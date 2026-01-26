株式会社フォトロン(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 瀧水 隆)はこのたび、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(本社：東京都千代田区、チェアマン：野々村 芳和、以下、Ｊリーグ)と、明治安田Ｊリーグ百年構想リーグにおけるＪリーグサポーティングカンパニー契約を締結しました。





(C)Ｊリーグ





■契約締結の背景

当社は、スポーツリーグやチーム、およびそれらのコンテンツを放送・配信する放送局やOTTプラットフォームに対して、最新のライブプロダクションや映像伝送のサービスを中心としたスポーツテックの提供・開発・運用をサービスとして提供しています。

特にＪリーグの映像制作・ポストプロダクションにおいては、映像制作および管理に必要となるシステムやサービスを提供しています。クラウドサービスの構築および活用により、Ｊリーグ試合映像の効率的なディストリビューションや映像資産管理と活用の効率化をサポートしています。Ｊリーグの掲げる『スポーツを通じて豊かな社会を作る』ことを目的に行っている様々な活動に強く共感したため、映像を活用したサービスでこの理念の実現に貢献するためサポーティングカンパニー契約を締結するに至りました。









■今後の取り組み

当社が持つスポーツライブ映像領域での経験・技術力を掛け合わせ、より良いＪリーグコンテンツを届ける体制を構築し、スポーツ産業の発展に貢献して参ります。





[主な取り組み内容]

● Ｊリーグ映像制作・ポストプロダクション事業

● クラウド映像アーカイブ事業

● Ｊリーグオペレーションセンター運営事業





Ｊリーグが発表した2026特別シーズン Ｊリーグパートナー契約についてのリリース

https://www.jleague.jp/news/article/32933/









■Ｊリーグについて

https://aboutj.jleague.jp/corporate/

正式名称：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

代表者 ：チェアマン 野々村 芳和

Ｊリーグは、1991年に「日本サッカーの水準向上」、「豊かなスポーツ文化の振興」、「国際社会における交流や親善への貢献」という3つの理念を掲げ、創設されました。Ｊリーグ、日本サッカー、そして日本のスポーツの発展を目的としたさまざまな議論、将来構想の策定、調査。それに関わる実務を遂行しています。









■フォトロンについて

https://www.photron.co.jp/service/sports/

日本でトップのスポーツテックカンパニーを目指し、様々なスポーツリーグ・クラブ、およびそれらスポーツコンテンツを配信する放送局／配信事業者に対して制作・配信ソリューションビジネスを展開しています。中継配信映像の制作から、スタジアム等からの映像伝送・配信サービスの提供、AI等を活用したサービス開発事業でスポーツ産業の発展に貢献できるよう活動しています。





●映像制作・プロダクションサービスの提供

●映像伝送・管理サービス

●AIを活用した自動ハイライト・クリップ生成サービス提供

●その他スポーツコンテンツ制作・配信に関わるソリューションビジネス









【株式会社フォトロンについて】

本社 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階

代表者 ： 代表取締役社長 瀧水 隆

創業 ： 1968年7月10日

資本金 ： 1億円

事業内容： 民生用および産業用電子応用システム

(ハイスピードカメラ・画像処理システム、CAD関連ソフトウェア、

放送用映像機器、その他)の開発、製造、販売、輸出入

URL ： https://www.photron.co.jp/