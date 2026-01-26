「The Tabelog Award 2026」を発表

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:村上 敦浩）が運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2026年1月26日（月）、ユーザーの投票により、日本が誇る「美味しい」お店を選出する「The Tabelog Award 2026（食べログアワード 2026）」を発表しました。

発表サイト：https://award.tabelog.com/(https://award.tabelog.com/)

「The Tabelog Award 2026」について

「The Tabelog Award」は、食べログユーザーの皆さまによる評価をもとにした独自の年間レストランアワードです。本年度より、キャッチコピーを「日本が世界に誇る『美味しい』の最高峰」へと刷新。対象期間にきわめて高い評価を獲得したお店がノミネートされ、ユーザーによる投票にて「Gold」「Silver」「Bronze」の各賞、部門賞として「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」、そして「Chefs' Gold（※1）」が決定しました。

さらに、「The Tabelog Award」のノミネート条件を10年以上にわたり満たすことを名称の由来とするコミュニティ「Club10-4」を新設いたしました。単年の評価ではとらえきれない「継続的な実力」と「長きにわたり支持され続けた功績」の証として、2017年の開始以来、通算10回の受賞を果たした151店を本コミュニティに認定いたしました。

（※1）「Chefs' Gold」は、ノミネート店の料理人の皆さまからの投票により決定

■受賞店トピックス

・「鮨 一幸(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13300481/)」「レストラン ナズ(https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20028578/)」が、初ノミネートでGold・Best New EntryをW受賞

・三重県のレストランとして初！「こま田(https://tabelog.com/mie/A2403/A240301/24012212/)」がGoldを受賞

・「飯田商店(https://tabelog.com/kanagawa/A1410/A141002/14038776/)」（Silver）と、同店出身の「Ramen FeeL(https://tabelog.com/tokyo/A1330/A133003/13254631/)」（Bronze）が師弟同時受賞

■ノミネート・受賞店選出について

・ノミネート対象店：対象期間（過去1年間）において、食べログの点数更新日（※2）に4.00を超えた回数が2回以上のお店

・ノミネート対象店数：733店

・受賞店選出方法：ノミネート対象店に対する食べログユーザーの投票結果をもとに決定

（訪問実績を基準とする所定の条件に基づいて有効票を判定・集計）

・ユーザー投票期間：2025年10月30日（木）13：00～11月18日（火）

（※2）毎月第1火曜日と第3火曜日の原則月2回

■2026年受賞店について

各賞の受賞店数は、以下のとおりです。

「Gold」：36店 「Silver」：160店 「Bronze」：537店

「Best New Entry」（部門賞）：12店

「Best Regional Restaurants」（部門賞）：6店

「Chefs' Gold」（部門賞）：13店

「Gold」「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」の受賞店を一覧でご紹介します。

【Gold受賞店 一覧】

店舗名（都道府県/ジャンル）

蒼(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13243463/)（東京都/イノベーティブ）

アカ(https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13249117/)（東京都/スペイン料理）

赤坂 らいもん(https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13224635/)（東京都/焼肉・肉料理）

飯田(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26016833/)（京都府/日本料理）

緒方(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26012136/)（京都府/日本料理）

温石(https://tabelog.com/shizuoka/A2203/A220301/22006811/)（静岡県/日本料理）

かさ原(https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13266251/)（東京都/焼鳥・鳥料理）

片折(https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17011166/)（石川県/日本料理）

北野坂 木下(https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28057663/)（兵庫県/イタリアン）

銀座 しのはら(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13200949/)（東京都/日本料理）

こま田(https://tabelog.com/mie/A2403/A240301/24012212/)（三重県/寿司）

茶禅華(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13205298/)（東京都/中華料理）

さわ田(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13001043/)（東京都/寿司）

島津(https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13252991/)（東京都/寿司）

橦木町 しみず(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23080047/)（愛知県/日本料理）

新ばし 星野(https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13136847/)（東京都/日本料理）

鮨 あらい(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13188186/)（東京都/寿司）

鮨 一幸(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13300481/)（東京都/寿司）

鮨 さいとう(https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13015251/)（東京都/寿司）

鮨 三心(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270204/27095402/)（大阪府/寿司）

瞬(https://tabelog.com/shizuoka/A2201/A220101/22019273/)（静岡県/うなぎ）

啐啄 つか本(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26013373/)（京都府/日本料理）

たきや(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13185763/)（東京都/天ぷら）

近松(https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40000415/)（福岡県/寿司）

馳走西健一(https://tabelog.com/shizuoka/A2203/A220301/22039375/)（静岡県/フレンチ）

道人(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26030764/)（京都府/日本料理）

徳ㇵ本也(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26040349/)（京都府/日本料理）

成生(https://tabelog.com/shizuoka/A2201/A220101/22037788/)（静岡県/天ぷら）

日本橋蛎殻町 すぎた(https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13018162/)（東京都/寿司）

