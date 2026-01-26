【2月1日（日）】昨年大好評だった、豆まき@湯遊ランドはなわ！今年も開催！！

写真拡大 (全5枚)

福島県塙町

　福島県東白川郡塙町の温泉複合施設「湯遊ランドはなわ」にて、2026年2月1日（日）に、


塙町地域創生事業推進協議会 主催イベント「豆まき@湯遊ランドはなわ」を開催いたします。　



昨年大好評だった「湯遊ランドはなわ」ロビーでの豆まきを今年も開催！


事前予約不要、無料でご参加いただけるイベントとなっておりますので、ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください！



　節分は季節を分けるという意味の雑節で，本来は各季節の始まりである立春・立夏・立秋・立冬の前日にそれぞれ示されていました。現在は、そのうち立春の前日だけが残り、「節分」という暦行事になっています。2026年の節分は2月3日、翌日4日は立春となります。
　心身ともに健やかに、春を皆様で迎えられますよう、ご参加お待ちしております。



★内容は至ってシンプル！！


2026年2月1日（日）１４時から、


節分豆撒きを開催いたします。


場所は、”湯遊ランドはなわ”のロビー。


豆と餅が大量に乱舞！するだけです笑


でも、無料です。


豆まきでまかれる豆の中に、当たり券が隠れています。


もしあなたが当たり券をゲットしたら、


嬉しいプレゼントを用意しています！


何が当たるかはお楽しみ★


お子様から大人まで、


皆さんが楽しめる素敵な商品が待っているかも・・・




◆ イベント概要 ◆

開催日時：2026年２月１日(日)　14:00～



会　　場：湯遊ランドはなわ　ロビー


　　　　〒963-5533　福島県東白川郡塙町湯岐立石21


　　　　　　https://yuyu-land.com



湯遊ランドはなわ 温泉情報

豆まきご参加後は、ぜひ乾燥対策にも美肌の湯として知られている「湯遊ランドはなわ」温泉に入浴いただき、ホッコリと身体を癒していただくのがオススメです。



【 営 業 時 間 】


日帰り入浴・高温サウナ
10：00 ～ 21：00（ 最終受付 20：00 ）


健回炉・低温サウナ・ラドンカプセル
10：00 ～ 20：00（ 最終受付 19：00 ）




●日帰り入浴＋高温サウナ＋健回炉＋低温サウナ


　　　1,800円（一般料金）1,000円（塙町町民料金）


●日帰り入浴＋高温サウナ＋健回炉＋低温サウナ+ラドンカプセル


　　　2,500円（一般料金）1,500円（塙町町民料金）


●日帰り入浴＋高温サウナ


　　　850円（一般料金）350円（塙町町民料金）


●酸素ボックス


　　　800円（一般料金）350円（塙町町民料金）



※当施設のご入浴は営業時間内であれば何度でも入り放題です。


休憩所もございます。ぜひごゆっくりとお過ごしください。




ホルミシス効果が抜群の健回炉！

アンチエイジングにも




遠赤外線低温サウナの健回炉異

なる３タイプ遠赤外線ベットをご用意




露天風呂

自然と共に開放感ある癒しをどうぞ。




美肌の湯

乾燥対策にも最適！





【イベントお問い合わせ先】

主催: 塙町地域創生事業推進協議会　後援：塙町


お問合せ先：03-3222-0111