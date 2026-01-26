¹ñÆâÊ¬»¶·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤òÂçµ¬ÌÏ¼èÆÀ¡ÚÁêÅ´¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¡Û
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±Á°¿Ê
ÆüËÜ¹ñÆâ25¥«½ê¤Ë·×40¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò°ì³ç¼èÆÀ
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÅ´¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦²ÃÆ£ÅØ¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢SCE¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ25¥«½ê¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë·×40£Í£×¡Ê¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¡Ë¢¨1¤Î²ÔÆ¯ºÑ¤ßÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢SCE¤¬±¿Å¾¤ª¤è¤Ó´ØÍ¿¤¹¤ë¹ñÆâÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢ÅöÈ¯ÅÅ½ê¡Ë¤Î½ÐÎÏµ¬ÌÏ¤Ï¹ç·×Ìó60£Í£×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÁêÅ´¥°¥ëー¥×¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ë¢¨£²¤òºöÄê¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë2020Ç¯ÅÙÈæ¤Ç42%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÈ¯ÅÅ½ê¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢SCE¤¬±¿Å¾¤ª¤è¤Ó´ØÍ¿¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÇ¯´ÖÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤ÎÌó25%¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌÌó33,000¥È¥ó¡ËÊ¬¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Î»ö¶È·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 1£Í£×¡Ê¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¡Ë=100Ëü£×=1,000k£×¢¨22024Ç¯2·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡ÖÁêÅ´¥°¥ëー¥×´Ä¶Êý¿Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÁêÅ´¥°¥ëー¥×´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¹ñÆâÊ¬»¶·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³µÍ×
1¡¥¼èÆÀ´°Î»·î
2025Ç¯12·î
2¡¥È¯ÅÅ½ê
ÃÏ¾åÀßÃÖ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡Ê¹â°µ¡Ë24¥«½êÃÏ¾åÀßÃÖ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡ÊÆÃÊÌ¹â°µ¡Ë1¥«½ê¢¨¤É¤Á¤é¤â¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ¡ÊFIT¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¹ç·×½ÐÎÏµ¬ÌÏ
40£Í£×
4¡¥ÅÅÎÏ´ÉÆâ
¡»Åìµþ¡¡ 19£Í£×¡Ê10¥«½ê¡Ë¡»´ØÀ¾¡¡ 8£Í£×¡Ê4¥«½ê¡¢Æâ1¥«½êÆÃÊÌ¹â°µ¡Ë¡»Ãæ¹ñ¡¡ 5£Í£×¡Ê5¥«½ê¡Ë¡»ÅìËÌ¡¡ 4£Í£×¡Ê3¥«½ê¡Ë¡»ËÌ³¤Æ» 3£Í£×¡Ê1¥«½ê¡Ë¡»ÃæÉô ¡¡2£Í£×¡Ê1¥«½ê¡Ë¡»¶å½£¡¡ 1£Í£×¡Ê1¥«½ê¡Ë¢¨³Æ¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂè°ì°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×½ÐÎÏµ¬ÌÏ¤¬³ÆÅÅÎÏ´ÉÆâ¤ÎÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー㈱¤Î³µÍ×
1¡¥½êºßÃÏ
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èËÌ¹¬ÆóÃúÌÜ9ÈÖ14¹æ
2¡¥»ñËÜ¶â
1,000Ëü±ß
3¡¥¼ÒÄ¹
²ÃÆ£ ÅØ
4¡¥ÀßÎ©
2024Ç¯5·î31Æü
5¡¥»ö¶ÈÆâÍÆ
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶Èhttps://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-12-hyi.pdf