仁修樓(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26033124/)（京都府/中華料理）

東麻布 天本(https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13196420/)（東京都/寿司）

本湖月(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27001286/)（大阪府/日本料理）

松川(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13124391/)（東京都/日本料理）

三谷(https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130902/13042204/)（東京都/寿司）

柚木元(https://tabelog.com/nagano/A2006/A200603/20004238/)（長野県/日本料理）

レストラン ナズ(https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20028578/)（長野県/イノベーティブ）

【Best New Entry受賞店 一覧】

店舗名（都道府県/ジャンル）

礒田(https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13303109/)（東京都/日本料理）

木佐貫(https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17015162/)（石川県/日本料理）

貴山(https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13303152/)（東京都/日本料理）

参宮橋 あさや(https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13289291/)（東京都/うなぎ）

Ji-Cube(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13259432/)（東京都/中華料理）

鮨 一幸(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13300481/)（東京都/寿司）

中華 大しげ(https://tabelog.com/saga/A4102/A410201/41008162/)（佐賀県/中華料理）

NOMI RESTAURANT(https://tabelog.com/kyoto/A2608/A260802/26037575/)（京都府/日本料理）

メグリヴァ(https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13225445/)（東京都/イタリアン）

焼肉幸泉(https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13133997/)（東京都/焼肉・肉料理）

揚雫(https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14082436/)（神奈川県/とんかつ・揚げ物）

レストラン ナズ(https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20028578/)（長野県/イノベーティブ）

【Best Regional Restaurants受賞店 一覧】

店舗名（都道府県/ジャンル）

katecuore(https://tabelog.com/saga/A4102/A410202/41006295/)（佐賀県/イタリアン）

串かつ あーぼん(https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280302/28000052/)（兵庫県/とんかつ・揚げ物）

すし処 ひさ田(https://tabelog.com/okayama/A3301/A330104/33000059/)（岡山県/寿司）

馳走西健一(https://tabelog.com/shizuoka/A2203/A220301/22039375/)（静岡県/フレンチ）

HAGI(https://tabelog.com/fukushima/A0704/A070401/7008647/)（福島県/フレンチ）

プレゼンテ スギ(https://tabelog.com/chiba/A1204/A120402/12038574/)（千葉県/イタリアン）

Silver・Bronze・Chefs' Gold受賞店と「Club10-4」認定店は、発表サイト（https://award.tabelog.com/）にてご確認いただけます。

「The Tabelog Award」各賞について

・Gold（ゴールド）：この国のどこにあったとしても、生涯通い続けたいお店

・Silver（シルバー）：一生に一度は味わっておきたい、匠の技に出会えるお店

・Bronze（ブロンズ）：レストランを語るなら、押さえておきたいお店

・2026年の部門賞

Best New Entry（ベストニューエントリー）：今年最も飛躍した初ノミネート店

Best Regional Restaurants（ベストリージョナルレストラン）：料理を通して、その土地の風土や文化を深く味わえるお店

・Chefs' Gold（シェフズゴールド）：シェフが選ぶ、この国のどこにあったとしても生涯通い続けたいお店

※各賞の受賞店数は発表年ごとに変わります

「The Tabelog Award 2026」スペシャル動画コンテンツについて

今年も授賞式の様子や受賞店のシェフの方々へのインタビューなどを、食べログ公式Instagramのストーリーズにて配信。後日、「The Tabelog Award」の公式YouTubeチャンネルでもダイジェスト版を配信予定です。

・Instagram @tabelog https://www.instagram.com/tabelog/

・YouTube @TheTabelogAward https://www.youtube.com/@TheTabelogAward

食べログでは、本アワードを開催することにより、外食産業のさらなる活性化につながればと考えています。引き続き、ユーザー・飲食店双方のニーズにお応えできるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。

【食べログ 概要】

外食体験を豊かにするレストラン検索・予約サービス。掲載店舗数は89万店以上。お店が発信するこだわり情報やユーザーが投稿した口コミ・写真など、レストランに関する豊富な情報から、さまざまな視点で目的に合ったお店が探せます。またいつでもどこからでも、簡単に空席確認やネット予約ができます。

・食べログについて：https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign

2026年1月現在の掲載レストラン数は約89万件、口コミ投稿数は約8,706万件。

アクセス状況：月間利用者数 9,673万人、月間総PV24億759万PV（2025年9月実績）。

（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：7,861万人 パソコン：1,812万人

※月間利用者数の計測方法について：

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です（特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年２月をもってAMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしました。

