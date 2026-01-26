株式会社ラージヒルは、長野県松本市にて、100年以上の歴史を持つ旧映画館の建物を保存・継承する目的で開業された文化施設「上土(あげつち)シネマミュージアム」の企画運営全般を受託し、再生事業を推進中です。このたび当館公式サイトにて「上土シネマミュージアム 再生事業協賛基金口座」の告知を開始し、再生事業へのご協賛を広く募集いたします。





上土(あげつち)シネマミュージアム

https://retro-agetsuchi.com/

上土シネマミュージアム 再生事業協賛基金口座

https://retro-agetsuchi.com/museum/donation/





「上土シネマミュージアム」再生事業を推進





【要約】

・大正6年ごろ開館、築100年を超える歴史的映画館「上土シネマ」を、文化財的価値のある建築として保存・継承する再生事業を推進中。

・再生事業への協賛を広く募るため、「再生事業協賛基金口座」の口座情報を公式ホームページにて告知開始。

・ご協賛者名は特設ページに掲出。企業・団体・個人を問わず支援を呼びかける。









■上土(あげつち)シネマ再生事業について

上土シネマは、1917年(大正6年)ごろ松本電気館として開館後、改名を重ねながら地域に愛される映画館として約90年親しまれました。2008年の閉館後は老朽化が著しく、一度は取り壊しの危機に直面しました。しかし、映画興行と娯楽文化の変遷を今に伝える、極めて文化財的価値の高いこの歴史的建物を残したい、という多くの市民や映画ファンの想いに支えられ、現在は「レトロ体験型シネマミュージアム」として再生する事業に取り組んでいます。





修復の様子(1)

修復の様子(2)





【YouTube】上土シネマ再生への歩み

https://youtu.be/I9MyrURAc7E









■再生事業協賛基金について

本基金は、建物の保存・修繕、展示・上映環境の充実、文化的価値の継承を目的とした再生事業を、より持続可能な形で推進するためのものです。このたび、本基金の口座情報を当館公式サイト上で広く告知することにより、これまでにご来館者の皆さまから多数お寄せいただいた個人協賛に加え、本再生事業の趣旨にご賛同いただける企業・団体・店舗・個人の皆さまからの幅広いご支援を募ることとなりました。再生事業にご賛同いただけるご協賛の皆さまとともに、松本の映画文化を未来へつないでいくことを目指しています。









■協賛基金 概要

・名称 ：上土シネマミュージアム 再生事業協賛基金口座

・告知開始日：2026年1月26日(月)

・募集対象 ：再生事業にご賛同いただける企業・店舗・団体・個人 等

・資金使途 ：建物保存・修繕、展示・上映設備の整備、

文化財的価値の継承を目的とした再生事業全般

・ご協賛特典：ご協賛者のお名前を公式ホームページ内の特設ページに掲出









■寄付金 振込先

・金融機関名：松本信用金庫

・支店名 ：本店営業部

・口座種別 ：普通

・口座番号 ：0701775

・口座名義 ：シャ)アゲツチシネマミュージアム





協賛に関する詳細や最新情報は、当館公式サイトにて順次ご案内いたします。

上土シネマミュージアムは、地域の皆さまとともに歩む文化拠点として、これからも映画と記憶を未来へつなぐ活動を続けてまいります。









■施設概要

施設名 ： 上土(あげつち)シネマミュージアム

所在地 ： 長野県松本市(松本城より徒歩3分)

営業時間 ： 平日10:00-17:00

公式サイト ： https://retro-agetsuchi.com/

公式SNS-X ： https://x.com/a_cinema_museum

公式SNS-Instagram： https://www.instagram.com/agetsuchi_cinema_museum/









■株式会社ラージヒルについて

会社名(商号) ： 株式会社ラージヒル(英語表記：Largehill Inc.)

本社所在地 ： 〒160-0004

東京都新宿区四谷4-3-20 いちご四谷四丁目ビル5F

設立 ： 2008年4月1日

代表取締役社長： 百瀬 寿祐

事業内容 ： 1.無線認証技術を使った販売支援事業

2.インターネット広告事業

3.広告代理店事業

4.システム開発・運用の受託事業

5.上記に関するコンサルティング事業、研修事業

主なサービス ： 法人向けマーケティングソリューションの提供

・住宅展示場レポートソリューション

・接客改善ソリューション

・タブレット型接客電子支援サービス

ASPソリューションの自社提供および受託開発

・住まいサポートネット

・会議クラウド「リモ・アーボ」

・なぞときパズルラリー

・ライフネクストアプリ(受託開発)

・ニコリ社パズルASP(受託開発)

URL ： https://largehill.co.jp





株式会社ラージヒルは、これらの取り組みを通じて、地方の商店街活性化における様々な課題の解決策を考案・実施・検証し、得られた知見を全国に展開することを今後も目指してまいります。