イベントへ回帰する層も増加しています。 しかし、結婚後に住まいを探す際、「性格の相性は良いが、理想の生活環境やマネープランが合わず、どちらかが妥協を強いられる」というケースは少なくありません。人生最大の買い物である住宅購入において、こうした価値観のミスマッチは避けるべき大きな課題です。

（※1）国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」より

当社グループは、戸建・マンション共に、駅近好立地の物件を得意としており、若いDINKSや小さなお子様がいらっしゃるご夫婦で、共働きでも仕事と育児の分担やプライベートの両立をしやすい環境を望まれる方に大変人気となっています。結婚や出産を契機に住宅購入をされる方には、共働きでペアローンを組まれたり、お互いの仕事のしやすさを最重要視されるカップルも多くいらっしゃいます。こうした知見を活かし、「そもそも理想の生活スタイルが似通っている相手を先に見つけ、共に理想の住まいを実現していく」という、新しい出会いの形があるべきだと考えました。この想いから、2024年1月に理想の住まいからパートナーを探すマッチングサイト「婚家結」をオープンいたしました。

「婚家結」への登録者数が300名を超え、理想の住まいを軸にした婚活への関心が高まっていることを受け、2024年5月の初開催に続き、第2回オフラインイベント「婚家Party2026」を開催いたします。 本イベントでは、より良い理想の住まいを一緒に購入して、理想の生活を実現できる、理想のお相手が見つけられるよう、当社が全力で応援いたします。

イベント概要

日時：2026年2月27日(金) 19:00～21:00 開場18:30

場所：東京都港区表参道 （詳細：https://konieparty.peatix.com/）

参加条件：20代～40代未婚の男女

※20歳未満の方・既婚者・反社会的勢力のご参加はお断りしています。

募集期間：1月26日(月)より2月20日(金) まで 上限人数に達し次第締め切り

参加料：500円

持ち物：筆記用具、身分証明書、申し込み完了メール（スマホの画面等で構いません）

※個人情報に配慮した形で、メディアによる取材が入る場合がございます。予めご了承ください。

申し込み方法：下記リンクよりお申込みください。

URL https://konieparty.peatix.com/

※継続的なご案内のために婚家結サイトにもぜひご登録ください！

婚家結サイトにてご登録いただいた理想の住まいの条件が完全に一致した方がいらっしゃった場合は、当日スタッフより個別にご紹介させていただきます。

▼婚家結ご登録はこちらから▼

「婚家結」サイト：https://openhouse-group.co.jp/pr/lp/koniemusubi/ (https://openhouse-group.co.jp/pr/lp/koniemusubi/)

お客様のお問い合わせ先：「婚家結」事務局 pr@openhouse-group.com

イベント内容

・受付、自己紹介カードの記入

・戸建て派？マンション派？家のプロがプレゼン！

・どっち派？ ２択クイズで大移動ゲーム！

・お部屋にわかれて価値観が合う方とグループトーク

～さらに価値観を深堀りする２択カードゲームをご用意～

・良いなと思った方を記入

・軽食＆フリートーク

・マッチングされた方の発表

禁止行為

既婚者の方や受付時に身分、年齢などを偽る行為

マナー違反、強引な誘い等の行き過ぎる行為

嫌がる他の参加者の体に触れたり、酌を強制する行為

衣服を脱いだり、わいせつと思える行為

勧誘行為またはそれに付随する行為

（例：宗教勧誘、マルチ商法、他イベントへの勧誘、その他営業行為など）

必要以上に大声を出すことや暴力行為など参加者を威嚇する行為

その他明らかに公序良俗に反するとスタッフが認めた行為

許可しないタイミングでの連絡先交換、動画・写真撮影

参加者の個人を特定するようなSNSでの投稿

