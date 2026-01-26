自然循環型ガーデン「Awaji Nature Lab＆Resort」（兵庫県淡路市）内にある、農体験付き滞在型施設「はたけのリゾート 燦燦Villa」では、全11棟の完成を記念し、建築を五感で感じる体験型イベント『燦燦Villa グランドオープニングイベント』を2月21日（土）に開催いたします。イベントURL：https://awajishima-resort.com/sansanvillaevent2/

2025年8月にオープンした農体験付き滞在施設「はたけのリゾート 燦燦Villa」は、全11棟のヴィラが完成し、この度グランドオープンを迎えます。完成を記念し、同施設内「木の家」を手がけた原田真宏氏を迎え、建築を五感で感じる体験型イベント『燦燦Villa グランドオープニングイベント』を開催。本イベントは、「建築」をテーマとした講演をはじめ、原田氏による建築ツアーやフィールド内での農体験。イベントの結びを飾るのは、麻布十番の名店「ピアットスズキ」の鈴木弥平シェフによる、一夜限りの特別ディナー。ミシュラン一つ星に輝くその感性で、淡路島の豊かな実りを珠玉の一皿へと昇華させます。この日のためだけに仕立てられた、至福のコースをご堪能ください。

■ 燦燦Villa 原田真宏氏を招いた『グランドオープニングイベント』 概要

日程：2月21日（土）14：00～（受付開始 13：30）内容：＜スケジュール＞13:30～ 受付14:00～15:00 建築ツアー15:00～15:30 農業体験15:30～ 15:40 休憩15:40～ 16:30 原田真宏氏による講演16:30 宿泊者チェックイン17:00～ 17:30ウェルカムドリンク&ウェルカムミュージック17:30～ 一つ星レストラン「ピアットスズキ」鈴木弥平氏のスペシャルディナー料金：①宿泊プラン 108,000円（税サ込）～/人 ※「樫の家」は145,000円（税サ込）※ご宿泊はオープニングイベントご参加者様限定のプランになります。料金例）・1名様の場合 28,000円＋ご宿泊80,000円/1棟：合計108,000円・2名様の場合 28,000円×2＋ご宿泊80,000円/1棟：合計136,000円②日帰りプラン（特別なディナー付き）プラン 1名様 28,000円※ナチュールワインを含むワインとのペアリング付きコース予約：sansanvillagrandopening.peatix.com備考：・2月20日（金）には、同施設内の宿泊棟「渦の家」「楼の家」を手がけた建築家・藤本壮介氏を招いたイベントを実施いたします・内容は現段階のものであり変更の可能性がございます問合わせ：株式会社パソナツーリズム TEL 050-3821-8811

◆原田 真宏氏1973年静岡生まれ。MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO主宰。American Wood Design Award 2004（USA）、LEAF Awards 2014 -Residential Building of the Year-Multiple Occupancy-（UK）：最優秀賞「Seto」、2017年度 グッドデザイン賞、2017年度JIA日本建築大賞・優秀建築賞など、多数受賞。芝浦工業大学建築学部建築学科教授。

■原田真宏氏による建築『木の家』

◆鈴木 弥平氏1967年茨城県生まれ。16歳の時、地元のビストロで料理の世界に入る。勤めながら調理師学校に通い、19歳で「ラ・パタータ」でイタリア料理の道へ。故・平田勝シェフに師事し、平田氏独立に際して「クッチーナヒラタ」へ。1992年ＩＣＩＦの第一期生として１年間イタリアへ留学し、トリノを中心に各地のリストランテで研鑽を積む。帰国後の1993年「ヴィーノヒラタ」のシェフに就任。2002年に独立して「ピアットスズキ」を開業。

■ はたけのリゾート「燦燦Villa」概要所在地：兵庫県淡路市野島常盤字源八1510-3電話番号：0799-70-9083公式HP：https://awajinaturelabresort.com/ Instagram：https://www.instagram.com/sansanvilla.awaji/