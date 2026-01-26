〈冬の澄んだ空気の中、熱々の鍋を暖房完備のプライベートデッキで味わう〉茨城のブランド豚「常陸の輝き」・ブランド鶏「つくば鶏」×地元農園きのこ贅沢鍋フルコースプランが登場

株式会社ボタラシアンリゾート

日本初の“泊まれる植物園”※「THE BOTANICAL RESORT 林音（ザ ボタニカルリゾート リンネ）、以下：林音(リンネ)」は、2026年2月1日(日)～4月30日(木)限定で、茨城のブランド豚「常陸の輝き」・ブランド鶏「つくば鶏」と、地元農園七会(ななかい)きのこセンターのきのこをふんだんに使用した、つゆしゃぶor水炊き鍋が選べる贅沢鍋フルコースプランの予約を開始いたしました。本プランは宿泊するコテージやグランピングに備わる暖房完備のプライベートデッキで、鍋をはじめとするフルコースを楽しめるプランです。

※「日本初の“泊まれる植物園”」については、株式会社ボタラシアンリゾートにおいて、2025 年 9 月時点で自社調査（インターネット検索・各種データベース確認、ChatGPT による補助調査を含む）を行った結果、日本国内において同様の施設形態は確認されなかったことに基づき表現しています。

「夕食プランの種類を増やしてほしい。」そんなお客様の声を受け開発しました

※写真はイメージ(参考イメージ)ガーデンコテージ ウッドデッキ

林音(リンネ)の宿泊時の夕食プランは、宿泊棟に備わったウッドデッキでのBBQ、もしくはレストランでのディナーコースの2種類ですが、ご宿泊いただいたお客様から「夕食プランの種類がもっとあると嬉しい」というご意見をいただき、今回のプラン開発に至りました。本プランはグランピング・コテージのウッドデッキでつゆしゃぶか水炊き鍋コースをお楽しみいただけます。ウッドデッキは暖房機器やビニールカーテンをご用意しているため、冬の寒さを気にせず快適にお過ごしいただけます。冬の澄んだ空気の中味わう熱々の鍋は格別です。必要な機材や食材は全て宿泊棟にご用意させていただくので、ゆっくりと夕食を楽しむことができます。

茨城の恵みを堪能する、2つのこだわり鍋

茨城の厳選食材とこだわり調味料を掛け合わせた、贅沢鍋フルコースを開発しました。メインの鍋のほか、前菜や〆の麺、甘味までお楽しみいただけるプランです。

※写真は4人前1.【つゆしゃぶ鍋】極上の脂の甘みと伝統の醤油

特選素材：柔らかさと旨味のバランスが絶妙な稀少な豚肉、茨城県産ブランド豚「常陸の輝き」を使用しています。

こだわりの出汁：筑波山の麓で木桶仕込みされた「紫峰醤油」を使用。鰹出汁を合わせることで、肉ときのこの旨みをやさしく引き立てます。〆は上総名物のお蕎麦をご用意しました。

2.【水炊き鍋】濃厚な鶏の旨みと幻の塩

特選素材：ジューシーな肉質と深いコクが特徴の茨城県産ブランド鶏「つくば鶏」を使用しています。

こだわりの出汁：椎茸と昆布の旨みを凝縮した「ろく助塩」に濃厚鶏ガラスープを合わせました。素材本来の美味しさをダイレクトに感じられます。〆は出汁と相性の良い中華麺をご用意しました。

※写真は4人前※写真は4人前【共通のこだわり】

特選素材：七会(ななかい)きのこセンター直送の新鮮なきのこ

内容：黒舞茸、ひらたけ、たもぎたけ等、収穫から厳選した「5種の新鮮きのこ」を贅沢に使用しています。

特徴：地元の専門農園から直送される、香り高く食感豊かなきのこが鍋に深みを与えます。

贅沢鍋フルコース(選べるつゆしゃぶor水炊き)プラン詳細

ご宿泊予約方法について

公式HPトピックス【贅沢鍋フルコース】 :https://rinne-resort.jp/topics/670[表: https://prtimes.jp/data/corp/169987/table/11_1_fd1903efe4c0823f1082c8a96c59c0f1.jpg?v=202601270321 ]朝食ビュッフェ一例りんねの湯 露天風呂熱帯植物館 ライトアップショー

ご宿泊予約は本サイトからのWEB予約にて承っております。

所在地・アクセス

ご予約はこちらから :https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000003132&searchTagCode=&sumrm=1&dpck=false&pagingKey=1&sortKeyOrder=0&DPCheckEnable=false<001=0_1_2_4&lnum001=2_0_0_0&searchType=room

〒311-0122 茨城県那珂市戸4369-1

常磐自動車道「那珂IC」より約15分

JR常磐線「水戸駅」より車で約30分/JR水郡線「上菅谷駅」より車で約10分

運営会社「株式会社ボタラシアンリゾート」

茨城県植物園および茨城県民の森のリニューアル事業と、リニューアル後の施設運営を行うために2024年5月に設立。株式会社一家ダイニングプロジェクトと株式会社一家レジャーサービス、株式会社ザファーム他の5社が共同出資して設立した特別目的会社。「泊まる」「癒される」「食べる」「遊ぶ」という複数の体験要素を掛け合わせた日本初体験型の“泊まれる植物園”「THE BOTANICAL RESORT 林音（リンネ）」を運営しています。