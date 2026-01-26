【2月1日（日）】昨年大好評だった、豆まき@湯遊ランドはなわ！今年も開催！！
福島県東白川郡塙町の温泉複合施設「湯遊ランドはなわ」にて、2026年2月1日（日）に、
塙町地域創生事業推進協議会 主催イベント「豆まき@湯遊ランドはなわ」を開催いたします。
昨年大好評だった「湯遊ランドはなわ」ロビーでの豆まきを今年も開催！
事前予約不要、無料でご参加いただけるイベントとなっておりますので、ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください！
節分は季節を分けるという意味の雑節で，本来は各季節の始まりである立春・立夏・立秋・立冬の前日にそれぞれ示されていました。現在は、そのうち立春の前日だけが残り、「節分」という暦行事になっています。2026年の節分は2月3日、翌日4日は立春となります。
心身ともに健やかに、春を皆様で迎えられますよう、ご参加お待ちしております。
★内容は至ってシンプル！！
2026年2月1日（日）１４時から、
節分豆撒きを開催いたします。
場所は、”湯遊ランドはなわ”のロビー。
豆と餅が大量に乱舞！するだけです笑
でも、無料です。
豆まきでまかれる豆の中に、当たり券が隠れています。
もしあなたが当たり券をゲットしたら、
嬉しいプレゼントを用意しています！
何が当たるかはお楽しみ★
お子様から大人まで、
皆さんが楽しめる素敵な商品が待っているかも・・・
◆ イベント概要 ◆
開催日時：2026年２月１日(日) 14:00～
会 場：湯遊ランドはなわ ロビー
〒963-5533 福島県東白川郡塙町湯岐立石21
https://yuyu-land.com
湯遊ランドはなわ 温泉情報
豆まきご参加後は、ぜひ乾燥対策にも美肌の湯として知られている「湯遊ランドはなわ」温泉に入浴いただき、ホッコリと身体を癒していただくのがオススメです。
【 営 業 時 間 】
日帰り入浴・高温サウナ
10：00 ～ 21：00（ 最終受付 20：00 ）
健回炉・低温サウナ・ラドンカプセル
10：00 ～ 20：00（ 最終受付 19：00 ）
●日帰り入浴＋高温サウナ＋健回炉＋低温サウナ
1,800円（一般料金）1,000円（塙町町民料金）
●日帰り入浴＋高温サウナ＋健回炉＋低温サウナ+ラドンカプセル
2,500円（一般料金）1,500円（塙町町民料金）
●日帰り入浴＋高温サウナ
850円（一般料金）350円（塙町町民料金）
●酸素ボックス
800円（一般料金）350円（塙町町民料金）
※当施設のご入浴は営業時間内であれば何度でも入り放題です。
休憩所もございます。ぜひごゆっくりとお過ごしください。
ホルミシス効果が抜群の健回炉！
アンチエイジングにも
遠赤外線低温サウナの健回炉異
なる３タイプ遠赤外線ベットをご用意
露天風呂
自然と共に開放感ある癒しをどうぞ。
美肌の湯
乾燥対策にも最適！
【イベントお問い合わせ先】
主催: 塙町地域創生事業推進協議会 後援：塙町
お問合せ先：03-3222-0111