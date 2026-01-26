【2月1日（日）】昨年大好評だった、豆まき@湯遊ランドはなわ！今年も開催！！

福島県塙町

福島県東白川郡塙町の温泉複合施設「湯遊ランドはなわ」にて、2026年2月1日（日）に、

塙町地域創生事業推進協議会 主催イベント「豆まき@湯遊ランドはなわ」を開催いたします。

昨年大好評だった「湯遊ランドはなわ」ロビーでの豆まきを今年も開催！

事前予約不要、無料でご参加いただけるイベントとなっておりますので、ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください！

節分は季節を分けるという意味の雑節で，本来は各季節の始まりである立春・立夏・立秋・立冬の前日にそれぞれ示されていました。現在は、そのうち立春の前日だけが残り、「節分」という暦行事になっています。2026年の節分は2月3日、翌日4日は立春となります。

心身ともに健やかに、春を皆様で迎えられますよう、ご参加お待ちしております。

★内容は至ってシンプル！！

2026年2月1日（日）１４時から、

節分豆撒きを開催いたします。

場所は、”湯遊ランドはなわ”のロビー。

豆と餅が大量に乱舞！するだけです笑

でも、無料です。

豆まきでまかれる豆の中に、当たり券が隠れています。

もしあなたが当たり券をゲットしたら、

嬉しいプレゼントを用意しています！

何が当たるかはお楽しみ★

お子様から大人まで、

皆さんが楽しめる素敵な商品が待っているかも・・・

◆ イベント概要 ◆

開催日時：2026年２月１日(日) 14:00～

会 場：湯遊ランドはなわ ロビー

〒963-5533 福島県東白川郡塙町湯岐立石21

https://yuyu-land.com

湯遊ランドはなわ 温泉情報

豆まきご参加後は、ぜひ乾燥対策にも美肌の湯として知られている「湯遊ランドはなわ」温泉に入浴いただき、ホッコリと身体を癒していただくのがオススメです。

【 営 業 時 間 】

日帰り入浴・高温サウナ

10：00 ～ 21：00（ 最終受付 20：00 ）

健回炉・低温サウナ・ラドンカプセル

10：00 ～ 20：00（ 最終受付 19：00 ）

●日帰り入浴＋高温サウナ＋健回炉＋低温サウナ

1,800円（一般料金）1,000円（塙町町民料金）

●日帰り入浴＋高温サウナ＋健回炉＋低温サウナ+ラドンカプセル

2,500円（一般料金）1,500円（塙町町民料金）

●日帰り入浴＋高温サウナ

850円（一般料金）350円（塙町町民料金）

●酸素ボックス

800円（一般料金）350円（塙町町民料金）

※当施設のご入浴は営業時間内であれば何度でも入り放題です。

休憩所もございます。ぜひごゆっくりとお過ごしください。

ホルミシス効果が抜群の健回炉！

アンチエイジングにも

遠赤外線低温サウナの健回炉異

なる３タイプ遠赤外線ベットをご用意

露天風呂

自然と共に開放感ある癒しをどうぞ。

美肌の湯

乾燥対策にも最適！

【イベントお問い合わせ先】

主催: 塙町地域創生事業推進協議会 後援：塙町

お問合せ先：03-3222-0111